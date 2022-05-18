10 жутких фактов из мира науки, которые настораживают современных учёных

Машины, которые умеют убивать.

1. Космическое безумие

Путешественникам на Марс грозит безумие?

2. Паучий вирус

WO - быстро мутирующий вирус.

3. Второй разлом

Землетрясение, которое может стать самым ужасным в мире.

4. Машина-убийца

Машины, которые умеют убивать.

5. Каролинский мясник

Крокодилоподобный монстр, который бродил по нашей планете.

6. Червь

Червь внутри человека.

7. Сверхъестественная песнь Юпитера

8. Призрак в машине

А за вами следят?

9. Живой мертвец

Пауки-зомби

10. Лицо Мэтью

И у Мэтью есть своё лицо.