5 мужских привычек, которые больше всего раздражают женщин

Я провела собственное исследование, которые (я надеюсь) поможет женщинам осознать, что почти всех современных мужчин планеты объединяют одни и те же раздражающие женщин привычки.образ жизни — это главные показатели мужской природы.
Но это не значит, что женщины должны всегда уступать и отказываться от своей точки зрения. Часто конкуренция между мужчинами и женщинами вносит живую искру в их отношения. Мудрые женщины понимают, что иногда необходимо закрывать глаза на плохие привычки своих мужей. Если привычки вашего мужчины чересчур вас раздражают, то стоит попытаться решить эту проблему вместе, избегая критики и обвинений, если вы действительно любите и уважаете своего избранника. Это поможет вам достичь гармонии и взаимопонимания.
Если ничего не работает, вы можете изменить свое восприятие проблемы и попытаться не раздражаться, поскольку счастливые отношения требуют много терпения и мудрости. И главное – попытайтесь признать, что совершенства в этом мире просто нет.
1. Страсть к видеоиграм
Неизвестно почему в наше время многие мужчины ведут себя как подростки. Статистика показывает, что мужчины играют в видеоигры слишком часто. Это отнимает их свободное время, и от игромании отца страдает вся семья. У меня был опыт общения с геймером, поэтому с уверенностью могу утверждать, что это совсем плохая идея. Мне кажется, что эти люди живут в виртуальной реальности и не замечают ничего, кроме игр.
Задумывались ли вы о том, почему мужчины предпочитают играть в видеоигры после тяжелого рабочего дня? Мой бывший как-то сказал мне, что его любимая видеоигра идеально снимает стресс. К сожалению, многие мужчины не могут понять, что они слишком стары для видеоигр. Если вы хотите помочь вашему мужчине избавиться от этой привычки, вы должны сделать все возможное, чтобы отвлечь его от виртуальной высокотехнологичной обстановки. Можно, к примеру, мотивировать его заниматься вместе спортом или предложить какие-либо другие интересные занятия.
2. Подавление (сокрытие) своих чувств и эмоций
В отличие от женщин, мужчины скупы на эмоции и на выражение своих чувств. Они никогда не будут изливать душу или плакать на чьем-то плече. Они считают, что эмоциональность – это проявление слабости, недостойное настоящего мужчины. Они также полагают, что скрытность является лучшим способом избежать проблем и защитить себя от недоброжелателей. Эта привычка очень раздражает, потому что женщины часто не могут понять, что происходит в сердце и в голове их второй половины.
Научно доказано, что женщины живут дольше, потому что они не могут сдерживать как положительные, так и отрицательные эмоции. Попробуйте объяснить своему мужчине, что невысказанные эмоции могут оказать негативное воздействие на его психическое и физическое состояние. Желательно выражать свои чувства и эмоции друг другу и обсуждать возникающие проблемы.
3. Мужчины уверены, что женщины — плохие водители
К сожалению, почти каждый мужчина воспринимает женщину за рулем как опасность. Мой друг тоже придерживается этого мнения и иллюстрирует свои слова тем, что даже ученые уже доказали общественную опасность женщины за рулем. Я совершенно не согласна с этим утверждением и с этим обидным стереотипом.
Я уверена, что и мужчины, и женщины имеют равные шансы стать хорошими или плохими водителями. Ненавижу, когда люди пытаются доказать большую вероятность попадания женщин в ДТП, по сравнению с мужчинами. Женщины могут предотвратить дорожно-транспортные происшествия, даже если они находятся в неправильном месте в неправильное время. Советую каждой женщине совершенствовать навыки вождения, чтобы утереть нос мужчине и доказать, что женщины также могут быть опытными водителями.
4. Носят одну и ту же одежду каждый день
Как бы вы не относились к мужчинам, они очень странные и сложные существа. Надо признать, что покупки не их страсть, они не спешат обновлять свой гардероб, потому что уверены в своей привлекательности, имея одну пару кроссовок, две пары джинсов и несколько футболок. В результате женщины должны приложить массу усилий, чтобы убедить дорогих им мужчин, что человеку требуется немного больше одежды, чем они думают. Эта раздражающая привычка значительно усложняет жизнь женщин, потому что они часто ничего не могут поделать с этим фактом. Единственный выход – купить вашей второй половине что-нибудь красивое из одежды. Иногда удачная покупка жены/подруги побуждает мужчину к созданию собственного стиля.
5. Чрезмерная забывчивость
Это одна из самых раздражающих мужских привычек. Мужчины «болеют» чрезмерной забывчивостью: не помнят дни рождения, юбилеи и другие памятные даты. Мужчины совершенно не в состоянии держать в голове те мелочи, которые женщины считают важными и значительными. Они забывают то, в чем непосредственно не заинтересованы. Женщины также должны знать, что многие другие факторы могут оказать негативное влияние на мужскую память. Из-за депрессии, стресса и беспокойства мужчинам труднее сосредоточиться и справиться с огромными объемами информации. Мудрые женщины советуют давать тонкий намек или говорить своему мужчине заранее, что произойдет важное событие в ближайшее время. Женщины должны понимать, что мужская забывчивость не признак равнодушия, а часть их природы.
Надеюсь, эта статья поможет вам понять, что эти досадные привычки свойственны всем мужчинам без исключения. Если вы уже устали от этих привычек, то или должны раз и навсегда решить, хотите ли вы продолжать борьбу за свою любовь или готовы полностью разрушить свои отношения. Построение счастливых отношений вещь сложная. Чаще всего только обоюдное желание достичь компромисса может помочь справиться с ситуацией.
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