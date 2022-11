Чем пахнут самые дорогие духи мира, за аромат которых люди готовы выложить целое состояние

Духи «Baccarat's Les Larmes Sacrees de Thebes»

(«Священные слезы Фив») около $1700 за 30 мл)

Духи «Baccarat's Les Larmes Sacrees de Thebes».

Духи «Caron's Poivre»

«Перец Карона» - (около $4400 за 30 мл

Духи Caron's Poivre».

«Lalique for Bentley» (около $3690 за 40 мл)

Духи «Lalique for Bentley»

«Clive Christian No.1» (около $1228 за 30 мл)

«Клайв Кристиан №1»

Духи Clive Christian No.1

Духи «Chanel No.5» Grand Extrait (около $4200 за 30 мл)

Духи «Chanel No.5»

Духи «Royal Arms Diamond Edition Perfume» ( около $23 000)

Духи «Royal Arms Diamond Edition Perfume».

«Clive Christian No1 Passant Guardant» (около $175 000 за 30 мл)

«Духи Clive Christian No1 Passant Guardant».

Духи «DKNY Golden Delicious» (около $1 000 000 за 100 мл)

Духи «DKNY Golden Delicious».

The Spirit of Dubai, Shumukh (1,3 млн долларов за 3 000 мл)

Духи «The Spirit of Dubai, Shumukh».

«Billionaire Fragrance for Men»

(2,25 млн долларов за 1 500 мл)

«Аромат миллиардера для мужчин»

«Billionaire Fragrance for Men»

