Дети, которые умирают от «живой» воды

Человек может прожить без еды до 8 недель. Без воды отведенный ему срок сокращается до трех дней. А что если вода есть, но такая, что под микроскопом в ней обнаруживается столько инфекционных бактерий и другой несовместимой с жизнью «грязи», что вызывает удивление, почему образец до сих пор не разъел колбу?
Проблема недостатка питьевой воды в странах третьего мира — это трагедия, которая может быть приравнена к природному геноциду. В Танзании, Малави, Эфиопии, на Мадагаскаре и в ряде других стран антисанитария приводит к загрязнениям воды, которые позже становятся причиной эпидемий.
Тяжелее всего приходится недавно родившим женщинам и их детям. Проект Deliver Life благотворительной организации Water Aid направлен на то, чтобы обеспечить новорожденных детей безопасной питьевой водой. До 10 февраля проводится сбор средств по всему миру. Фонд надеется собрать деньги для поддержки 130 000 семей — для этого каждое сделанное для организации пожертвование удваивается за счет правительства Соединенного Королевства.
Любая благотворительная кампания держится на людях. Не только на волонтерах, которые помогают собирать деньги и снабжают семьи, но и на историях тех, кто помощь уже получил. Возможно, несколько рассказов о персонажах Deliver Life заставят вас если не сделать пожертвование в пользу конкретно этого фонда, то просто совершить что-то доброе и полезное.
Акушер Дэниэл. Танзания
Дэниэл работает в госпитале Kiomboi — там часто не хватает чистой воды не только для того, чтобы поддерживать помещения и оборудование хотя бы в минимальной чистоте, но и банально для того, чтобы напоить или умыть пациенток и их малышей. Краны в палатах не работают. Ежедневно акушер сталкивается с, казалось бы, абсурдной проблемой: покинуть больницу и уйти за водой или продолжать ухаживать за пациентками, которым важно постоянное наблюдение.
«Самое страшное — когда я остаюсь на дежурстве один, а пациентов много. Кранов нет, воды тоже — иногда я не могу помыть руки, а это высокий риск заражения», — признается Дэниэл.
Дэниэл и его коллеги знают: самое важное — стерильность белья и медицинского оборудования. Но чаще всего это совершенно недостижимые условия.
«Когда я впервые увидел, что младенец умирает от сепсиса, я рыдал. Мне пришлось просить коллег сказать об этом его матери. Это было мое первое дежурство».
Причина, почему Дэниэл стал акушером, проста: помогая беременным и недавно родившим женщинам, он верит, что помогает всей своей нации.
Хадижа — мать, потерявшая сына. Танзания
Хадижа живет вместе с бабушкой. На двоих они делят маленький кирпичный домик в танзанийской деревне Миснигири. Когда Хадижа впервые забеременела, она была невероятно счастлива и взволнованна.
«Мы ехали в больницу, и я сказала водителю автобуса, что рожаю. Он привез меня прямо к дверям госпиталя, без остановок», — рассказывает Хадижа.
Бабушке Хадижи пришлось самой искать воду, чтобы вымыть новорожденного правнука и его маму. Единственным вариантом была местная река.
«Вода была грязная и пахла как коровья моча. Но другого варианта у меня не было. Когда мы вернулись домой, все было хорошо, но на следующий день у моего сына начался жар, он постоянно плакал. Ночью мой Кефаси умер от сепсиса».
Алинаф, которая боялась ходить в душ. Малави
Алинаф родила своего сына Бойсона в Центре здоровья Симулембы. Мальчик появился на свет на две недели раньше срока и стал сюрпризом не только для мамы, но и для своего отца Бернарда.
«Я приехал в госпиталь, чтобы привезти Алинаф кое-какие личные вещи. А там обнаружил сына! Я был так счастлив», — говорит Бернард.
Акушеры в Симулембе принимают около 90 родов каждый месяц. И все это без чистой воды и в абсолютно антисанитарных условиях. «Мне было страшно, — вспоминает Алинаф. — Многие в госпитале умирали из-за отсутствия гигиены».
Душ в Центре, где проходила постродовую реабилитацию Алинаф, — это четыре кирпичные кабины без крыши. Вместо дверей — занавески из одежды самих пациентов. Земля, стены, вода, текущая из крана, — все грязное. Некоторым мамам воду приносят родственники. Они берут ее из общего источника, в очереди к которому стоят часами. Это единственный водонапорный кран на 2000 местных жителей.
Учия, которая на восьмом месяце беременности ежедневно переносит на себе 20 литров воды. Эфиопия
Учия — невероятно сильная женщина. Сейчас она находится на восьмом месяце беременности и ежедневно ей приходится преодолевать расстояние в несколько миль по совершенно непроходимым местам. Она ходит к местной реке, чтобы набрать воды, потому что другого источника у деревни нет. И даже там вода не безопасна, но у Учии нет выбора.
«Идти приходится по грязи, дорога очень скользкая. Сейчас я хожу медленно, но все равно иногда падаю». Каждый день Учия возвращается домой по камням, неся на спине 20-литровую канистру с водой.
«Иногда мы ходим за водой ночью, и в воде полно пиявок. Некоторых человек может выпить вместе с водой, и тогда они присасываются к горлу или животу. Это очень тяжело», — говорит женщина.
Мэриан, которая родила, укладывая водопроводные трубы. Мадагаскар
Первых трех детей Мэриан родила дома, в антисанитарных условиях и без доступа к чистой воде. Анжело родился в больнице, где Мэриан помогала устанавливать унитазы и водопроводные трубы.
Сейчас Анжело исполнился годик. Он выглядит и чувствует себя прекрасно, и Мэриан знает почему: «Ему повезло. В отличие от старших детей, у Анжело был доступ к чистой питьевой воде. Он намного здоровее их».
Сегодня ситуация постепенно улучшается: Water Aid собирает деньги, на которые проводится установка водопроводов, очистительных систем и канализаций. Однако во многих странах вода — это по-прежнему роскошь. То, что для нас кажется дикостью, для этих семей ежедневная трагедия. Может, пора взяться за ум?! И суть не только в том, чтобы помочь людям, страдающим от нехватки чистой пресной воды, сегодня. Другая цель не менее важна — сделать все, чтобы трагедия 37 стран не стала трагедией всего мира.
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