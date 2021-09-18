Темные тайны столицы любви, или 10 малоизвестных фактов о парижских катакомбах

Темные тайны столицы любви.
Кладбища, пожалуй, самые тихие и при этом самые жуткие места на нашей планете. И всё же есть кое-что и пострашнее. Как насчёт места, где покоятся останки миллионов парижан и которое расположено прямо под столицей Франции. Да, все верно – Париж, который во всём мире считают столицей любви и романтики, законодателем мод скрывает под своими улицами тёмную тайну. В этом обзоре интересные малоизвестные факты об огромных катакомбах Парижа.
1. В катакомбах покоятся останки более 6 миллионов парижан
Более 6 миллионов парижан нашли здесь свой последний приют.
В XVIII веке кладбища постоянно растущего Парижа попросту переполнились. Некоторые тела начали хоронить не надлежащим образом, из-за чего в городе распространялись болезни. В итоге парижские чиновники решили запретить городские кладбища и переместить останки, которые содержались на них, в другое место. Выбор пал на некоторые из подземных карьеров города. С 1780-х по 1814 годы под землю перевезли на телегах более шести миллионов тел, выкопанных на ранее существовавших кладбищах по всему Парижу.
2. Катакомбы больше, чем все думают
В катакомбах намного больше туннелей, чем показывают экскурсантам.
Хотя останки шести миллионов человек разбросаны по многочисленным туннелям, большинство из них были сложены в погребальные камеры, известные как оссуарии, в которые часто проводят экскурсии. Дело в том, что в катакомбах намного больше туннелей, и далеко не во всех из них складировали кости. Эти туннели были проделаны парижскими шахтерами при расширении каменоломен. Хотя, по оценкам, существует около 320 километров туннелей, они не все нанесены на карты. Остальная часть - неизведанная территория. Это действительно заставляет задуматься, что еще может скрываться в этих туннелях.
3. Парижские диггеры используют катакомбы как секретное место для купания
Место для купания для настоящих экстремалов.
По-видимому, идея отправиться в местную баню, просто скучна для некоторых людей. Вместо этого они отправляются в путешествие в глубины катакомб, чтобы освежиться в неких тайных, не нанесенных ни на одну карту, подземных водоемах, которые стали использоваться «катафилами» в качестве импровизированных бассейнов. Конечно, потребуются определенные связи, чтобы добраться до таких мест. Как сообщают люди, побывавшие там, нужно пробираться затопленные непрозрачной водой туннели, вызывающие клаустрофобию, прежде чем попасть в «оазис», который в этом случае является прудом, расположенным на гигантском подземном кладбище.
4. Неизвестные группы занимаются в катакомбах странными вещами
«Не пытайтесь найти нас».
В 2004 году полиция, проводящая тренировки в катакомбах, наткнулась на что-то совершенно неожиданное. Изучая «необжитый» отдаленный район обширной системы туннелей, «копы» обнаружили гигантский кинотеатр, полностью оборудованный экраном, кинооборудованием, рестораном и баром, а также профессионально проложенными телефонными кабелями и линиями электропередачи. Самым странным было то, что позже нашли потайную камеру, которая фотографировала офицеров, когда они проходили мимо входа. Никто не знает, кто сделал подобное, но в кинотеатре нашли записку, в которой говорилось: «Не пытайтесь найти нас».
5. Наводнение трупов
Катакомбы как альтернатива традиционному кладбищу.
Сначала самым популярным местом в Париже, где проводили похороны (до того, как начали использовать катакомбы), было Les Innocents, старейшее и наиболее часто используемое кладбище в городе. Однако возникла проблема: как упоминалось выше, к началу XVIII века на кладбище похоронили так много людей, что оно переполнилось.
Жители близлежащих районов начали жаловаться на острый запах разложения, который постепенно заполнил весь город. «Переполненность», вероятно, является преуменьшением, поскольку, когда кладбище частично залило водой в результате наводнения, множество трупов вымыло на поверхность. В 1780-х годах люди начали эксгумировать тела со всех старых кладбищ и хоронить их в катакомбах.
6. Катафилы создают сообщества внутри туннелей
Те самые катафилы.
Катафилы - группы городских исследователей, которые проводят огромное количество времени в глубинах катакомб для собственного удовольствия и приключений. Хотя это и звучит как современный культ, эти люди глубоко уважают как мертвых, так и туннели и создают карты, чтобы люди не терялись в огромном некрополе. Они являются инсайдерами, и информация о том, как получить доступ к катакомбам, хранится только среди членов тесно сплоченной группы. В течение многих лет катафилы создают и строят свое собственное сообщество в старых карьерах и туннелях. Некоторые рисуют здесь картины, другие проводят отделку помещений или устраивают вечеринки с другими обитателями туннелей, а некоторые просто посещают это место, чтобы «отключиться от внешнего мира».
7. Это когда-то здесь хранили марочное вино
Вот такой себе погребок.
Оказывается, кроме костей, тления и смерти, в глубине катакомб можно найти и довольно хорошее вино. По крайней мере, так было в 2017 году. Банда французских воров пробурила из туннеля через известняковую стену проход в винный погреб одного из домов, где хранилось около 300 бутылок марочного вина. Стоимость похищенного вина оценивалась в 250 000 евро.
8. Кости расположены в «декоративных» композициях
Шедевры из костей.
Когда кости мертвых начали спускать в туннели на телегах в 1780-х годах, их просто сваливали в туннели (после того, как священник произносил на костями молитву, чтобы мертвые покоились с миром). Но постепенно рабочие начали складывать из старых костей сердца и круги, а также облицовывать стены черепами и прочими жуткими останками.
Одна из самых знаковых композиции известна как «Бочка». Она состоит из большого круглого столба, окруженного черепами и берцовыми костями. «Бочка» служит опорой для потолка помещения, в котором она находится, и которое называется Склепом Страсти или Ротондой берцовой кости.
9. Фермеры начали использовать катакомбы для выращивания грибов
Была катакомба - стала плантация.
Подобная практика началась в XIX веке, когда парижанин по имени месье Шамбери отважился спуститься в туннели и заметил грибы, растущие в подземной камере. Он решил использовать заброшенные туннели, чтобы начать выращивать шампиньоны.
Буквально в том же году эта практика вскоре была признана и принята Парижским садоводческим обществом. Вскоре отовсюду к катакомбам начали стекаться фермеры, чтобы основать собственные фермы. Выращивание грибов в катакомбах стало процветающим бизнесом. Что интересно, эта практика продолжается до сих пор.
10. Катакомбы использовались на протяжении всей Второй мировой обеими сторонами конфликта
По местам боевых действий.
Поскольку существование катакомб было общеизвестно во время Второй мировой войны, а также учитывая тот факт, что они пролегают на сотни километров под землей, неудивительно, что катакомбы использовались для военных целей. Но что действительно удивительно, это то, что туннели использовались обеими сторонами.
Члены Французского Сопротивления активно использовали подземную туннельную систему, чтобы скрываться во время войны и планировать нападения на немцев. Катакомбы гарантировали, что их не найдут немецкие шпионы. Но нацисты также добрались до катакомб и начали строить в них различные бункеры (например, под средней школой Лицей Монтеня). Следы этого бункера можно увидеть и сегодня.
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