Глядя на умопомрачительные ценники дорогих парфюмов, многие наверняка задаются вопросом: от чего зависит их цена. Бренд, сырье, флакон… или всё вместе? В нашем обзоре - десятка самых дорогих ароматов мира и почему за их уникальность люди готовы платить такие баснословные суммы.Сразу же отметим выдающуюся роль запаха в истории развития человечества. Ведь именно он , куда лучше, нежели зрение и слух, обладает удивительным свойством воскрешать в памяти прошедшее. Так, к примеру, первобытные люди получали через обоняние до 20% информации, и их способность мыслить в запахах постоянно развивалась.Однако уже современный человек с помощью обоняния получает всего лишь 2% информации. И это в то время, как на зрение приходится 90% , а на слух - 8%. Тем не менее, если на минуточку представить, что было бы, если бы люди перестали вообще чувствовать запахи. Жизнь наверняка стала бы монотонной, однообразной и скучной. Обоняние наряду с другими ощущениями привносит невероятную многогранность и яркость в нашу жизнь. Без них калейдоскоп эмоций потерял свой колорит и значимость. К счастью, нас окружает уникальный мир ароматов и запахов, и сегодня мы поговорим о самых дорогих из них.Аромат Baccarat's Les Larmes Sacrees de Thebes был выпущен в 1990 году. В буквальном переводе с французского означает «Священные слезы Фив». Его цена включает стоимость необычного пирамидального флакона, изготовленного элитной компанией из горного хрусталя. Пирамида, увенчанная аметистами с желтыми кристаллами внутри, олицетворяет собой древний египетский город Фивы. Чем же пахнут «Священные слезы Фив», разработанные французским парфюмером Кристиной Нагель. Они источают изумительный аромат мирры, иланг-иланга, жасмина и герани с доминирующими нотками ладана, амбры и сандалового дерева с небольшими вкраплениями кардамона, базилика, мирта и мускуса. Что любопытно, в 90-х этот аромат даже носил статус самого дорого в мире.Создание этих духов в 1954 году было приурочено 50-летию одной из самых престижных парфюмерных компаний в мире - Parfums Caron, основанной в 1904 году в Париже. В основе парфюма – взрывная смесь гвоздики, черного и красного перца, что придает ароматной композиции пряный согревающий аромат. Известному парфюмеру Мишелю Морсетти невероятным образом удалось превратить этот пряный ингридиент в очень дорогой аромат. С момента выпуска Caron Poivre является одним из самых уникальных ароматов всей парфюмерной промышленности. Со времени создания аромата было выпущено всего 300 оригинальных флаконов. На сегодняшний день эти духи можно приобрести по цене $1100 за 7,5 мл.Хотите знать, как пахнет эксклюзивный перец? Верхние ноты: гвоздика, перец, специи и красный перец; средние ноты: гвоздика, герань, роза, жасмин, иланг-иланг и тубероза; базовые ноты: дубовый мох, опопонакс, сандал, древесные ноты и ветивер. А вот эффектная черная с золотом упаковка напоминает китайскую коробку специй, что лишний раз подчеркивает оригинальность этого аромата.На создание мужского аромата Lalique for Bentley парфюмера Милена Альрана, разумеется, вдохновил сам автомобиль . И он сделал ставку на владельцев этой марки, видимо рассуждая, если они отдают предпочтение автомобилю Bentley, то, скорей всего, оценят и запах, созданный для концерна-производителя. И это вполне логично.Стоит особо отметить эффектную форму 40-миллилитрового хрустального флакона, повторяющего легендарный талисман Bentley: парящую букву «B». Да и изящная упаковка из дерева в виде шкатулки с выдвижным ящичком дорогого стоит. Это по истине оригинальное произведение искусства, достойное украсить коллекцию самого взыскательного коллекционера ароматов.А каков же сам аромат, предназначенный для владельцев Bentley, спросите вы? Аромат открывается элегантным и насыщенным аккордом фиалкового корня и белого кедра . Ноты пачули и папируса с роскошной базой сухой амбры, мускуса и кожи придают композиции харизматичность и характерность.Аромат Clive Christian No.1 был создан в 2001 году, и вплоть до 2006 года он считался самым дорогим парфюмом мира с ошеломительным ценником в $2150 за жидкую унцию. Сейчас флакон в 50 мл можно приобрести за $1965, и соответственно 30 мл - по цене 1228 долларов. Тем не менее, даже по сниженной стоимости Clive Christian No.1 остается одним из самых дорогих парфюмов мира. К слову сказать, их создатель Клайв Кристиан в 2001-м первый экземпляр презентовал королеве Елизавете II, после чего был пожалован в рыцари.Сам аромат облачается в два различных флакона, для мужчин и для женщин. Безусловно, ароматы отличаются, хотя и имеют общую составную и схожие ноты. Хрустальный флакон с ароматом для женщин украшен золотым горлышком и бриллиантом в 0,3 карата. Парфюм для мужчин заключен во флакон ручной работы также из горного хрусталя c 24-каратными золотыми пластинами и серебряным горлышком. Композиции ароматов, как мужского, так и женского вариантов очень богаты и безупречно составлены. Они основаны на бергамоте, фиалке, ванили, сандаловом дереве и иланг-иланге. И если мужской аромат - это скорее восточный древесный запах, то женский - имеет направленность в восточную цветочную группу.