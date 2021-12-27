Фотограф преобразил парочку бездомных в привлекательных фешн-моделей

Преображение бездомных из Кении.
Талантливый фотограф из Кении опубликовал результаты своего проекта, приуроченного ко дню святого Валентина. Его идеей было показать насколько прекрасна может быть любовь, как она может преображать человека и насколько это чувство общее для всех людей. Каждый может быть влюблен, и для любого человека это чувство может стать по-настоящему окрыляющим. Необычность этого проекта была в том, что для иллюстрации своих идей фотограф взял парочку, которая уже несколько лет жила на улице...
Фотограф нашел парочку бездомных из Найроби. Фото: Muchiri Frames.
Сэмми со своей девушкой живут в парке в Найроби. Фото: Muchiri Frames.
Главной идеей фотографа Мучири Фреймс (Muchiri Frames) из Найроби было проиллюстрировать красоту и простоту любви: ей подвластны и богатые, и бедные, и красивые, и тем кого с трудом назовешь привлекательным. Впрочем, как уверен Мучири, любовь способна преобразить совершенно любого человека. Так он однажды встретился в парнем по имени Сэмми, который жил в местном парке. Когда у Сэмми спросили, есть ли у него девушка, его глаза засветились от счастья и он стал с энтузиазмом рассказывать о своей прекрасной подруге.
Фотограф решил показать, что любви подвластны абсолютно все. Фото: Muchiri Frames.
Когда Сэмми говорил о своей любимой, его глаза сияли от счастья. Фото: Muchiri Frames.
Его подруга оказалась также бездомной, с которой они познакомились около года назад. Их дружба со временем переросла в нечто большее, и эта история могла бы по-настоящему тронуть сердца окружающих людей, если бы они оба не были в тех условиях, в которых находятся сейчас. Мучири решил показать, что при минимуме "вложений" в имидж парочки они уже будут восприниматься совершенно по-другому, хотя чувства между ними останутся на самом деле теми же самыми.
Фотограф наглядно показал, что разница между людьми, у которых есть достаток, и которые живут на улице, не такая уж и большая. Фото: Muchiri Frames.
Мучири провел две фотосессии - одну ДО преображения, другую ПОСЛЕ. Фото: Muchiri Frames.
Но любовь чувствовалась, даже когда Сэмми и его подруга были все еще в лохмотьях. Фото: Muchiri Frames.
Так что в честь дня святого Валентина Мучири сделал Сэмми и его подруге своеобразный подарок. Он пригласил целую команду, которая помогла привести внешний вид парочки в более "цивилизованный" вид, и затем провел еще одну фотосессию с ними, но уже в новом образе.
Вот как происходило преображение Сэмми и его подруги:
И Сэмми, и его возлюбленная провели целый день за косметическими процедурами. Фото: Muchiri Frames.
Девушке нарастили волосы, так как ее собственные были слишком короткие.
Команда Мучири постаралась полностью преобразить парочку. Фото: Muchiri Frames.
Этот проект фотограф приурочил ко дню святого Валентина. Фото: Muchiri Frames.
Команде фотографа удалось превратить двух бездомных в настоящих фотомоделей. Фото: Muchiri Frames.
Кажется, что они никогда и не были бездомными. Фото: Muchiri Frames.
Подруга Сэмми после преображения. Фото: Muchiri Frames.
"Мы вдохновлялись духом любви, ее проявлением в самых простых вещах. Мы решили отметить этот день святого Валентина, показав силу любви этих прекрасных людей. Там, под грязной неряшливой одеждой, за речью, полной сленга и грамматических ошибок, там находятся два любящих сердца, которые ничем не отличаются от нас с вами, кроме того, что у них нет возможности жить на том же уровне. Но, к счастью, для любви нет преград, любовь приходит ко всем и каждому, и это прекрасно."
Сэмми после преображения. Фото: Muchiri Frames.
Бездомные стали выглядеть, как настоящие фотомодели. Фото: Muchiri Frames.
http://navote.ru/?p=25506
Фотограф уверен, что любовь делает красивым любого. Фото: Muchiri Frames.
Сэмми из Найроби со своей подругой. Фото: Muchiri Frames.
Кардинальное преображение. Фото: Muchiri Frames.
Парочка из Найроби. Фото: Muchiri Frames.
Девушка моментально превратилась в настоящую красавицу. Фото: Muchiri Frames.
Подруга Сэмми. Фото: Muchiri Frames.
Сэмми со своей подругой. Фото: Muchiri Frames.
Фотограф также снял небольшое видео об этом проекте:
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