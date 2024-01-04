Как избавиться от налёта в душе

Рассказываем, как легко избавиться от главного врага сверкающей чистой ванной — известковой накипи.







Существует несколько способов, с помощью которых вы навсегда забудете о неприятном налете на сантехнике, не прибегая при этом к использованию дорогостоящих химических веществ. Более того, все необходимое для очистки уже есть на вашей кухне: понадобится только лимон и соль.

РекламаВысокая кислотность лимона идеально подойдет для вымывания извести, в то время как абразивность соли удаляет с поверхности любую грязь. В сочетании они избавят вас от всех проблем, связанных с загрязнением сантехники, за один раз.







Для очистки достаточно смешать две чайных ложки соли и чайную ложку лимонного сока, дать смеси настояться и нанести ее на пораженную поверхность. После этого вам остается только вытереть накипь влажной губкой или салфеткой из микрофибры, смоченной водой — и больше никаких дополнительных усилий.

Недавно в интернете также завирусился способ очистки нижней части шторки в ванной, о котором, как оказалось, знали немногие. В самом низу шторы часто можно увидеть желтый или даже оранжевый налет, и главное спасение от него — обычная баночка с перекисью водорода. Все, что необходимо сделать, — это разбрызгать перекись на место образовавшегося налета, оставить на 15-20 минут и затем тщательно вытереть его влажной губкой.

Не менее эффективно перекись водорода сработает и как средство от плесени и грибка, которые быстро образовываются на ванной плитке. В этом случае особое внимание стоит уделить швам и труднодоступным уголкам; помочь сможет старая зубная щетка, ватный диск или ватная палочка.







Соль, лимон и перекись водорода будут отличным вариантом для тех, кто опасается влияния агрессивных чистящих средств на свое здоровье и больше доверяет народным методам, проверенным годами

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