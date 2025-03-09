6 продуктов, которые запускают в организме механизмы старения
Публикуем пост-предупреждение от колумниста журнала «Сноб», кандидата медицинских наук, Максима Терского.
Несколько лет назад выхватил информацию, порочащую коровье молоко. О том, что молоко после тридцати лет вредно для здоровья. Довольно убедительная статья в научном журнале, основанная на большой выборке наблюдений.
И вот только сейчас стало понятно, как это работает. Есть такое внутриклеточное вещество, ответственное за координацию метаболизма в клетках — киназа mTOR. Активность этой киназы связывают с запуском механизма старения организма. В частности, старение активирует аминокислота метионин.
Так вот, если посмотреть какие продукты содержат метионин, то среди них мы увидим коровье молоко, а также жареную курицу, кукурузу, миндаль, арахис, семя кунжута (ага, та самая булочка с кунжутом) и некоторые другие продукты. «И очень просто!», как говорил Клим Чугункин.
Практические рекомендации для граждан, которые отказываются стареть, можно видеть на рисунке
От Фактрума: Разумеется, следует учитывать и ваши личные вкусовые пристрастия, а продуктов, запускающих механизмы старения, лучше избегать. Или хотя бы не злоупотреблять ими.
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