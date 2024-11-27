Как быстро перезаправить одноразовую мельницу

Одноразовая мельница для перца или других специй имеет имеет несъемную крышку, поэтому после использования всех пряностей просто выбрасывается, так как заправить ее заново не получается.







При этом ее жернова имеют неиспользованный ресурс, они вполне могут молоть перец и дальше. Несмотря на то, что производитель сделал мельницу одноразовой, все же существует способ ее раскрыть и заправить.

Разборка и заправка мельницы

Это, во-первых, позволит в 10 раз сэкономить, просто покупая пряности в пакетиках, а во-вторых, защитит окружающую среду от дополнительного пластикового мусора.кастрюля с кипятком;салфетка;2 пакетика перца.Хитрость одноразовой мельницы в том, что производитель сделал особую фиксацию жерновов, чтобы их нельзя было снять не сломав. Но это возможно. Нужно частично погрузить мельницу пластиковой частью в кипяток на 10 сек. Находящиеся в горячей воде фиксаторы на горловине размягчаться и расширяться больше, чем стекло пузырька.После этого жернова без вращения легко снимаются почти без усилий. Салфеткой или тряпкой их нужно просушить, сняв крышечку.Если влага останется, то промочит пряности. Кроме того размолотый перец будет слипаться и застревать комками.Впитав воду можно перейти к заправке пряностями. Чтобы не делать это часто, лучше сразу засыпать в мельницу 2 упаковки перца. Можно сделать смесь любимых пряностей и потом сразу молоть их вместе.После заправки жернова просто ставятся обратно. Достаточно на них надавить рукой или прихлопнуть. Они встанут без нагрева, поскольку фиксаторы в этом направлении не мешают.Далее прикручивается крышечка. Перезаправлять мельницу можно 4 и более раз. Все зависит от качества ножей. Со временем они начинают молоть плохо, и тогда перечницу придется поменять.