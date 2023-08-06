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Тотальная перестройка: 5 церквей, поменявшие свое религиозное назначение


Церковь, поменявшая свое религиозное назначение.

Церковь, поменявшая свое религиозное назначение.

В последнее время очень популярна тенденция перестройки церквей в места совершенно нерелигиозного назначения. Это могут быть жилые дома, магазины, детские сады и даже ночные клубы. Из-за упадочного состояния некоторых церквей, реконструкция становится единственным верным решением для сохранения зданий. В этом обзоре представлено 5 вариантов переделки старых церквей в современные жилища и не только.

1. Жилой дом


Дом, переделанный из англиканской церкви 19 века.

Дом, переделанный из англиканской церкви 19 века.

 
Проект по переделки церкви в жилой дом архитектурной студии Bagnato Architects.

Проект по переделки церкви в жилой дом архитектурной студии Bagnato Architects.

Австралийская архитектурная студия Bagnato Architects провела прекрасную работу, превратив старую англиканскую церковь 19 века в современный особняк. Специалисты оставили нетронутым фасад церкви и форму оконных проемов, а все остальное подверглось кардинальному преобразованию. В доме теперь есть просторная гостиная, пять спален с индивидуальными ванными комнатами, кухня, столовая и фитнес-зал. Со стороны двора глухие стены были заменены на огромные стеклянные панели.

2. Детский сад


Храм Святого Себастьяна, переоборудованный в детский сад.

Храм Святого Себастьяна, переоборудованный в детский сад.


Площадка для игр, оборудованная прямо внутри бывшего храма.

Площадка для игр, оборудованная прямо внутри бывшего храма.

Храм Святого Себастьяна, построенный в 1962 году в Мюнстере (Германия), сменил свое назначение в 2008-м. Теперь в этом здании расположен детский сад. Зеленый цвет доминирует не только на игровых площадках, но и в технологиях, используемых для обслуживания здания. Солнечные батареи, энергоэффективное оборудование – все это позволяет поддерживать комфортный микроклимат в бывшей церкви.

3. Книжный магазин


Книжный магазин в готической церкви.

Книжный магазин в готической церкви.

 
Книжный магазин в готической церкви в Голландии.

Книжный магазин в готической церкви в Голландии.

Доминиканский костел в Маастрихте (Голландия) использовался как архив, склад или стоянка для велосипедов. Затем он был реконструирован в книжный магазин. Специалисты архитектурной компании Merkx+Girod Architect расположили книжные стеллажи вдоль стен с высокими колоннами. Стол в форме креста и соответствующее освещение поддерживают атмосферу религиозной таинственности.

4. Пентхаус


Пентхаус в Лондоне, переделанный из церкви.

Пентхаус в Лондоне, переделанный из церкви.

 
Интерьер, созданный архитекторами компании Gianna Camilotti Interiors.

Интерьер, созданный архитекторами компании Gianna Camilotti Interiors.

Потрясающий аутентичный фасад здания указывает на то, что когда-то это была церковь. Архитекторы компании Gianna Camilotti Interiors постарались создать современный дизайн жилых пространств, вместе с тем оставив деревянные балки, придающие интерьеру уникальное звучание.

5. Ночной клуб


The Church - ночной клуб в церкви 19 века.

The Church - ночной клуб в церкви 19 века.

 
Ночной клуб в Денвере.

Ночной клуб в Денвере.

Церковь 19 века в Денвере так и осталась местом скопления людей, но теперь, вместо религиозных служб, там проходят концерты и дискотеки. Клуб The Church является популярным местом для заядлых клабберов. Хорошая акустика только способствует звучанию колонок.

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Тотальная перестройка: 5 церквей, поменявшие свое религиозное назначение

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Тотальная перестройка: 5 церквей, поменявшие свое религиозное назначениеПодписаться на мой Instagram
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