Профессиональный фотограф Дэйв Сэндфорд из города Лондона, что в канадской провинции Онтарио, провел с середины октября по декабрь на озере Э́ри, входящее в систему Великих озёр.



В это время года Эри больше похоже на могучий океан, чем на озеро, а волны здесь достигают 7-8 метровый высоты.







1. Эри — четвертое в системе Великих озер, имея длину 388 км и ширину около 92 км. Наибольшая глубина — 64 м. (Фото Dave Sandford):







2. «Я был профессиональным фотографом 18 лет, но больше всего меня манят моря и океаны». (Фото Dave Sandford):







3. «Когда я был ребенком, я любил быть на воде или возле нее. Меня очаровывала её сила и сила волны». (Фото Dave Sandford):







4. Топоним Эри происходит от названия племени эриелхонан (букв. «длинный хвост», название пумы).(Фото Dave Sandford):







5. Температура воды здесь изменяется от 0—2 °C зимой до 24 °C летом. Прибрежная часть замерзает с декабря по март—апрель. (Фото Dave Sandford):







6. Будучи самым мелким из Великих Озёр, оно замерзает быстрее и чаще других. (Фото Dave Sandford):







7. «Средняя температура воды — 11 градусов, высота волн в эти дни — 7-8 метров. Эри оживает, показывая свою истинную силу, и лучше держаться от него подальше». (Фото Dave Sandford):







8. (Фото Dave Sandford):







9. Эри пользуется репутацией озера, на котором происходит наибольшее количество кораблекрушений (в сравнении с другими Великими озерами): приблизительно 270 «подтверждённых» мест… Поговаривают, что всего здесь произошло 1800-8000 кораблекрушений. (Фото Dave Sandford):







10. Озеро Эри приобрело современные границы всего 4 тыс. лет назад, что по меркам геологии совсем мало. Его чаша была вырыта в относительно мягкой породе ледниками. (Фото Dave Sandford):







11. Первым европейцем, достигшим озера Эри, был Луи Жольэ (1645-1700 гг.) — франкоканадский траппер (зверолов) и первопроходец, исследователь Северной Америки. Он побывал на озере в 1669 г. Впоследствии близ озера стали появляться французские поселения. В конце XVII в. территориями заинтересовались и англичане, которым удалось найти общий язык с аборигенами. (Фото Dave Sandford):







12. С целью охраны природы озера здесь создано несколько заповедников и парков. Один из самых известных — провинциальный природный парк Лонг-Пойнт (провинция Онтарио), где под охраной находятся 383 вида животных и птиц, которым угрожает исчезновение. (Фото Dave Sandford):







13. Озеро Эри — десятое по площади пресноводное озеро в мире. (Фото Dave Sandford):







14. По озеру Эри проходит граница между США и Канадой, что является причиной многочисленных споров относительно оплаты переговоров по сотовым телефонам. (Фото Dave Sandford):







15. Озеро Эри привлекает к себе многочисленных дайверов, так как на дне водоема лежат останки от 1800 до 8000 судов. Местные источники утверждают, что в Эри больше затонувших кораблей на квадратный километр дна, чем в любом другом пресноводном бассейне мира. Причем поднимать их запрещено. (Фото Dave Sandford):







16. Существуют легенды, согласно которым в озере Эри обитает чудовище, известное под именем Бесси… (Фото Dave Sandford):







17. Сила волны. Озеро Эри в канадской провинции Онтарио. (Фото Dave Sandford):







18. Автор снимков со своей камерой. (Фото Dave Sandford):







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