Этот коллекционный аромат, созданный знаменитым парфюмером Эрнестом Бо, впервые увидел свет в 1921 году и с тех пор зарекомендовал себя как эталон парфюмерии. Ежегодно появляется лишь несколько новых флаконов Chanel № 5, созданных по оригинальной версии. Традиционная же версия аромата Chanel №5 доступна в парфюмерных магазинах всего мира и стоит менее 100 долларов за флакон.Итак, как же пахнет знаменитый аромат « Chanel No.5»?Создание аромата Royal Arms Diamond Edition Perfume было приурочено празднованию 60-летия восшествия на престол королевы Великобритании Елизаветы II в 2012 году. Существует всего 6 уникальных флаконов этих духов, каждый из которых украшен висящим на золотой цепочке 18-каратным бриллиантом. Цена каждого флакона составляет 15 тысяч фунтов, что примерно равно 23 тысячам долларов. Так какой же аромат источает королевский парфюм? Верхние ноты: лист фиалки, лимон и бергамот; средние ноты: роза, ирис, фиалка, иланг-иланг и жасмин; базовые ноты: мускус, серая амбра, ваниль и пачули. По истине - божественный состав...«Clive Christian No1 Passant Guardant» - это еще одна версия ставшего уже легендарным аромата Clive Christian No.1. В честь открытия нового бутика Клайва Кристиана в Лондоне в 2014 году, специальная версия парфюма была представлена в универмаге Harrods . Аромат Clive Christian No.1 Passant Guardant был заключен в 30-миллилитровый флакон и стоил £143 000, что в пересчете на американские доллары составило 175 000.Как вы уже успели заметить, виновником умопомрачительного ценника стал хрустальный флакон, инкрустированный 2000 бриллиантами с позолоченным корпусом и короной. По истине - шедевр ювелирного искусства. Фирменный логотип в виде льва также был выполнен из желтых бриллиантов, а редкие розовые бриллианты украшали язык воображаемого хищника.И о главном - об аромате невероятно дорогих духов. Верхние ноты: красный перец, слива, персик, лимон, абрикос, ананас, бергамот и кардамон; средние ноты: роза, жасмин, иланг-иланг, ирис, гвоздика (цветок) и орхидея; базовые ноты: бензоин, ваниль, кедр, амбра, мускус, сандал и бобы тонка.Обычный выпуск духов DKNY Golden Delicious даже не попадает в 15-ку самых дорогих парфюмов мира. Причина же столь рекордной цены духов «DKNY Golden Delicious», выпущенных в 2010 году, в одном экземпляре – очевидна. Это флакон в форме яблока из 14-каратного белого и желтого золота, созданный известным ювелиром Мартином Кацем. Флакон также инкрустировано 183 желтыми сапфирами , 2700 белыми бриллиантами, 1,6-каратным бирюзовым турмалином, 7,18-каратным сапфиром Кабошон. Бриллианты, если присмотреться образуют линию горизонта Нью-Йорка, изображенного на флаконе. После продажи данного флакона духов, вся прибыль была направлена на борьбу с голодом. Что тут скажешь, - благое дело.Что же касается непосредственно аромата, то он принадлежит к группе цветочных древесно-мускусных. Верхние ноты: красное яблоко, африканский апельсиновый цвет и слива; средние ноты: ландыш, лилия, орхидея и роза; базовые ноты: сандал, мускус и тиковое дерево.Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает «заслуживающий самого лучшего». За три года разработки бренд The Spirit of Dubai создал духи, сохраняющие звучание на коже больше 12 часов, что весьма закономерно для арабской парфюмерии. Однако эти дорогие духи отличаются не только изысканным ароматом, но и весьма шикарной упаковкой, высотой в 2 метра и 3-литровым флаконом из муранского стекла, инкрустированным несколькими тысячами бриллиантов общим весом 38,55 карата, а также топазами и жемчугом, золотом и серебром. Сам стенд, на котором помещается парфюм оснащен дистанционным пультом управления для более легкого и удобного использования. Что тут скажешь, классическое представление о богатстве по-арабски.Звездный дизайнер Леон Веррес представил неповторимый парфюм для джентльменов, знающих толк во всем дорогом и эксклюзивном. В парфюмерной индустрии аромат «Billionaire Fragrance for Men» хотя и считается новичком, но уже стал рекордсменом по стоимости. Секрет такой цены кроется не в компонентах, так как пирамида аромата вполне обычная: цитрусы, кожа и древесные ноты, а за эффект секретной фильтрации , которая и оправдывает столь шокирующий ценник. Как сообщает разработчик Леон Веррес — парфюм протекает через бриллианты, которые придают ему особое звучание, впрочем, как и особую цену.К тому же парфюмер решил, что настоящей роскоши должно быть много, и стал разливать свои ароматы во флаконы объемом 1,5 литра, украшенные 1000 бриллиантов. Если объем в 1,5 литров вам не подходит, «Billionaire Fragrance for Men» можно приобрести и в более традиционных вариантах, например, в флаконе парфюмерной воды 100 мл, представленной в бутылочке с деревянной этикеткой, пропитанной этим ароматом.Подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить, самые дорогие парфюмы - это не только изысканные ароматы, но и не менее изысканные и дорогостоящие упаковки, представляющие собой произведения искусства . А самое интересное то, что практически у каждого дорогущего парфюмерного аромата есть аналог того же бренда по вполне приемлемой цене...Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: