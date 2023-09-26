Как устроены японские отели любви

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P&A Plaza, район Сибуя

Casa Di Due, район Сибуя

Casa Nova, район Сибуя

Hotel Aland, район Тосима

Beat Wave, район Сибуя

Hotel Cean, район Синдзюку

Colorful P&A, квартал Кабуки-тё

Hotel Azabu, квартал Роппонги

Casablanca, район Тосима

Yurakuen, район Синдзюку