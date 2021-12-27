Фотограф преобразил парочку бездомных в привлекательных фешн-моделей

Преображение бездомных из Кении.

Фотограф нашел парочку бездомных из Найроби. Фото: Muchiri Frames.

Сэмми со своей девушкой живут в парке в Найроби. Фото: Muchiri Frames.

Фото: Muchiri Frames. Фотограф решил показать, что любви подвластны абсолютно все.Фото: Muchiri Frames.

Когда Сэмми говорил о своей любимой, его глаза сияли от счастья. Фото: Muchiri Frames.

Фотограф наглядно показал, что разница между людьми, у которых есть достаток, и которые живут на улице, не такая уж и большая. Фото: Muchiri Frames.

Мучири провел две фотосессии - одну ДО преображения, другую ПОСЛЕ. Фото: Muchiri Frames.

Но любовь чувствовалась, даже когда Сэмми и его подруга были все еще в лохмотьях. Фото: Muchiri Frames.

И Сэмми, и его возлюбленная провели целый день за косметическими процедурами. Фото: Muchiri Frames.

Девушке нарастили волосы, так как ее собственные были слишком короткие.

Команда Мучири постаралась полностью преобразить парочку. Фото: Muchiri Frames.

Этот проект фотограф приурочил ко дню святого Валентина. Фото: Muchiri Frames.

Команде фотографа удалось превратить двух бездомных в настоящих фотомоделей. Фото: Muchiri Frames.

Кажется, что они никогда и не были бездомными. Фото: Muchiri Frames.

Подруга Сэмми после преображения. Фото: Muchiri Frames.

Сэмми после преображения. Фото: Muchiri Frames.

Бездомные стали выглядеть, как настоящие фотомодели. Фото: Muchiri Frames.

Фотограф уверен, что любовь делает красивым любого. Фото: Muchiri Frames.

Сэмми из Найроби со своей подругой. Фото: Muchiri Frames.

Кардинальное преображение. Фото: Muchiri Frames.

Парочка из Найроби. Фото: Muchiri Frames.

Девушка моментально превратилась в настоящую красавицу. Фото: Muchiri Frames.

Подруга Сэмми. Фото: Muchiri Frames.

Сэмми со своей подругой. Фото: Muchiri Frames.