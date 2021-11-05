5 примеров, как копеечный аспирин без хлопот справится с неурядицами по дому

1. Стирка одежды

Только не надо так делать слишком часто. /Фото: dezbox.ru.

2. Завести автомобиль

Кидаем аспирин в аккумулятор. /Фото: autotok66.ru.

3. Поддержать свежесть цветов

Поможет цветам стоять дольше. /Фото: chert-poberi.ru.

4. Чистка сантехники

Доступное и действенное решение. /Фото: zhiteiskiesovety.ru.

5. Прочистка труб

И здесь поможет аспирин. /Фото: youtube.com.