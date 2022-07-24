Какие часы носят спецагенты и супергерои

Часы, которые носят герои «Дюнкерка», «Взрывной блондинки» и вселенной Marvel
Как оказалось, фантазии швейцарских часовщиков могу позавидовать и сценаристы блокбастеров о супергероях.
Omega CK2129 в «Дюнкерке» (2017)
Помимо всего прочего британскую драму о Второй Мировой Войне «Дюнкерк» хвалили за историческую достоверность. Так что часы Omega на запястье пилота Королевских ВВС, которого сыграл Том Харди, не случайность. С началом войны Министерство обороны Соединенного Королевства действительно закупило 2000 моделей Omega CK2129. Вращающийся безель, который фиксировался второй заводной головкой, позволял пилотам замерять промежутки времени.
Carl F. Bucherer Manero Flyback и «Взрывная блондинка» (2017)
По сюжету фильма в хронографе Carl F. Bucherer скрыт список двоиных агентов, раздобыть который должна героиня Шарлиз Терон. Ну а в реальной жизни внутри Carl F. Bucherer Manero Flyback скрыт автоматический калибр CFB 1970 с запасом хода 42 часа и хронограф с функцией flyback.
Tag Heuer Connected Modular 45 в «Kingsman: Золотое кольцо» (2017)
В продолжении ленты о частном разведывательном управлении Kingsman постоянными спутниками агентов станут смарт-часы Tag Heuer Connected Modular 45. По такому случаю часовая мануфактура выпустила лимитированную серию своих смарт-часов в стиле Kingsman.
Ушки корпуса моделей из этой серии выполнены из розового золота, в комлпекте два ремешка: кожаный с логотипом Kingsman и из оранжевого вельвета, под цвет смокинга, в котором появляется главный герой Тарона Эджертона. Вместо подсветки Android Wear при включении часов появляется золотисто-розовый логотип фильма на белом фоне.
Breguet Tradition 7047 в «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)
Репортеру Кларку Кенту (он же Супермен) часы Breguet явно не по карману, а вот миллиардер Брюс Уэйн (Бэтмен) вполне может позволить себе модель Tradition 7047 с турбийоном и указателем запаса хода в платиновом корпусе.
Omega CK2129 в «Дюнкерке» (2017)
Помимо всего прочего британскую драму о Второй Мировой Войне «Дюнкерк» хвалили за историческую достоверность. Так что часы Omega на запястье пилота Королевских ВВС, которого сыграл Том Харди, не случайность. С началом войны Министерство обороны Соединенного Королевства действительно закупило 2000 моделей Omega CK2129. Вращающийся безель, который фиксировался второй заводной головкой, позволял пилотам замерять промежутки времени.
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Carl F. Bucherer Manero Flyback и «Взрывная блондинка» (2017)
По сюжету фильма в хронографе Carl F. Bucherer скрыт список двоиных агентов, раздобыть который должна героиня Шарлиз Терон. Ну а в реальной жизни внутри Carl F. Bucherer Manero Flyback скрыт автоматический калибр CFB 1970 с запасом хода 42 часа и хронограф с функцией flyback.
Tag Heuer Connected Modular 45 в «Kingsman: Золотое кольцо» (2017)
В продолжении ленты о частном разведывательном управлении Kingsman постоянными спутниками агентов станут смарт-часы Tag Heuer Connected Modular 45. По такому случаю часовая мануфактура выпустила лимитированную серию своих смарт-часов в стиле Kingsman.
Ушки корпуса моделей из этой серии выполнены из розового золота, в комлпекте два ремешка: кожаный с логотипом Kingsman и из оранжевого вельвета, под цвет смокинга, в котором появляется главный герой Тарона Эджертона. Вместо подсветки Android Wear при включении часов появляется золотисто-розовый логотип фильма на белом фоне.
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Breguet Tradition 7047 в «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)
Репортеру Кларку Кенту (он же Супермен) часы Breguet явно не по карману, а вот миллиардер Брюс Уэйн (Бэтмен) вполне может позволить себе модель Tradition 7047 с турбийоном и указателем запаса хода в платиновом корпусе.
Доктор Стрэндж в часах Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual
«Доктор Стрэндж» 2016 года — первый фильм, где гениальный и небедный хирург Стивен Стрэндж становится главным героем. В ленте Стивен разъезжает на Lamborghini Huracan и носит классические часы Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual с функцией вечного календаря стоимостью $19 000.
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