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Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Как посмотришь на цены фабричных двуспальных кроватей, так прямо желание пропадает их покупать. Лучше уж на полу спать!

Но мы же все-таки не в пещерном веке живем — кровать должна быть. 

Если не хотите переплачивать, то можно изготовить ее самостоятельно. 

В сегодняшней статье расскажем, как собрать самодельную двуспальную кровать. Для этого потребуются:

  • фанера (желательно толщиной не менее 18 мм);
  • листовой металл толщиной 3 мм;
  • деревянный брус толщиной 40-50 мм;
  • краска — аэрозольная или обычная.

Преимущество изготовления самодельной двуспальной кровати заключается в том, что вы можете сделать ее любого размера. 

Основные этапы работ

Первым делом из листа фанеры вырезаем четыре планки одинакового размера (по ширине и длине). Прикручиваем к ним деревянные брусы. 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Из получившихся деталей будет собираться каркас кровати. 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

После этого из листа фанеры вырезаем еще немного планок. Они будут использоваться в качестве опор для матраса. 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Изготовление ножек

Из листового металла вырезаем пластины прямоугольной формы. Свариваем их попарно под углом в 90 градусов. 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

К внутренней части ножек привариваем полки и боковые стенки. Зачищаем сварные швы, после чего красим ножки аэрозольной краской.

 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

В данном случае автор выбрал белый цвет. Но вы можете использовать краску другого цвета, наиболее подходящего под интерьер помещения. 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Сборка кровати

Элементы каркаса вставляем в пазы в ножках, после чего прикручиваем на саморезы по дереву. Лучше использовать оцинкованные саморезы (желтого цвета). 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

С помощью металлических уголков крепим центральную опорную балку. 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

После этого укладываем опорные рейки из фанеры и прикручиваем их на саморезы. В результате у нас получился полностью готовый каркас кровати. 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

В завершении останется только вырезать из фанеры изголовье и прикрепить его к каркасу при помощи металлических держателей. 

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Видео по теме

Подробно о том, как собрать двуспальную кровать из фанеры и металла, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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