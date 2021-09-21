С нами не соскучишься!

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Инопланетяне рядом с нами

Ученые обещают нам полеты к Марсу уже к 2021 году. Исследовательские зонды добрались даже до далекой Европы и человек предвкушает, каких странных и необычных созданий он повстречает там. Но позвольте, зачем вообще куда-то лететь, если инопланетяне явно устроили филиал своих планет прямо тут, на Земле? Взгляните только на этих странных созданий, существование которых можно объяснить эволюционным развитием лишь с большой натяжкой.

Инопланетяне рядом с нами

Бессмертная медуза


Достигнув зрелости Turritopsis Nutricula оседает на дно и превращается в покрытый кутикулой полип. Из него со временем выходят медузы. Болезнь и возраст ничто для этих существ — они просто вновь опускаются на дно и повторяют цикл. Теоретически, это бессмертные создания, убить их может только хищник.

Инопланетяне рядом с нами

Ворон


Невероятно, но вороны, грачи и галки обладают примерно таким же уровнем интеллекта, как человекообразные приматы. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом маленький птичий мозг принимает решения. Вороны способны использовать сложные логические комбинации и даже создавать собственные орудия добычи пищи при необходимости.

Инопланетяне рядом с нами

Летучие мыши


Эволюция? Да как могла эволюция привести к развитию слепых животных с эхолокацией! Некоторые из самых крупных видов летучих мышей доживают до тридцати лет и формируют настоящие подобия общественной жизни.
Они общаются между собой чуть ли не на философские темы!

Инопланетяне рядом с нами

Пчелы


Пчелы показывают удивительный для насекомых уровень социального взаимодействия. Эксперименты показали способность пчел обучаться, просто глядя на действия других пчел. Кроме того, каждое насекомое выполняет строго определенную социальную роль в улье, а еще они способны распознавать человеческие лица. Вот зачем пчеле такой навык?!

Инопланетяне рядом с нами

Тихоходки


Это поистине одни из самых удивительных существ на Земле. Во-первых, тихоходки бессмертны. Во-вторых, они выживают даже в космосе. Ученые нашли тихоходок в Марианской впадине — хотя что им там вообще делать?

Инопланетяне рядом с нами

Утконос


Вы видели утконоса? Он же похож на коллаж, сделанный ребенком. Хвост бобра, клюв и ноги утки, мех выдры — утконос! О, и не будем забывать о ядовитых шпорах на задних лапах. Разве похоже это создание на земное животное?

Инопланетяне рядом с нами

Муравьи


Организация муравьев просто гениальна. Все занимаются своим делом, будто запрограммированные кем-то. Воины защищают гнездо, рабочие снабжают всех пищей, самцы нужны только для размножения — и королева, вокруг которой все вертится. Даже люди с их интеллектом за все время своего существование близко не смогли подойти к эффективному обществу такого рода.

Инопланетяне рядом с нами

Креветка-богомол


Начнем с того, что панцирь креветки-богомола настолько прочен, что ученые сейчас стараются создать искусственный материал на его основе — он будет использоваться для создания самолетов нового поколения. Крохотная креветка-богомол без сомнения нападает на человека, удар ее лапок сравним с ударом пули 22 калибра. Некоторые люди делают большую ошибку, пытаясь держать этих малышей в аквариуме — креветка-богомол способна пробить стекло практически любой толщины.

Инопланетяне рядом с нами

Пингвины


Считаете пингвинов странными, но скучноватыми созданиями? Зря. Биологи только недавно поняли, насколько уникален и необычен организм этих птичек. Дело в том, что между глаз у пингвинов располагается специальный орган, служащий для опреснения морской воды!

Инопланетяне рядом с нами

Европейский удильщик


Жуть с плавниками! Они живут на очень большой глубине и выглядят так, будто инопланетяне не очень-то старались скрыть их внеземное происхождение. Удильщики приманивают добычу странным наростом, который светится благодаря люминисцентным бактериям. А знаете, как они размножаются? Самец вцепляется в самку зубами, а она постепенно начинает поглощать его тело, пока не остаются только семенники. Из них самка впоследствие вынашивает нового удильщика.

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