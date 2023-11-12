Как алчность и жажда власти уничтожили золотой город Лугдун: Легендарная битва римских императоров

Много императоров — много проблем

Мраморный бюст Септимия Северуса.

Бюст Клавдия Альбино.

Галлия — богатая золотом провинция, а Альбино — честолюбивый соперник

Виминациум - место, где Септимий Северус объявил себя императором.

Легендарное сражение

Карта Лугдуна и его окрестностей.

Свинцовые снаряды для пращи найдены в Лугдуне.

Арка, которую Септимий Северус построил в Риме в 203 году, чтобы прославить свои военные победы вместе со своими сыновьями Каракаллой и Гетой.