Секреты быстрой уборки

Для идеально чистого туалета, зеркал, окон не нужно покупать много разных тюбиков со средствами для уборки. Достаточно всего двух, а порой и одного компонента, который часто есть на кухне!



Сначала в туалете рассыпьте крахмал (любой). С помощью тряпки протрите загрязнения. Крахмал уберёт основную грязь.



Затем на пятна посыпьте лимонную кислоту. Не покупайте дешёвую, так как она не будет действовать эффективно. Ждать ничего не нужно: просто засыпьте лимонной кислотой жёлтые пятна в туалете и портите ёршиком или тряпкой. Работайте в перчатках.



Смойте воду в туалете. Финальный штрих — дополнительная полировка крахмалом.



Затем просто вытрите насухо туалет — он будет сверкать!



Крахмалом можно чистить любой кафель и зеркальные поверхности. Для этого на пол-литра воды возьмите 1 ст. л. крахмала, растворите и полученным средством протрите кафель и зеркала. Затем насухо вытрите бумажным полотенцем — ни одного пятнышка не останется!





Подробнее о том, как быстро и просто навести порядок с помощью крахмала и лимонной кислоты, смотрите в видео ниже:

