Двуспальная кровать из фанеры и металла — бюджетный вариант для дома

Как посмотришь на цены фабричных двуспальных кроватей, так прямо желание пропадает их покупать. Лучше уж на полу спать!
Но мы же все-таки не в пещерном веке живем — кровать должна быть.
Если не хотите переплачивать, то можно изготовить ее самостоятельно.
В сегодняшней статье расскажем, как собрать самодельную двуспальную кровать. Для этого потребуются:
- фанера (желательно толщиной не менее 18 мм);
- листовой металл толщиной 3 мм;
- деревянный брус толщиной 40-50 мм;
- краска — аэрозольная или обычная.
Преимущество изготовления самодельной двуспальной кровати заключается в том, что вы можете сделать ее любого размера.
Основные этапы работ
Первым делом из листа фанеры вырезаем четыре планки одинакового размера (по ширине и длине). Прикручиваем к ним деревянные брусы.
Из получившихся деталей будет собираться каркас кровати.
После этого из листа фанеры вырезаем еще немного планок. Они будут использоваться в качестве опор для матраса.
Изготовление ножек
Из листового металла вырезаем пластины прямоугольной формы. Свариваем их попарно под углом в 90 градусов.
К внутренней части ножек привариваем полки и боковые стенки. Зачищаем сварные швы, после чего красим ножки аэрозольной краской.
В данном случае автор выбрал белый цвет. Но вы можете использовать краску другого цвета, наиболее подходящего под интерьер помещения.
Сборка кровати
Элементы каркаса вставляем в пазы в ножках, после чего прикручиваем на саморезы по дереву. Лучше использовать оцинкованные саморезы (желтого цвета).
С помощью металлических уголков крепим центральную опорную балку.
После этого укладываем опорные рейки из фанеры и прикручиваем их на саморезы. В результате у нас получился полностью готовый каркас кровати.
В завершении останется только вырезать из фанеры изголовье и прикрепить его к каркасу при помощи металлических держателей.
Видео по теме
Подробно о том, как собрать двуспальную кровать из фанеры и металла, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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