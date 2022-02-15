 Почему нужно отказаться от полипропиленовых труб для системы отопления

Полипропиленовые трубы – один из самых часто используемых типов труб при частном строительстве и ремонте. Такая популярность обусловлена высокой доступностью и сравнительно низкой ценой.

Однако за этими качествами скрывается большое количество недостатков, которые, вполне вероятно, заставят вас отказаться от покупки пластиковых труб.







Образование волн

Большое количество стыков

Уменьшение сечения при сварке

Сочетание металла и пластика

Скрытые дефекты армированного слоя

Низкая сопротивляемость повышенным температурам и гидроударам

Срок службы

Одна из неприятных особенностей пластиковых труб, о который следует знать, – существенное линейное расширение. Как правило, этот показатель составляет 2,5 мм на 1 м. Это приводит к тому, что под воздействием повышенных температур труба начинает расширяться, образуя характерную волну.С точки зрения эксплуатации, в этом обычно нет ничего страшного, но изогнутые трубы сильно портят внутренний облик помещения.В строительных магазинах пластиковые трубы обычно продаются длиной от 2 м до 4 м. Это означает, что при создании длинных сантехнических систем с большим количеством поворотов и зигзагов придется монтировать множество стыков. Для среднего загородного дома их количество может оказаться более сотни.Следует понимать, что стык – это потенциально самое слабое место в трубе. Неслучайно большая часть протечек, как правило, начинается именно в этой части.Также стоит учитывать человеческий фактор. Даже самый дисциплинированный специалист, которому предстоит сварить сотни стыков, начнет «оптимизировать» процесс уже после пары десятков итераций.Нельзя не упомянуть и о таком свойстве пластиковых труб, как сужение в месте стыков. Возникает это из-за неправильного использования сварки для скрепления частей трубопровода между собой.Чаще всего подобные дефекты – следствие работы неопытного специалиста. Однако «на длинной дистанции» даже мастера с многолетним стажем могут выбиться из рабочего ритма.Некоторые соединительные элементы пластиковых труб имеют металлическую вставку. Главный недостаток такой комбинации в том, что металл и пластик имеют разную степень расширения при нагревании. Как следствие, после нескольких перепадов температур в стыках может появиться течь.Совет. Лучший способ компенсировать эти проблемы – не экономить на соединительных элементах. Добросовестные производители, хоть и используют сочетание металла и пластика в своих изделиях, все же делают это грамотно.Любая труба из полипропилена имеет армирующий слой. Принято считать, что для него чаще всего используется алюминиевая фольга. Однако ее применение существенно повышает себестоимость изделия, поэтому многие производители (особенно из низкого ценового сегмента) заменили фольгу на стекловату.В самой стекловате нет ничего плохого, но данный материал крайне плохо переносит низкие температуры. И дело в данном случае вовсе не в том, какой температуры будет течь вода по вашим трубам. Прежде, чем попасть к вам в дом, они должны проделать длинный путь от завода, при этом полежав на складах. Проблема в том, что пренебрежение правилами хранения на складах – отнюдь не редкость. При этом способов проверить состояние армирующего слоя при покупке не существует.Еще один факт в пользу отказа от пластиковых труб – предельно допустимое давление и температура. Чаще всего эти значения находятся лишь немного выше, чем фактические значения в центральной отопительной системе. Как следствие, даже небольшое аномальное повышение температуры или давления может привести к появлению протечек.Резюмируя все вышесказанное, можно назвать еще одну проблему – срок эксплуатации. Многие производители заверяют, что изделия прослужат 50 лет или приблизительно схожий срок.Однако это возможно только при идеальных условиях, которые в реальной жизни попросту не встречаются. Поэтому на практике реально срок эксплуатации может оказаться меньше в несколько раз.В конце хотел бы заметить, что сами по себе пластиковые трубы не являются чем-то плохим. Между тем при их использовании следует помнить о вышеперечисленных недостатках и возможных проблемах, свойственных данному типу труб.