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Секреты быстрой уборки

Для идеально чистого туалета, зеркал, окон не нужно покупать много разных тюбиков со средствами для уборки. Достаточно всего двух, а порой и одного компонента, который часто есть на кухне!
Секреты быстрой уборки
Сначала в туалете рассыпьте крахмал (любой). С помощью тряпки протрите загрязнения. Крахмал уберёт основную грязь.
Секреты быстрой уборки
Затем на пятна посыпьте лимонную кислоту. Не покупайте дешёвую, так как она не будет действовать эффективно. Ждать ничего не нужно: просто засыпьте лимонной кислотой жёлтые пятна в туалете и портите ёршиком или тряпкой. Работайте в перчатках.
Секреты быстрой уборки
Смойте воду в туалете. Финальный штрих — дополнительная полировка крахмалом.
Секреты быстрой уборки
Затем просто вытрите насухо туалет — он будет сверкать!
Секреты быстрой уборки
Крахмалом можно чистить любой кафель и зеркальные поверхности. Для этого на пол-литра воды возьмите 1 ст. л. крахмала, растворите и полученным средством протрите кафель и зеркала. Затем насухо вытрите бумажным полотенцем — ни одного пятнышка не останется!

Секреты быстрой уборки
Подробнее о том, как быстро и просто навести порядок с помощью крахмала и лимонной кислоты, смотрите в видео ниже:


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