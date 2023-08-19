Комнатные растения, которые могут нести опасность для взрослых, детей и питомцев

Комнатные растения — это про красоту. Порой мы начинаем заводить красивые растения, заботимся о них, вкладываем наше время и любовь, но даже не подозреваем, что они могут нести проблемы для здоровья и людей, и питомцев.







Материал расскажет о семи растениях, которые могут нести скрытую угрозу.



1. Бонсай из можжевельника

2. Мелкие суккуленты

3. Молочай

4. Диффенбахия

5. Каладиум

6. Фикус Бенджамина

7. Пальма арека (тростниковая)

Можжевеловый бонсай.Если вам нравятся можжевеловые деревья в саду, у вас может возникнуть соблазн завести бонсай дома. Но перед этим лучше бы хорошенько подумать! Поскольку деревья бонсай из можжевельника принадлежат к тому же виду, что и горный можжевельник, они могут вызывать симптомы аллергии, такие как заложенность носа, слезотечение, кожную сыпь. Могут быть очень опасны для маленьких детей даже без прямого контакта.Мелкие суккуленты.В последнее время эти растения становятся все более и более популярными, и тому есть несколько причин: они маленькие, недорогие, с ними легко работать. Однако есть вероятность, что они могут легко заразиться мучнистыми червецами. Если вы упустите момент, они в конечном итоге станут огромной проблемой, потому что они легко распространяются на другие растения и от них невероятно трудно избавиться.Молочай.Название — от слов «молоко» и «чай». Любое повреждение целостности стебля или листа молочая (например, вы удаляете пожелтевший лист) вызывает течение белого сока. Он очень токсичен. У детей и животных может вызывать судороги, вплоть до самого ужасного. У взрослых – дерматит при контакте. Работайте с молочаем только в перчатках и максимально удалите его от мест, доступных детям и кошкам/собакам. А лучше и вовсе не заводите от греха подальше.Диффенбахия.Эти растения, также известные как «немой тростник», легко выращивать дома, за ними легко ухаживать, что делает их довольно популярными растениями для начинающих. Но если у вас есть домашние животные, это растение, к сожалению, не для вас. По данным всемирной организации защиты животных, эти растения содержат оксалат кальция, который крайне ядовит для кошек и собак. Вплоть до самого худшего.Каладиум.Ещё один запрет для владельцев питомцев. Каладиум ещё называют «крылья ангела» или «уши слона». Как и диффенбахия, каладиум токсичен для домашних животных и людей.Фикус Бенджамина.Фикус Бенджамина является еще одним распространенным комнатным растением, которое может вызвать ряд проблем, особенно если у вас астма или аллергия. Их восковые листья могут собирать много пыли, а поскольку в этом растении высокая концентрация латекса, это может вызвать аллергию.Арека.Её ещё величают «пальмой-бабочкой». Она невообразимо эффектна и придаёт интерьерам несколько тропическую атмосферу. Но это растение МАКСИМАЛЬНО склонно к размножению нежелательных вредителей, таких как паутинные клещи и мучнистые червецы.