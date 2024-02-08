Колоритные фотографии и малоизвестные факты о животных от работника крупнейших в мире зоопарков

Увлекательные факты о животном мире, рассказанные экскурсоводом зоопарка и аквариума Колумбуса в штате Огайо (США).

1. Олени Санта Клауса

Самцы северных оленей сбрасывают свои рога в начале декабря, а самки — весной, поэтому все олени в упряжке Санта Клауса — девочки

2. Умный слон

Слоны, одни из немногих животных, которые могут распознать свое отражение в зеркале.

3. Розовый фламинго

Колени у птицы находятся выше, ближе к туловищу , и сгибаются точно так же, как у человека.

4. Супер мама-кенгуру

Мама-кенгуру одновременно может растить 3 кенгурят: первого - в виде эмбриона, второго в сумке, третьего, который уже ходит по земле.

5. Дикая кошка пума

Пума издает мурлыкающие звуки, наподобие домашних кошек.

6. Белый медведь

Крупнейший сухопутный хищник планеты имеет кожу чёрного цвета, а вот мех – прозрачный, потому что шерсть лишена пигментной окраски, а шерстинки полые, полупрозрачные .

7. Удивительные млекопитающие

Летучие мыши составляют одну пятую всех известных млекопитающих.

8. Сумчатое животное

Мощные задние лапы кенгуру на суше двигаются одновременно, а в воде перемещаются по отдельности.

9. Карликовый шимпанзе (бонобо)

Во главе сообщества наших ближайших генетических родственников стоит самка, поэтому у них матриархат.

10. Храмовые обезьяны — лангуры

Детеныши лангурских обезьян рождаются с ярко-рыжим цветом, а вот у родителей цвет меха серебристо-серый.

11. Любвеобильные приматы

Гориллы влюбляются друг в друга, а так же в людей, которые за ними ухаживают.

12. Милые существа

В брачный период черепахи-самцы ухаживают за самкой , а во время спаривания громко поют.

13. Белоголовые орланы

Звук, который издают повелители неба, напоминает мяуканье маленького котенка.

14. Житель африканской саванны

Жираф спит от 10 минут до 2 часов сна в сутки, потому что в течение ночи ему необходимо подниматься на ноги, чтобы попить или поесть.

15. Бурые медведи

Все гризли — бурые медведи, но не все бурые медведи — гризли (гризли — это разновидность бурого медведя).

16. Толстокожий гигант

У носорогов рог отрастает быстрее , чем нам кажется, каждый год на восемь сантиметров.