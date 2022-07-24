Какие часы носят спецагенты и супергерои

С нами не соскучишься!

Часы, которые носят герои «Дюнкерка», «Взрывной блондинки» и вселенной Marvel



Как оказалось, фантазии швейцарских часовщиков могу позавидовать и сценаристы блокбастеров о супергероях.









Omega CK2129 в «Дюнкерке» (2017)

Carl F. Bucherer Manero Flyback и «Взрывная блондинка» (2017)

Tag Heuer Connected Modular 45 в «Kingsman: Золотое кольцо» (2017)

Breguet Tradition 7047 в «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

Доктор Стрэндж в часах Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual