Зачем в некоторых моделях пиджаков слева на лацкане делается петля

На многих пиджаках от деловых костюмов часто можно увидеть маленькую деталь на лацкане с левой стороны - классическую петлю. В некоторых случаях их может быть две и находятся они параллельно одна другой. На втором отвороте ничего подобного не наблюдается. Кстати, не все пиджаки имеют эту деталь вообще. Зачем это делается и какое практическое значение имеет петелька, станет понятно, если углубиться немного в историю создания этого вида одежды.
1. Экскурс в историю
Почему такую деталь, как петля на лацкане, можно обнаружить не только на пиджаке, поможет экскурс в историю / Фото: wallsdesk.com
Если хорошо подумать, то не только на пиджаке можно найти такую непонятную деталь именно с левой стороны на отвороте. Иногда она встречается на бушлатах, некоторых моделях пальто, куртках для охотников и так далее. Разобраться в этом поможет история создания лацканов.
Лацканы появились в 19 веке и с английского переводятся, как кусок или лоскут ткани / Фото: poradumo.com.ua
На мужской верхней парадной одежде впервые лацканы появились где-то в девятнадцатом веке, в самом начале викторианской эпохи. Тогда мужчины носили сюртуки, у которых были высокие воротники, аналогичного фасона кафтаны. Застегивалась эта одежда всегда на все существующие пуговицы. Этот тип воротника требовал наличия на груди откидных симметричных створок. Со временем эти створки трансформировались в современные лацканы. Само название имеет английское происхождение. Оно пошло от английского lаeppa, что в приблизительном переводе значит кусок или лоскут ткани.
В современных моделях свое главное предназначение петлицы продолжают делать, хотя они утратили свое предназначение / Фото: mport.ua
Изначально петлицы на лацкане слева предназначались для пуговиц, которые находились на противоположной стороне. Таким образом, мужчина мог в прохладную погоду полностью застегнуть парадную одежду. В современных моделях свое главное предназначение петлицы на этих элементах одежды утратили, но их все-равно продолжают шить.
2. Какое назначение петли на отвороте пиджака
Многие мужчины используют петлю для того, чтобы носить значки, ордена, бутоньерки / Фото: mir-modnic.ru
По мере того, как эволюционировала эта одежда, такие детали, как петелька на левом лацкане пиджака и пуговица на правом, стали рудиментом. Правда, сначала они несли в себе пользу. Принц Великобритании Альберт использовал петлю для того, чтобы носить на груди свежие цветы. После него в подобных целях петлю на лацкане стали использовать многие мужчины. К ней стали прикреплять бутоньерки, ордена, значки.
К петлице на лацкане шнурком привязывали шляпы, чтобы те не улетели / Фото: meappropriatestyle.com
В прошлом столетии лацкану придумали еще одно предназначение, достаточно необычное. В тот период времени Worth & Worth, знаменитая компания, стала выпускать шляпы, имеющие шнурок большой длины. Этот шнурок отлично прикреплялся к петлице на лацкане, и владелец мог не бояться, что сильный ветер унесет головной убор с его головы и он в итоге потеряется. Со временем все это стало неактуальным, так как постепенно шляпы переставали носить.
Некогда полезная деталь стала просто декорацией и используется для крепления цветов, брошей и булавок / Фото: Pinterest
В наше время эта некогда полезная деталь стала просто декорацией. Иногда ее используют для крепления миниатюрных брошей, цветочков, булавок. В некоторых случаях петелек может быть две. Делаются они на элитных моделях костюма и предназначены для ношения свежих цветов.
3. Типы петелек на отвороте пиджака
Несмотря на неактуальность петли на лацкане, ее продолжают делать, в некоторых моделях даже по две / Фото: wedwillow.ru
Петля может быть одного из трех типов: машинная, ручная и «Миланская» (ручная люксовая). Кстати, «миланскую петлю» можно увидеть разве что на пиджаках класса люкс. Несмотря на неактуальность петли, расположенной на лацкане, ее продолжают делать, отдавая дань прошлому.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии