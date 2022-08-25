Крупнейшая в мире свалка покрышек находится в Кувейте

С каждым годом в мире становится все больше изношенных и выброшенных автомобильных покрышек и эта опасность гораздо реальнее, чем какой-то там гипотетический метеорит-убийца. Дело в том, что многие страны третьего мира не слишком-то следят за своими гражданами, предпочитающими просто выкидывать отработанные шины на свалку. Никому нет дела до того, что резина не разлагается и постепенно отравляет и воздух, и землю.
В Кувейте такая свалка стала одной из самых серьезных проблем. Ее вполне можно назвать самой отвратительной и самой грязной во всем мире: Сулабию видно не только из иллюминаторов пролетающего самолета, но даже из космоса.
Где это
Кладбище старых шин Сулабия постепенно расползлось на обширную территорию в 600000 м2. Находится оно неподалеку от Эль-Кувейт — представьте себе, если бы такую свалку устроили прямо в Подмосковье. Поговаривают, что здесь скопилось уже более двенадцати миллионов покрышек: на свалку скидывают отслужившие свое покрышки не только со всего Кувейта, но и из Пакистана, Индии и Малайзии.
Бизнес на резине
Все вышеупомянутые страны строго-настрого запрещают гражданам вывозить на свалку резину в таких масштабах. Однако, это остается неплохим бизнесом для пяти главных местных компаний, главы которых готовы рискнуть ради большого куша. Собирая покрышки в определенных пунктах, они под покровом ночи свозят их в Сулабию.
Всемирный запрет
Во всех цивилизованных странах запрет на утилизацию покрышек не только существует, но и работает на деле. В Европе с 2006 года можно получить реальный срок за организацию свалки такого рода, но в Кувейте все решают деньги.
Цивилизованный ресайклинг
В той же Европе с отслужившими свое шинами стараются обходиться с умом. Из них делают покрытия для детских площадок и беговых дорожек, пускают на автомобильные коврики и перерабатывают в резиновые сапоги и даже новые покрышки. Кроме того, старую резину можно использовать для укрепления грунтовых дорог и дамб — но в Кувейте, сами понимаете, никаких дамб нет.
Запрет на сжигание
Естественно, запрещено и сжигание покрышек, хотя это кажется простейшим способом для решения проблемы. Дело в том, что при высоких температурах горящие шины обогащают воздух такой гадостью как мышьяк, бензол, диоксины и окись углерода — мало радости для жителей окружающих городов. Сулабия же горит довольно часто и каждый раз это похоже на настоящую экологическую катастрофу.
Большой резиновый пожар
7 апреля 2012 года случилось самое большое возгорание на Сулабии. Над ним трудились более тысячи пожарных и военных их Кувейта. Им потребовался целый месяц, чтобы затушить ужасно чадящий пожар. Десять миллионов горящих покрышек обозначили свалку Сулабия столбом черного дыма, отравившим воздух столицы, Эль-Кувейта. Изменилось ли что-то после пожара? Ничуть. Сюда по-прежнему привозят и выбрасывают покрышки жители четырех стран.
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