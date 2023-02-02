Какой из пиратских аксессуаров помогал договориться со стихией и обеспечивал достойные похороны

Интересно, как бы отреагировал настоящий пират прошлого, встретив кого-то в образе Джека Воробья: признал бы собрата по разбойничьему ремеслу или посмеялся над таким маскарадом? В любом случае, серьгу в ухе настоящий флибустьер бы одобрил: это украшение бесполезным не считалось и было, по всей видимости, распространено у представителей этого морского народа. Из причин, по которым пиратские серьги пользовались популярностью, можно было бы составить целый хит-парад.
Как пираты придумывали себе имидж, и как художники придумывали имидж пиратам
Тот образ пирата, что стал уже стереотипом – мужчина в ярко-красной одежде, с банданой на голове, с серьгой в ухе – появился в конце XIX века благодаря американскому художнику Говарду Пайлу. Перед ним стояла задача оформить детскую книжку про морских разбойников – вот и появился тот самый прообраз Джека Воробья (кстати, создатели знаменитой киноэпопеи вовсю пользовались рисунками Пайла при разработке костюмов героев). Художник был еще и писателем, выпустил ряд книг со своими иллюстрациями, и в том числе «Книгу Говарда Пайла о пиратах» 1903 года.
Привычный сейчас имидж пирата появился благодаря иллюстрациям художника Говарда Пайла
Получился стиль, несколько напоминавший цыганский, довольно многое художнику пришлось выдумывать, ведь фактического материала об одежде и украшениях пиратов прошлого история сохранила немного. Но не стоит думать, что все в облике джентльменов удачи по Пайлу взято из ниоткуда. Сережка в ухе была, по-видимому, довольно популярным аксессуаром у пиратов.
Не ради красоты, конечно же, носили в ухе золотые и серебряные кольца, хотя и щегольнуть своим бравым видом пираты прошлого, конечно, любили. Чувствуя себя хозяевами морей или, по крайней мере, хозяевами своей жизни (морские разбойники частенько бывали объявлены вне закона на родине), пираты своим дерзким имиджем еще и бунтовали против привычных правил.
В отсутствие формы и вообще строгих требований к одежде пираты могли наряжаться и украшать себя
Тем более, что на родине (прежде всего на английской земле) действовали так называемые законы о роскоши, согласно которым появиться на людях в дорогой или яркой одежде или с золотыми украшениями, не соответствующими своему сословию, было нельзя. Такие законодательные акты действовали со времен позднего Средневековья и захватили так называемый Золотой век пиратства, который длился с 1650 по 1730 годы.
Запас «на черный день», подарок морским духам, оплата похорон и другие назначения пиратской серьги
Поэтому встретить в Англии простолюдина с золотой серьгой в ухе было невозможно, а вот столкнуться с таким на другом конце Земли в водах английских колоний – запросто. В те времена пираты частенько делали из драгоценных металлов еще и браслеты с ожерельями: в монетах проделывали отверстие и пропускали сквозь него нить. Это было что-то вроде кошелька.
Кошелек можно было потерять - серьга оставалась при пирате. Источник: pirate-islands.com
Чем хороши были такие аксессуары, так это тем, что постоянно находились при хозяине. Серьга так вообще не могла быть ни смыта морем, ни украдена без ведома ее обладателя. Поэтому, по распространенной версии, пираты носили серьги, чтобы иметь минимальный запас ценностей «на черный день», на крайний случай. Не пригодившись при жизни, серьга могла послужить и мертвому хозяину, если тот умирал на суше. Считалось, что, взяв в оплату это украшение, честный незнакомый христианин похоронит флибустьера или даже отправят тело на родину.
Джек Воробей, «Пираты Карибского моря». Источник: polygon.com
Правда это или нет – доподлинно не известно. Но на некоторых из старинных пиратских серег была найдена гравировка с названием города; может быть, таким способом первый хозяин украшения попытался оставить распоряжения на случай своей кончины. Но среди возможных причин распространения серег в пиратской среде есть и другие, гораздо менее или гораздо более практические.
Ж.Л. Феррис. «Черная борода борется с лейтенантом Мэйнардом». Источник: commons.wikimedia.org
Будучи народом суеверным и достаточно мнительным, джентльмены удачи вполне могли, как считают историки, носить подобные амулеты для защиты от морской стихии и вообще гибели посреди океана. В случае же, если смерти избежать не удавалось, серьга должна была обеспечить похороненному в воде пирату некоторое искупление, задобрить духов моря для обретения душой покоя.
Практический смысл золотых серег – пиратских и не только
Молодым, малоопытным пиратам серьги дарили «коллеги» - либо при первом переходе экватора, либо после обхода мыса Горн на южной оконечности Южной Америки, либо после прохождения другого опасного и сложного участка моря. Верили и в другие эффекты серьги-кольца в ухе: якобы она облегчает симптомы морской болезни и оказывает, благодаря воздействию драгоценного металла, благотворное влияние на зрение – улучшает его или вообще исправляет до идеального.
Правда, если насчет офтальмологического эффекта серег еще можно усомниться, то для ушей пиратов, точнее, слуха, ношение этих украшений имело действительно благоприятный эффект. Внутрь серьги пират вставлял шарик воска, который во время боя служил защитой от шума канонады, звуки пушечных выстрелов приглушались. Серьги, таким образом, играли роль контейнеров для берушей.
Что общего, казалось бы, может быть у восточной красавицы и пирата? Источник: pinterest.com
Носить при себе или на себе что-то ценное – не пиратское изобретение, таким способом люди пытались застраховаться от превратностей судьбы издавна и по всему миру. С этой же целью – обезопасить хоть маленькую часть своего имущества – криминальные авторитеты вставляли золотые зубы. А в традициях мусульманок – носить сразу много золотых украшений, пусть причина такому обычаю и несколько устарела. Когда-то в случае развода жене полагалось сразу же уйти из дома в семью своих родителей – а развод (трехкратный «талак» от мужа) – мог быть быстрым и внезапным.
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