Как алчность и жажда власти уничтожили золотой город Лугдун: Легендарная битва римских императоров

19 февраля 197 года нашей эры состоялось одно из самых грандиозных сражений в истории. Два прославленных военачальника, которые считали себя императорами, встретились, чтобы решить, кто из них будет в итоге править великой Римской империей. Одним из них был Септимий Северус, а другим - Клавдий Альбино. Оба были великими полководцами, вот и пришлось выяснять отношения на поле боя. Решающим в этом противостоянии была легендарная битва при Лугдуне, которая стала величайшим из всех сражений между римскими легионами за всю историю существования великой империи...
Много императоров — много проблем
193 год нашей эры остался в истории под названием «год пяти императоров». За столь короткий срок империя сменила нескольких правителей. Ситуация грозила полным расколом. На трон претендовало сразу трое великих военачальников, которых поддерживали многочисленные армии: Гай Песценио Нигер в Сирии и Египте, Клавдий Альбино в Бельгийской Галлии и Британии и Септимий Северус в Верхней Паннонии и Иллирике (на Балканах). Гай был любимчиком у римлян, но он был слишком далеко, а вот Северус был ближе всех. Хитрец сразу двинулся к Риму, успев заключить союз с Клавдием Альбино.
Мраморный бюст Септимия Северуса.
На первый взгляд всё устроилось и было прекрасно. Только Римская империя всегда была антонимом для слова «спокойствие». Септимий Северус отлично понимал, что его положение является весьма непрочным и, что его соправитель, как опытный полководец, тоже это понимает. Северус объявил себя приёмным сыном покойного законного императора из династии Антонин, Марка Аврелия. После этого он назначил наследником своего сына, хоть тот и был тогда совсем ребёнком. Видя все эти действия, Альбино решил провозгласить себя августом. Его соперник, не тратя времени даром, уничтожает их общего конкурента в борьбе за власть — Гая Песценио Нигера, не пощадив даже его жену и малолетних детей. Чуть позже он склонил Сенат объявить своего соправителя Альбино врагом римского общества и получил основание для нападения.
Бюст Клавдия Альбино.
Галлия — богатая золотом провинция, а Альбино — честолюбивый соперник
Галлия даже после её разорения Цезарем была самой прибыльной провинцией, не считая, конечно же, Египта. До Клавдия Альбино многие мечтали отделить эти земли от Рима и провозгласить отдельным государством. Он тоже не был исключением. Для того, чтобы превратить столицу Галлии Лугдун во второй Рим, Альбино заручился поддержкой германских легионов, кроме того, у него были влиятельные сторонники в римском Сенате.
Виминациум - место, где Септимий Северус объявил себя императором.
Легендарное сражение
Северус двинулся в Галлию. Он, возможно, ожидал лёгкой победы, но по прибытии на место, увидел на стороне Альбино столь же многочисленное войско, как и у себя. 19 февраля 197 года легионы сошлись на поле битвы. Сначала удача была на стороне Северуса. Правый фланг его войска смял строй врага и даже обратил их в бегство. Прошло не так много времени и солдаты Альбина уже вовсю рубили северовских воинов. Наступил момент и сторонников Альбино было уже не сдержать, он стал уверенно одерживать верх. В пылу жестокого боя конь под Северусом пал и тот оказался в гуще врагов совсем без защиты.
Карта Лугдуна и его окрестностей.
Увидев предводителя поверженным, воины стали просто разбегаться. Северус был в отчаянии, он сбросил своё тяжёлое облачение и, обнажив меч, кинулся в погоню за беглецами. Военачальник надеялся, что они устыдятся и вернутся. Так и получилось. Многие остановились и развернулись. Причём преисполнились храбрости настолько, что победили всех, кто их до этого преследовал. Тут вмешалась кавалерия, которую возглавлял соратник Северуса Юлий Лито. Императору дали коня и он повёл войско в контратаку. В это время бритты Альбино уже пели победные песни. Наступил перелом. Армия противника была смята.
Свинцовые снаряды для пращи найдены в Лугдуне.
Альбино бежал и не выдержав позора, покончил с собой. Его собственные телохранители обезглавили его и отнесли голову Северусу. Тот насадил её на пику и выставил на всеобщее обозрение. Окружающий пейзаж был просто апокалиптическим: вся равнина была усеяна телами погибших людей и лошадей. Вся земля была просто пропитана кровью. Это было ужасно. Историки говорят, что павших в тот день было больше тридцати тысяч человек.
Арка, которую Септимий Северус построил в Риме в 203 году, чтобы прославить свои военные победы вместе со своими сыновьями Каракаллой и Гетой.
Северус проявил ужасную жестокость. Тело его противника было брошено в реку вместе с его живой женой и детьми. Это понравилось в империи далеко не всем. Он же пошёл ещё дальше. Лугдун — богатый прекрасный город, который иногда называли золотым, несостоявшийся второй Рим, был сожжён дотла. Британию разделили на две провинции. По иронии судьбы именно здесь, спустя четырнадцать лет, встретил свою смерть жестокий узурпатор. Пытаясь подавить очередное восстание в Эборакуме, Северус погиб. Двойная ирония состоит в том, что это случилось почти в годовщину его исторической победы в Лугдуне.
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