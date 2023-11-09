Ненавистникам супермаркетов на заметку: 15 продуктов, которые дольше всего хранятся

1. Галеты

Из них получаются отличные панировочные сухари и добавка в фарш. / Фото: readandeat.ru

2. Тёмный шоколад

Для формирования запасов лучше выбрать шоколад с содержанием какао от 70 %. / Фото: catherineasquithgallery.com

3. Сушёные грибы

Переложите сушёные грибы в сухую чистую банку, бумажный пакет или холщовый мешочек и уберите в сухое прохладное место. / Фото: catherineasquithgallery.com

4. Сухое молоко

С ним можно приготовить огромное количество вкусных блюд — от проверенных годами десертов до домашней колбасы. / Фото: pulse.mail.ru

5. Консервы

В жестяных или алюминиевых банках говядина, свинина и баранина не портятся до пяти лет. / Фото: rg.ru

6. Сахар‑песок

Держите сахар в прохладном и сухом месте, постарайтесь полностью исключить контакты с влагой, иначе песок станет твёрдым и комковатым. / Фото: simvol-shop.ru

7. Сухой горох

Если хранить сухой горох в полностью герметичном контейнере с поглотителем кислорода, срок годности может доходить до 20 лет. / Фото: syl.ru

8. Сухая чечевица

Плотно закрытые контейнеры, прохлада, отсутствие влаги и света — лучшие условия для поддержания полезных свойств чечевицы в течение года. / Фото: vsezdorovo.com

9. Овсяные хлопья

При полной герметизации даже через 30 лет вы сможете сварить отличную кашу из овсяных хлопьев. / Фото: pravda-nn.ru

10. Шлифованный рис

В прохладных помещениях и в упаковке без кислорода рис не потеряет свои вкусовые свойства даже через 30 лет. / Фото: esh-derevenskoe.ru

11. Сухая фасоль

Лучше всего упаковать фасоль в плотно закрытые контейнеры и поставить в сухое, тёмное и прохладное место. / Фото: pro-dachnikov.com

12. Поваренная и морская соль

Если планируете хранить продукт десятилетиями, обеспечьте полную герметичность ёмкости. / Фото: medaboutme.ru

13. Сода

Соду рекомендуют использовать в течение двух лет, но, как правило, производитель сам устанавливает контрольную дату. / Фото: grodno24.com

14. Мёд

На данный момент уже есть исследования, которые показали, что мёд хранился 110 лет и сохранился в первозданном виде. / Фото: krasnodar.inlavka.ru

15. Столовый уксус

По мнению экспертов, уксус в принципе не может испортиться. / Фото: krasnodar.inlavka.ru