Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Как посмотришь на цены фабричных двуспальных кроватей, так прямо желание пропадает их покупать. Лучше уж на полу спать!

Но мы же все-таки не в пещерном веке живем — кровать должна быть. Если не хотите переплачивать, то можно изготовить ее самостоятельно.

В сегодняшней статье расскажем, как собрать самодельную двуспальную кровать. Для этого потребуются:

фанера (желательно толщиной не менее 18 мм);

листовой металл толщиной 3 мм;

деревянный брус толщиной 40-50 мм;

краска — аэрозольная или обычная.

Преимущество изготовления самодельной двуспальной кровати заключается в том, что вы можете сделать ее любого размера.

Основные этапы работ

Первым делом из листа фанеры вырезаем четыре планки одинакового размера (по ширине и длине). Прикручиваем к ним деревянные брусы.

Из получившихся деталей будет собираться каркас кровати.

После этого из листа фанеры вырезаем еще немного планок. Они будут использоваться в качестве опор для матраса.

Изготовление ножек

Из листового металла вырезаем пластины прямоугольной формы. Свариваем их попарно под углом в 90 градусов.

К внутренней части ножек привариваем полки и боковые стенки. Зачищаем сварные швы, после чего красим ножки аэрозольной краской.

В данном случае автор выбрал белый цвет. Но вы можете использовать краску другого цвета, наиболее подходящего под интерьер помещения.

Сборка кровати

Элементы каркаса вставляем в пазы в ножках, после чего прикручиваем на саморезы по дереву. Лучше использовать оцинкованные саморезы (желтого цвета).

С помощью металлических уголков крепим центральную опорную балку.

После этого укладываем опорные рейки из фанеры и прикручиваем их на саморезы. В результате у нас получился полностью готовый каркас кровати.

В завершении останется только вырезать из фанеры изголовье и прикрепить его к каркасу при помощи металлических держателей.

Видео по теме

Подробно о том, как собрать двуспальную кровать из фанеры и металла, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.