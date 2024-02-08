Колоритные фотографии и малоизвестные факты о животных от работника крупнейших в мире зоопарков

Увлекательные факты о животном мире, рассказанные экскурсоводом зоопарка и аквариума Колумбуса в штате Огайо (США).
Те, кто приходит в зоопарк и аквариум Колумбуса, получают уникальную возможность не только увидеть редких животных, таких как равнинная горилла, розовый фламинго и кенгуру, но и узнать множество интересных вещей от доцента-биолога. Где ещё узнаешь, что одна пятая всех видов млекопитающих, известных человеку, - летучие мыши, а нелепая походка кенгуру объясняется тем, что они просто не могут двигать правой и левой ногой независимо.
1. Олени Санта Клауса
Самцы северных оленей сбрасывают свои рога в начале декабря, а самки — весной, поэтому все олени в упряжке Санта Клауса — девочки.
2. Умный слон
Слоны, одни из немногих животных, которые могут распознать свое отражение в зеркале.
3. Розовый фламинго
Колени у птицы находятся выше, ближе к туловищу, и сгибаются точно так же, как у человека.
4. Супер мама-кенгуру
Мама-кенгуру одновременно может растить 3 кенгурят: первого - в виде эмбриона, второго в сумке, третьего, который уже ходит по земле.
5. Дикая кошка пума
Пума издает мурлыкающие звуки, наподобие домашних кошек.
6. Белый медведь
Крупнейший сухопутный хищник планеты имеет кожу чёрного цвета, а вот мех – прозрачный, потому что шерсть лишена пигментной окраски, а шерстинки полые, полупрозрачные.
7. Удивительные млекопитающие
Летучие мыши составляют одну пятую всех известных млекопитающих.
8. Сумчатое животное
Мощные задние лапы кенгуру на суше двигаются одновременно, а в воде перемещаются по отдельности.
9. Карликовый шимпанзе (бонобо)
Во главе сообщества наших ближайших генетических родственников стоит самка, поэтому у них матриархат.
10. Храмовые обезьяны — лангуры
Детеныши лангурских обезьян рождаются с ярко-рыжим цветом, а вот у родителей цвет меха серебристо-серый.
11. Любвеобильные приматы
Гориллы влюбляются друг в друга, а так же в людей, которые за ними ухаживают.
12. Милые существа
В брачный период черепахи-самцы ухаживают за самкой, а во время спаривания громко поют.
13. Белоголовые орланы
Звук, который издают повелители неба, напоминает мяуканье маленького котенка.
14. Житель африканской саванны
Жираф спит от 10 минут до 2 часов сна в сутки, потому что в течение ночи ему необходимо подниматься на ноги, чтобы попить или поесть.
15. Бурые медведи
Все гризли — бурые медведи, но не все бурые медведи — гризли (гризли — это разновидность бурого медведя).
16. Толстокожий гигант
У носорогов рог отрастает быстрее, чем нам кажется, каждый год на восемь сантиметров.
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