Грозит ли миру вымирание и равнодушие: какие сюрпризы могут преподнести люди поколения X, Y, Z и Аль

Какие возможности дает теория поколений

Временные циклы отображают периоды и особенности поведения людей. / Фото:retailers.ua





• поколение молчаливых людей (период с 1925 по 1944 г.);





Авторы теории поколений Нил Хоу и Уильям Штраус.

Особенности людей поколения X

Люди X поколения жизнерадостны, ценят дружбу и семью. / Фото: gq.ru

Особенности людей поколения Y или миллениалов

Поколение большого пальца и сиглисты.

Люди поколения Y часто подвержены синдрому целибата. / Фото:killer-antiplagiat.ru

Особенности людей поколения Z или зетов

Зеты очень активны, но их общительность распространяется на интернет-ресурсы.

Особенности людей поколения альфа

Поколение альфа – гении цифровых и интернет-технологий, к тому же большие модники.

Призрачное будущее или новые правила жизни на Земле

Будут ли в будущем люди бездушны, зависит от них самих. / Фото:fotostrana.ru