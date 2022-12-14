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Применение тюбика от зубной пасты в быту

Не спешите выбрасывать зубную пасту, даже если кажется, что из тюбика уже ничего не выдавливается. Используйте остатки зубной пасты в быту по-максимуму!
Разрежьте тюбик пасты на кусочки — так удобнее и легче использовать остатки. Разрежьте каждый кусочек, чтобы раскрыть. Вы увидите, что зубная паста ещё имеется внутри! Будем использовать её в быту.

Применение тюбика от зубной пасты в быту

Первое, что  можно сделать — это почистить удлинители. Поскольку мыть водой опасно и не рекомендуется в целом (можно испортить), воспользуйтесь зубной пастой!
Протрите со всех сторон, можно дополнительно использовать сухую губку или старую зубную щётку, а затем просто вытрите остатки пасты. Жир, налипший грязь, пыль — всё пропадёт без следа!

Применение тюбика от зубной пасты в быту

То же самое можно сделать и с крышками. Зубная паста отлично очищает налёт, въевшиеся пятна, а также мягко полирует поверхность.
Крышки будут сверкать чистотой!

Применение тюбика от зубной пасты в быту

Не стоит забывать и о сантехнике. Зубная паста шикарно удаляет известковый налёт и полирует краны, не царапая!

Применение тюбика от зубной пасты в быту

Просто нанесите пасту прямо из отрезанного кусочка от тюбика, потрите хорошенько и промойте.

Применение тюбика от зубной пасты в быту

Кран будет сверкать!

Применение тюбика от зубной пасты в быту

Кстати, знали ли вы, что зубной пастой можно не только очистить, но и немного заточить старые ножницы? Абразивные частицы выполнят эту функцию с успехом.

Применение тюбика от зубной пасты в быту

А ещё зубной пастой хорошо чистить белую обувь, которая со временем пожелтела или же загрязнилась настолько, что уже не очищается. Здесь рекомендуется воспользоваться старой зубной щёткой, чтобы лучше удалить грязь.

Применение тюбика от зубной пасты в быту

Напоследок, остатки зубной пасты прекрасно чистят холодильник (особенно сверху) — самое грязное место на кухне. Там скапливается пыль, жир, грязь, а также появляются царапины от вещей, которые туда ставятся.

Применение тюбика от зубной пасты в быту

Зубная паста отполирует поверхность, удалит всю грязь и выбелит пластик. Вот почему не стоит выкидывать использованный тюбик!

Применение тюбика от зубной пасты в быту
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