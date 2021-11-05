5 примеров, как копеечный аспирин без хлопот справится с неурядицами по дому

Аспирин – это один из тех медицинских препаратов, который должен быть в каждой аптечке. И дело не только в том, что данный препарат очень важен в вопросе обеспечения хорошего самочувствия. Дело еще и в том, что аспирин можно широко применять при решении бытовых вопросов. Самое главное знать, как правильно это делать. Вот нестандартные способы применения таблеток в хозяйстве.
1. Стирка одежды
Только не надо так делать слишком часто. /Фото: dezbox.ru.
Берем десяток таблеток аспирина и растираем их до состояния порошка. Полученную субстанцию растворяем в 8-10 литрах воды при комнатной температуре. В получившейся смеси можно замачивать одежду на ночь. Аспирин при этом будет работать в качестве отбеливающего средства.
2. Завести автомобиль
Кидаем аспирин в аккумулятор. /Фото: autotok66.ru.
Кислотный аккумулятор в зимний период можно «оживить» при помощи аспирина. Достаточно закинуть в него несколько таблеток. Старт станет возможным благодаря возникновению реакции между двумя кислотами. Правда заряд появляется всего на несколько секунд, так что чтобы завестись следует попросить кого-нибудь помочь.
3. Поддержать свежесть цветов
Поможет цветам стоять дольше. /Фото: chert-poberi.ru.
Берем 2-3 таблетки аспирина, измельчаем и добавляем в один литр воды. Добиваемся полного растворения порошка. Теперь в эту воду можно поставить цветы. Благодаря избавлению от бактерий срезанное растение простоит в таком кувшине намного дольше. Единственно «но» сводится к тому, что воду следует менять каждый день.
4. Чистка сантехники
Доступное и действенное решение. /Фото: zhiteiskiesovety.ru.
Берем пять таблеток аспирина, основательно измельчаем. Добавляем получившийся порошок в моющее средство для сантехники, после чего тщательно перемешиваем. Теперь состав можно наносить на проблемные места в ванной или туалете. После нанесения следует оставить субстанцию на несколько минут в покое, а затем смыть холодной водой.
5. Прочистка труб
И здесь поможет аспирин. /Фото: youtube.com.
Наконец, аспирин можно использовать для удаления засоров в трубах. Для этого требуется бросить несколько таблеток аспирина в измельченном виде в трубу, добавив сверху половину стакана столового уксуса. После этого остается подождать некоторое время и включить горячую воду, чтобы смыть смесь и пробитый засор.
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