Пёстрые клумбы, которые украсят сад на весь сезон

Современный сад — это уже не просто цветы, высаженные в грунт, но и оригинальные арт-композиции.

Для их создания можно подобрать самые разнообразные вещицы. Это могут быть как простые ведра, так и старые велосипеды.

Мы собрали 15 красивейших клумб, которые стоит попробовать сделать этим летом.







1. Кирпичная клумба

2. Цветочный остров

3. Корзины

4. Пластиковые контейнеры

5. Круги

6. Двойной цветник

7. Вертикальная клумба

8. Многоугольник

9. Ведра

10. Сухой пень

11. Габионы

12. Арт-композиция

13. Покрышки

14. Цветочные бочонки

15. Цветочный фонтан

Высокая кирпичная клумба.Если вы любите порядок и добротные, долговечные конструкции, тогда кирпичные клумбы — это то, что вам нужно. Просто определите место, где ваши цветники будут смотреться эффектней всего, а также размер и высоту. Процесс возведения клумб достаточно прост, а результат будет радовать долгие годы.Роскошный цветочный остров в саду.Цветочный остров — это достаточно сложная затея, которая потребует точности и терпения. Тем не менее, те, у кого хватит сил, получат эффектное украшение, которое не останется незамеченным в саду. Для композиции лучше использовать цветы нескольких оттенков и видов, а посередине можно разместить декоративный мостик.Цветочные корзины.Есть несколько плетенных корзин? Используйте их для выращивания цветов. По нашему мнению, такие цветочные корзинки станут оригинальным украшением любого участка.Многоуровневая клумба из пластика.Многоуровневая клумба из пластиковых контейнеров прекрасно подойдет для выращивания неприхотливых луковичных цветов.Круглые клумбы.Аккуратные круглые клумбы без бортиков — это простые и эффектные составляющие красивого цветника. Каждый круг должен состоять из цветов одного вида и цвета, посаженных на одинаковом расстоянии друг от друга.Двусторонний цветник.Прекрасный пример двустороннего цветника, построенного из небольших деревянных колод. Вся фишка таких клумб в подборе растений, которые будут внутри клумбы и снаружи.Высокая вертикальная клумба.Высокая вертикальная клумба из разнообразных цветов станет великолепным украшением любого участка. Несколько таких цветочных «водопадов» украсят ваше крыльцо или площадку для отдыха на заднем дворе.Многоугольная клумба из досок.Используйте доски для строительства разнообразных геометрических клумб на своем участке. Несколько таких аккуратных конструкций преобразят сад и создадут в нем ощущение идеального порядка.Горшки из старых ведер.У каждого дачника есть несколько ненужных, дырявых или поржавевших ведер. Но если покрасить их и превратить в необычные цветочные горшки, композиция из такой «цветущей» тары станет эффектным украшением крыльца.Цветник в сухом пне.Идея создания волшебного цветника не новая, но по-прежнему актуальная. Для реализации данной задумки подойдут как крупные стволы спиленных деревьев, так и оставшиеся в земле пеньки.Клумба из габиона.Сейчас габионы активно используют для строительства декоративных объектов в саду и огороде. Например, этот материал можно использовать для строительства оригинальных многоярусных клумб.Цветочная композиция.Современный сад — это не только цветы, посаженные просто в землю, а и оригинальные арт-композиции. Для их создания подойдут самые разные вещи. Например, вы можете использовать старый трехколесный велосипед, покрасить его в яркий цвет, а вокруг расставить цветочные горшки разного калибра.Клумбы из автомобильных покрышек.Самый простой материал для создания клумб — стертые автомобильные покрышки. Просто покрасьте из в светлые оттенки, чтобы колеса выглядели привлекательно, и посадите внутрь цветы. Готовые композиции расставьте вдоль садовых дорожек и наслаждайтесь обновленным дизайном своего двора.Высокие «бочонки» с цветами.Из высоких пластиковых бутылей или контейнеров можно смастерить симпатичные небольшие клумбы. Все, что для этого потребуется — краска для обновления тары, земля и ростки цветов.Вертикальный фонтан из цветов.Великолепная декоративная композиция из цветов и ненужных металлических емкостей, станет настоящей изюминкой вашего цветника.