30 уникальных вещей, которые нашли ученые в гробнице фараона Тутанхамона

Сокровища гробницы Тутанхамона.

1. Золотая диадема

Эта диадема поддерживала парик фараона во время церемоний, а изображенная в центре богиня Нехбет, должна защитить его лоб в будущей жизни.

2. Браслет со скарабеем

Золотой браслет, часть которого выполнена в виде скарабея, символа утреннего солнца.

3. Игрушечная обезьянка

Одна из игрушек детей фараонов.

4. Детский волчок

Одна из самых излюбленных игрушек египетских детей.

5. Игрушечная птичка

Деревянная игрушка.

6. Зонтик Тутанхамона

Творчество египетских мастеров.

7. Средний из трех гробов Тутанхамона

Деревянный гроб покрыт листовым золотом и инкрустирован полудрагоценными камнями и разноцветным стеклом.

8. Пектораль с изображением Восходящего Солнца

Скарабей, стоящий на солнечной лодке, держит диск сердолика, символизирующий восходящее солнце.

9. Сандалии из папируса

Одна из ста пар, найденных в гробнице.

10. Богиня Менкарет, несущая статую Тутанхамона

Богиня изображена как египетская женщина-крестьянка, несущая кувшин с водой.

11. Меч Тутанхамона

Церемониальный бронзовый меч с гравировкой в виде цветка лотоса на лезвии .

12. Голова Тутанхамона

Вырезанная из дерева и раскрашенная, голова фараона словно возникает из цветка лотоса .

13. Бумеранг Тутанхамона

Ритуальный росписной бумеранг из слоновой кости.

14. Сандалии вышитые бисером

Одна из многочисленных пар обуви, найденных в гробнице Тутанхамона.

15. Обувь с золотыми бусинками

Сандалии, в которых точно ходил фараон.

16. Золотые сандалии Тутанхамона

Сохранившиеся золотые части сандалий.

17. Браслет-повязка со скарабеем

Составлен из золота, электрума и синего стекла.

18. Детское кресло

Кресло фараона, предположительно он им пользовался, когда был ребенком.

19. Игровая доска Тутанхамона

Доска сделана из черного дерева и инкрустирована золотом.

20. Каноническая рака Тутанхамона

Внутри содержались четыре маленьких гроба, в которых находились внутренние органы фараона.

21. Парадный щит фараона

На щите изображено уничтожение Тутанхамоном своих врагов.

22. Алебастровый ковчег Тутанхамона

Ковчег с внутренностями Тутанхамона.

23. Кинжал и ножны Тутанхамона

Древнее оружие с украшенной золотой ручкой и золотыми ножнами.

24. Колесница Тутанхамона

Одна из шести колесниц из гробницы фараона.

25. Кулон с Крылатым Скарабеем Хепри

Скарабей Хепри, сделан из прекрасного лазурита.

26. Кулон с Крылатым Скарабеем

Золотой кулон инкрустирован полудрагоценными камнями и цветным стеклом.

27. Ларец для благовоний

Золотой ларец на серебряной подставке с изображением фараона.

28. Модель лодки Тутанхамона

Одна из моделей найденная в гробнице.

29. Позолоченная статуя божества

Одна из найденных в гробнице статуэток.

30. Подставка для головы Тутанхамона

Подставка из слоновой кости защищающая голову спящего .