Как 7000 лет назад появилась цивилизация майя и при чём тут кукуруза

Новейшие археологические исследования были проведены экспертом из Университета Нью-Мексико, Китом Пруфером. Команда археологов занималась изучением тайны происхождения древних майя. В ходе работы они пришли к выводу, что участок раскопок в Белизе имеет в этом вопросе решающее значение. Захоронения возрастом более 7000 лет показали учёным, что в развитии могущественной древней цивилизации Южной Америки сыграла ключевую роль.
Анализы древней ДНК
На этой неделе Кит Пруфер публиковал соответствующий материал о раскопках в Белизе в именитом археологическом издании. Команда учёных под его руководством сделала анализы древней ДНК, которые показали неизвестную ранее миграцию людей из южных регионов на север Южной Америки. Регион, который сейчас известен, как колыбель цивилизации майя.
Полуостров Юкатан.
Археологи раскопали более двух десятков древних захоронений. Все они датируются от 8 века до нашей эры до 3 века до нашей эры. Найдены они были в отдалённых горах майя в Белизе. Там было несколько пещерных жилищ, вырезанных высоко в неприступных скалах. Внизу, под навесом известняковых скал, тоже располагались селения. Люди, которые там жили, охраняли захоронения своих предков более 7 тысяч лет.
Руины города майя.
Останки древних позволили учёным взять и изучить досконально ряд данных ДНК. Результаты экспертиз рассказали специалистам всё о перемещениях первых популяций Америки. Между 8 и 5 веками до нашей эры произошла ранняя минграция людей с севера на юг. Данные свидетельствуют о том, что у древних майя с современными мезоамериканцами, включая носителей языка майя, существует лишь отдалённое родство. Самое интересное, что была обнаружена ранее неизвестная миграция с юга, начавшаяся в середине 4 века до нашей эры. Именно эта популяция и оказала самое главное демографическое влияние на этот регион. Население с такими корнями составило более 50 процентов предков всех последующих поколений майя.
Были досконально изучены ДНК древних.
Предки современных мезоамериканцев находятся в отдалённом родстве с древними майя.
Генетическая предыстория
Кит Пруфер.
Кит Пруфер утверждает, что новая родословная происходит от предков современных носителей языка чибчан, которые живут от Коста-Рики до Колумбии. Об этом говорят данные археологических и изотопных исследований его лаборатории. В общем, результаты говорят о том, что доселе генетическая предыстория всех народов Центральной Америки была на самом деле областью малоизученной. Это огромнейший, глобальный пробел в научном понимании распространения людей в этой части света. По словам Пруфера, это исследование действительно захватывающее и новаторское.
Раскопки древних захоронений.
Археологические изыскания, вкупе с полученными позже результатами анализов ДНК, подтверждают ранее неподтверждённую версию исторических событий. Согласно этой теории, земледельцы, родственные чибчанам, двинулись на север, на юго-восток полуострова Юкатан. Эти мигранты принесли с собой более лучшие сорта кукурузы. Также, вполне вероятно, именно они принесли сюда перец чили и маниоку. Популяция смешивалась с местным населением. В процессе создавались абсолютно новые традиции земледелия. В конечном итоге это привело к более интенсивному развитию цивилизации в данном регионе.
Мигранты принесли с собой более лучшие сорта кукурузы.
Архиважная миграция
Учёные считают, что поток мигрантов с юга сыграл ключевую роль в развитии сельского хозяйства в этом регионе. Это, в свою очередь, вело к разрастанию местных общин. В конечном итоге все они стали говорить на языке майя. Кукуруза в данном случае сыграла важную роль. Ведь этот злак обеспечивает организм человека столь необходимым белком и даёт энергию. Кроме того, кукуруза неприхотлива к хранению. Сухие места — это всё, что ей нужно. Эта сельскохозяйственная культура дала людям необходимый им надёжный источник пищи. Кочевой образ жизни стал не нужен. Начали создаваться всё более крупные селения, устаиваться традиции.
Начали устаиваться традиции и возникать всё более крупные поселения.
Конечно, кукуруза далеко не всегда была главным продуктом в рационе местных народов. Самые ранние эмигранты, вероятно, собирали и ели крошечные початки травы, известной как теосинте. Также они выращивали некие сорта дикой кукурузы. Её початки были очень маленькими. Также эти люди питались моллюсками и дичью. Со временем они начали выбирать для посева самые лучшие и крупные семена. Растение начали одомашнивать. Оно стало приносить всё более крупные плоды. Ландшафт стал меняться, пришло биоразнообразие. Так описал весь этот биологический процесс, который, вероятно, происходил в этой части Южной Америки, археолог.
С течением времени кукуруза становилась всё более основным продуктом питания. Она постепенно заняла в рационе главенствующее положение. Для майя она стала, своего рода, как пшеница для европейских народов. Культура распространялась по континенту стремительно, проникая всё дальше на север. В результате, к моменту прибытия испанских завоевателей в 15 веке, этот ценный злак стал главным в рационе питания всего коренного населения Америки.
Когда сюда прибыли испанцы - кукуруза была основным продуктом в рационе местных народов.
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