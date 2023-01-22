Грозит ли миру вымирание и равнодушие: какие сюрпризы могут преподнести люди поколения X, Y, Z и Аль

Согласно теории поколений, люди, рожденные в определенных временных циклах, имеют некоторые общие характеристики и взгляды на жизнь. Начиная с 1901 года существует разделение на 7 поколений. Хотя обществу наиболее интересны представители поколений X, Y, Z и Альфа. Зная особенности поведения, принципы и взгляды на жизнь, можно найти не только подход к каждому из них, но и избежать конфликтов между поколениями. Некоторые эксперты обеспокоены, что последние поколения отличаются большим равнодушием и бедностью духовного развития.
Какие возможности дает теория поколений
Временные циклы отображают периоды и особенности поведения людей. / Фото:retailers.ua
Теория поколений предоставляет варианты коммуникаций в обществе. Здесь описывают не только временные циклы, но и важные характеристики людей, принадлежащих данному поколению.
Разделение людей на поколение происходит с 1901 года:
• поколение величайших людей (период с 1901 по 1925 г.);
• поколение молчаливых людей (период с 1925 по 1944 г.);
• бэби-бумеры или послевоенное поколение (период с 1944 по 1967 годы);
• период с 1967 по 1984 год относят к поколению X;
• период с 1984 по 2000 год относят к поколению Y или миллениалов;
• период с 2000 по 2011 год относят к поколению Z или зумеров;
• с 2011 года рождаются люди поколения альфа.
Авторы теории поколений Нил Хоу и Уильям Штраус.
О теории поколений стало известно в 1991 году в США. Авторами ее являются Нил Хоу и Уильям Штраус. Была написана книга, в которой авторы рассказали о том, что в каждый временной цикл рождаются люди с определенным набором поведенческих характеристик и жизненных принципов.
Согласно теории, период для поколения – это 15-20 лет. Теория поколений поможет подобрать тот ключик, который способен найти подход к разным поколениям. Это нужно не только для коммуникаций, но и для достижения взаимопонимания и исключения конфликтов. Некоторые специалисты взволнованы тем, что люди последних поколений наделены большим равнодушием и отчужденностью. Если это так, то в будущем человечество будет походить на роботов, а не живых существ с большим сердцем и душой.
Особенности людей поколения X
Люди X поколения жизнерадостны, ценят дружбу и семью. / Фото: gq.ru
Иксы направляют весь свой потенциал на работу ради себя и своих близких людей, но не во имя Родины и общества. Большинство из них уверены, что большего результата они могут достичь самостоятельно, а не в коллективе. Эти люди нуждаются в постоянном развитии и стремятся к этому. Люди поколения X работоспособны, практичны, умеют достигать своих целей. Они ценят свое время и сделают многое ради своей семьи и комфорта домочадцев. Это поколение быстро приспосабливается к любым условиям жизни и труда.
В людях они ценят такие качества, как доверие, верность, дружбу. Представители поколения X обладают гиперответственностью, они склонны к волнению и депрессии. Для людей-иксов финансовая стабильность считается признаком счастья, поэтому они всю свою жизнь склонны откладывать деньги. Если материальная сторона у них больше налажена, то духовная часто страдает. Своим детям они не стремятся привить духовность, но поддерживают материально.
Особенности людей поколения Y или миллениалов
Поколение большого пальца и сиглисты.
Свое название они получили от слова «Миллениум», родившись на стыке тысячелетий. Поскольку они родились в период активного технического прогресса, то их еще называют «поколением большого пальца». А все благодаря активному использованию смартфонов и набору сообщений пальцем одной руки.
Для поколения Y главным в жизни являются они сами. Эти люди не стремятся создать семью в раннем возрасте, а задумываются об этом ближе к 30 годам. Вероятно, это связано с экономической нестабильностью. Эти люди больше «арендаторы», чем «собственники». Они любят свободу, хотят получать опыт и впечатления через общение, путешествия и другое. Эксперты связывают миллениалов с понятием «синглизма» (одинокие).
Люди поколения Y часто подвержены синдрому целибата. / Фото:killer-antiplagiat.ru
Вероятно, появление на рынке бытовой техники решило эту проблему. А просторы интернета подарили возможность безграничного общения. Эксперты отмечают у поколения Y «синдром целибата». Речь идет об интимной пассивности. Скорее всего, на это повлияла неуверенность в своей внешней привлекательности, опасность для здоровья, лень или доступность к виртуальным развлечениям. У представителей поколения Y отмечается снижение интереса к спиртному.
Особенности людей поколения Z или зетов
Несмотря на то что люди этого поколения имеют высокие амбиции, они любят жизнь и являются оптимистами. Очень любят узнавать что-то новое и могут добыть максимум информации на интересующую их тему. Зеты очень активны и общительны. Также они целеустремленные, могут легко приспосабливаться к жизни и новым людям.
Зеты очень активны, но их общительность распространяется на интернет-ресурсы.
Их называют «цифровым поколением». Поэтому еще с детства им интересны гаджеты, а не простые игрушки. Они ценят свою свободу и время, умеют разумно всем этим распоряжаться. Предпочитают живому общению возможности интернет-просторов (чаты, социальные сети).
Зеты считают себя исключительными, они любят брать от жизни все самое лучшее и часто не задумываются о будущем, следуют моде. Они ценят семью и считают, что в брак нужно вступать по любви. Если родители не разделяют их убеждений, то в таком случае они для них не авторитет. Это поколение нуждается в одобрении и признании. Делают все, чтобы окружающие это поняли.
Особенности людей поколения альфа
Представители этого поколения самодостаточные личности. И это они понимают еще с детства, общаясь со взрослыми на одном уровне. С любой техникой эти люди на «ты», особенно это касается интернета и цифровых возможностей. Им многое доступно, а родители их чрезмерно опекают и балуют. Поэтому они быстро теряют интерес к полученным вещам.
Поколение альфа – гении цифровых и интернет-технологий, к тому же большие модники.
Отстаивают свою точку зрения, умеют великолепно манипулировать людьми в своих интересах, следуют моде и любят быть в центре внимания. Очень быстро анализируют полученную информацию, но из-за огромного ее объема часто могут не запоминать самого простого. Они менее агрессивны из-за мягкого воспитания. Это поколение больше общается на интернет-просторах, а не воочию. Поэтому их духовный мир может быть беден. Некоторые из них даже не умеют выражать свои эмоции. Именно от этих людей будет зависеть будущее планеты.
Призрачное будущее или новые правила жизни на Земле
Вероятно, каждое поколение имеет свои характеристики и убеждения. Однако это лишь условное разделение, поэтому не может быть ярлыком для всех людей. Часто бывает так, что человек может совмещать в себе признаки нескольких поколений. Сейчас остается актуальным вопрос, а что ждет человечество в будущем.
Будут ли в будущем люди бездушны, зависит от них самих. / Фото:fotostrana.ru
С одной стороны, развитие технического прогресса и интернет-технологий оставляет свой отпечаток на духовном развитии общества. У людей возникают новые интересы и правила жизни. С другой стороны, это не значит, что навсегда могут исчезнуть такие простые понятия, как любовь, сострадание, нежность, забота, доброта, дружба. Благодаря душе человек не может превратиться в робота.
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