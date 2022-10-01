Как быстро сшить следки

Так просто и быстро вы ещё не шили следки! На одну пару уйдёт всего 2-3 минуты, а шьются они молниеносно. Если заранее заготовить материалы для нескольких пар, то сшить их можно всего за 10 минут.







Приложите к ткани домашние тапочки, которые вам идеальны по размеру. Вырежьте обе стороны. На пару следков потребуется 4 таких заготовки. Сложите две заготовки вместе рисунком внутрь, прошейте на машинке оверлоком по краю. Не оставляйте отверстие для выворачивания. Сделайте то же самое со второй парой.







Наметьте середину, проведите линию. От низа отступите 3-4 см, нарисуйте линию. Затем от этой линии вверх отступите ещё 12-13 см, сделайте ещё одну линию.







Теперь по центральной вертикальной линии, между двумя параллельными снизу и сверху, разрежьте ткань.







И край обшейте оверлоком на машинке.







Выверните на лицевую сторону. Следки готовы!







Подробнее о том, как сшить следки с одним швом, смотрите в видео ниже:



