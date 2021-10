Поддельные фотографии Мэрилин Монро

Мэрилин Монро часто имитируют, но так ни разу и не смогли ее заменить. Эти фотографии разошлись по интернету как снимки Мэрилин, но на самом деле это не она.



Легендарный визажист Кевин Экоан сделал из Лизы Мари Пресли настоящую Мэрилин для своей книги 1997 года Making Faces. Он был таким мастером визажа, что эти фотографии до сих пор путают со снимками настоящей Мэрилин.







Этот снимок часто выдают за винтажную фотографию Мэрилин Монро, но на самом деле это супермодель Ева Герцигова в рекламной кампании Guess 1992 года, снятой фотографом Эллен фон Унверт.







Сьюзи Кеннеди — признанная во всем мире актриса, специализирующаяся на изображении Мэрилин Монро. Ее можно встретить на плакатах и в кино, она даже воссоздает наряды самой Мэрилин. Эти кадры были растиражированы на футболках, кружках и часах как фотографии Мэрилин Монро. Фото справа — пример эскиза татуировки с Мэрилин, и на самом деле на нем изображено лицо Сьюзи Кеннеди.







Это фотография Мэрилин, но не Монро, а Вальц. Она была не очень известной пин-ап-моделью и девушкой месяца журнала Playboy в феврале 1954 года, апреле 1954 года и апреле 1955 года. Эта фотография была сделана в 1955 году. Ее по ошибке приняли за снимок Мэрилин Монро 1946 года и продали с аукциона за внушительную сумму.

Эти фотографии можно встретить повсюду в интернете, и на них якобы изображены моменты близости Мэрилин Монро и президента США Джона Кеннеди. Тем не менее они были сделаны фотографом Эллисон Джексон, которая использовала похожих фотомоделей . Джексон известна своими снимками с использованием двойников знаменитостей, в том числе британской королевской семьи.Этот портрет Скарлетт Йоханссон , снятый Марио Тестино для альбома 2007 года Let Me In, часто выдают за редкую фотографию Мэрилин Монро.Джимми Джеймс — певец, автор песен и актер. В 1980-е и 1990-е годы он так хорошо играл Мэрилин, что до сих пор люди не могут отличить его от знаменитого секс-символа 1950-х . Фото слева часто используется для татуировок, но на самом деле это Джимми в рекламе очков.Санни Томпсон — актриса, играющая главную роль в шоу «Мэрилин: блондинка навсегда» (Marilyn: Forever Blonde). На сцене она удивительным образом перевоплощается в свою героиню, поэтому становится понятно, почему их фотографии часто путают.Эта фотография появилась относительно недавно, и люди утверждают, что это Мэрилин Монро наносит макияж. На самом же деле это актриса Ширли Килпатрик, которая снялась в фильме 1957 года «Поразительная бестия».Сибил Солнье — французская актриса, которая очень похожа на Монро на этих фотографиях, сделанных Полом Шутцером . Она снялась в нескольких французских фильмах в 1960-х годах. Недавно эти снимки вновь всплыли, и, к разочарованию поклонников настоящей Мэрилин, к телу Сибил на них приделали ее лицо.Часто этот ослепительный образ греческой богини принимают за Мэрилин Монро, но это Сэнди Фултон, сфотографированная знаменитой Банни Игер и включенная в альбом «Девушки в бикини 1950-х годов» (Bikini Girls Of The 1950s) . Бэнбери Кросс — это лондонская танцовщица бурлеска. Она заводит зрителей классическими соблазняющими танцами и стриптизом в бокале шампанского и известна как Пуленепробиваемая Блондинка. Это знаменитая на весь мир секс-бомба , но не Мэрилин.