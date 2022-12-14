Применение тюбика от зубной пасты в быту

Не спешите выбрасывать зубную пасту, даже если кажется, что из тюбика уже ничего не выдавливается. Используйте остатки зубной пасты в быту по-максимуму!

Разрежьте тюбик пасты на кусочки — так удобнее и легче использовать остатки. Разрежьте каждый кусочек, чтобы раскрыть. Вы увидите, что зубная паста ещё имеется внутри! Будем использовать её в быту.







Первое, что можно сделать — это почистить удлинители. Поскольку мыть водой опасно и не рекомендуется в целом (можно испортить), воспользуйтесь зубной пастой!

Протрите со всех сторон, можно дополнительно использовать сухую губку или старую зубную щётку, а затем просто вытрите остатки пасты. Жир, налипший грязь, пыль — всё пропадёт без следа!







То же самое можно сделать и с крышками. Зубная паста отлично очищает налёт, въевшиеся пятна, а также мягко полирует поверхность.

Крышки будут сверкать чистотой!







Не стоит забывать и о сантехнике. Зубная паста шикарно удаляет известковый налёт и полирует краны, не царапая!







Просто нанесите пасту прямо из отрезанного кусочка от тюбика, потрите хорошенько и промойте.







Кран будет сверкать!







Кстати, знали ли вы, что зубной пастой можно не только очистить, но и немного заточить старые ножницы? Абразивные частицы выполнят эту функцию с успехом.







А ещё зубной пастой хорошо чистить белую обувь, которая со временем пожелтела или же загрязнилась настолько, что уже не очищается. Здесь рекомендуется воспользоваться старой зубной щёткой, чтобы лучше удалить грязь.







Напоследок, остатки зубной пасты прекрасно чистят холодильник (особенно сверху) — самое грязное место на кухне. Там скапливается пыль, жир, грязь, а также появляются царапины от вещей, которые туда ставятся.







Зубная паста отполирует поверхность, удалит всю грязь и выбелит пластик. Вот почему не стоит выкидывать использованный тюбик!





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