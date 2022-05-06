Естественная защита огорода от болезней и вредителей

Обычная пищевая сода может стать профилактикой самых различных заболеваний растений в огороде, а также она способна отгонять вредителей. Сода защищает от паутинного клеща, улиток, тли, а также от таких болезней, как мучнистая роса, антракноз, чёрная бактериальная пятнистость.







Избежать этих заболеваний поможет простой раствор соды: 2 ст. л. растворите в 10 л воды. Опрыскивайте данным раствором каждые 7 дней весь огород, особенно после дождя.







Ещё одно эффективное сочетание соды — с молоком. К 1 л молока добавьте 1 ст. л. соды, вылейте в 10 л воды. Разбрызгивайте по растениям. Это не только защита, но и одновременно подкормка. Распыляйте данный раствор особенно обильно по нижним листьям растения, также не чаще раза в неделю.







Сода также защищает ваш огород от муравьев. Для этого насыпьте в тарелку соду и сахарную пудру (не сахар!) в соотношении 1:1. Высыпьте в местах обитания муравьев, и очень скоро они покинут ваш участок.





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