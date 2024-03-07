7 необычных бытовых хитростей

Ведение домашнего хозяйства зачастую отнимает много времени и сил. Тут-то на помощь и приходят бытовые хитрости. Их передают из поколения в поколения, ведь их актуальность не теряется со временем.







Сегодня мы хотим поделиться с вами бытовыми хитростями одной опытной хозяюшки. Как быстро почистить белую обувь? Почему в ванной комнате всегда нужно хранить мел? И как винная пробка способна спасти ваше напольное покрытие? Обо всем этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.



1. Больше никакого масла!

2. Как вернуть белизну подошве?

3. Зачем хранить мел в корзине для белья?

4. Забываем навсегда о царапинах на полу!

5. Как избавиться от неприятного запаха обуви?

6. Корки лимона тоже пригодятся в быту!

7. Освежитель воздуха спасёт ваши обои!

Фольга позволит готовить без капли жира!Приготовление блюд с маслом очень плохо влияет на наше здоровье. Но мало кто может есть только вареные блюда. Оказывается, можно жарить без масла, не боясь испортить сковороду.Все, что вам нужно сделать — это взять фольгу. Оберните ей сковородку, и вы сможете без труда пожарить продукты без жира. А после приготовления блюда фольга просто отправляется в мусорное ведро. И ни если масла!Ваша подошва станет белоснежной!Белая подошва всегда красиво смотрится. Но чистить ее — сущее наказание. Наверное, у каждой хозяюшки есть свой секрет, как сделать это максимально эффективно. Мы же поделимся с вами своим.Смешайте в равных пропорциях соду, стиральный порошок и зубную пасту. Достаточно будет взять всего по две столовые ложки. Добавьте одну столовую ложку перекиси водорода и тщательно перемещайте. После чего с помощью губки нанесите смесь на подошву. Оставьте обувь на двадцать минут. После чего уберите смесь при помощи влажной тряпки. Ваша подошва будет сиять белизной.Мел устранит все неприятные запахи!Мел в домашнем хозяйстве используют не только при шитье. Оказывается, он просто незаменим в ванной комнате. А именно в корзине для грязного белья.Согласитесь, зачастую от неё исходит неприятный аромат. Однако, отправив в неё кусочек обычного мела, вы навсегда о нем забудете. Он впитает посторонние запахи и влажность.Винная пробка спасёт ваш пол!Табурет часто оставляет на полу некрасивые царапины? Боитесь за сохранность нового напольного покрытия? Тогда у нас есть для вас решение.Все, что вам потребуется — винная пробка. Нагрейте ее в микроволновой печи и остудите немного. После чего разрежьте на узкие кружки. Помелейте их к ножкам табурета или стула. И вы навсегда забудете о царапинах на полу.Чайные пакетики избавят обувь от неприятного запаха!Неприятный запах обуви может доставить много дискомфорта. К счастью, мы точно знаем, как от него избавиться.А помогут нам в этом обычные чайные пакетики. Именно их после использования стоит немного просушить. После чего отправить в обувь на ночь. С утра вы обнаружите, что все неприятные запахи исчезли без следа.Делаем натуральный чистящий порошок!Каждая хозяюшка знает о Польше лимонного сока в домашних делах. Но мало кто использует для этих целей цедру. И очень зря. Ведь вы теряете большое количество природного чистящего средства.Чтобы корка лимона легко натерлась, ее необходимо предварительно заморозить. Отправьте лимон в морозилку на ночь. А утром натрите корки на тёрке. Таким образом, у вам получится натуральный чистящий порошок. Его можно использовать самостоятельно или добавлять в другие чистящие средства. А так же он станет прекрасным дополнениям к любым блюдам.Убираем пятно от маркера с обоев!В доме, где живут маленькие дети, рисунки на обоях — обычное дело. И только хозяюшки знают, насколько тяжело убрать их художество со стен. Особенно если речь идёт о маркере. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то у нас есть для вас отличное бытовое решение.Просто принесите в комнату освежитель воздуха. После чего распылите его на обои и проторите влажной тряпкой. Пятно от маркера исчезнет, как по волшебству.