С нами не соскучишься!

8 178 подписчиков

Как быстро сшить следки

Так просто и быстро вы ещё не шили следки! На одну пару уйдёт всего 2-3 минуты, а шьются они молниеносно. Если заранее заготовить материалы для нескольких пар, то сшить их можно всего за 10 минут.

Как быстро сшить следки

Приложите к ткани домашние тапочки, которые вам идеальны по размеру. Вырежьте обе стороны. На пару следков потребуется 4 таких заготовки. Сложите две заготовки вместе рисунком внутрь, прошейте на машинке оверлоком по краю. Не оставляйте отверстие для выворачивания. Сделайте то же самое со второй парой.

Как быстро сшить следки

Наметьте середину, проведите линию. От низа отступите 3-4 см, нарисуйте линию. Затем от этой линии вверх отступите ещё 12-13 см, сделайте ещё одну линию.

Как быстро сшить следки

Теперь по центральной вертикальной линии, между двумя параллельными снизу и сверху, разрежьте ткань.

Как быстро сшить следки

И край обшейте оверлоком на машинке.

Как быстро сшить следки

Выверните на лицевую сторону. Следки готовы!

Как быстро сшить следки

Подробнее о том, как сшить следки с одним швом, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Следкишитьё
Обсудить

Картина дня

наверх