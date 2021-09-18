Темные тайны столицы любви, или 10 малоизвестных фактов о парижских катакомбах

Темные тайны столицы любви.

1. В катакомбах покоятся останки более 6 миллионов парижан

Более 6 миллионов парижан нашли здесь свой последний приют.

2. Катакомбы больше, чем все думают

В катакомбах намного больше туннелей, чем показывают экскурсантам.

3. Парижские диггеры используют катакомбы как секретное место для купания

Место для купания для настоящих экстремалов.

4. Неизвестные группы занимаются в катакомбах странными вещами

«Не пытайтесь найти нас».

5. Наводнение трупов

Катакомбы как альтернатива традиционному кладбищу.

6. Катафилы создают сообщества внутри туннелей

Те самые катафилы.

7. Это когда-то здесь хранили марочное вино

Вот такой себе погребок.

8. Кости расположены в «декоративных» композициях

Шедевры из костей.

9. Фермеры начали использовать катакомбы для выращивания грибов

Была катакомба - стала плантация.

10. Катакомбы использовались на протяжении всей Второй мировой обеими сторонами конфликта

По местам боевых действий.