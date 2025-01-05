Варианты тостов на завтрак

Большинство из нас на завтрак в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой — за исключением тех, кто следит за чистотой своего питания и ест утром кашу.



А что если бы мы предложили вам 21 идею приготовления вкуснейших тостов на завтрак, которые зададут нужный тон вашему дню и подзарядят вас до самого обеда?

Тогда-то вы точно забудете про привычные скучные бутерброды и станете завтракать не только полноценно , но и вкусно.Ломтики авокадо + раскрошенная фета + зерна граната + оливковое маслоМалина + ежевика + базилик + легкий сливочный сырМускусная дыня + измельченные грецкие орехи + агава + козий сырБанан + арахисовое масло + семена чиаТонко нарезанный сельдерей + изюм + арахисовое маслоТушеная фасоль + соус сальса + кориандр + жареное яйцоКлубника + козий сыр + соевые бобы + бальзамический уксус + морская сольЛомтики ананаса + творог + кешьюПоджаренная капуста кале + омлет из одного яйца + тертый сырСушеный инжир + сыр рикотта + кунжутЛомтики манго + моцарелла + сок лайма + морская сольПюре из авокадо + соевые бобы + ростки + лимонный сокЛомтики груши + сыр рикотта + медХумус + измельченный грецкий орех + зерна гранатаПюре из нута + помидор + жареное яйцоНарезанный финик + сыр фета + миндальНарезанные сливы + арахисовая паста + семена льнаЯблоко + мед + голубой сырСоус маринара + яйцо-пашот + пармезан + базиликКимчи + сваренное вкрутую яйцо + черный кунжутКопченый лосось + огурец + легкий сливочный сыр + зеленый лукЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)