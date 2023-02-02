Какой из пиратских аксессуаров помогал договориться со стихией и обеспечивал достойные похороны

Как пираты придумывали себе имидж, и как художники придумывали имидж пиратам

Привычный сейчас имидж пирата появился благодаря иллюстрациям художника Говарда Пайла

В отсутствие формы и вообще строгих требований к одежде пираты могли наряжаться и украшать себя





Запас «на черный день», подарок морским духам, оплата похорон и другие назначения пиратской серьги





Кошелек можно было потерять - серьга оставалась при пирате. Источник: pirate-islands.com

Джек Воробей, «Пираты Карибского моря». Источник: polygon.com

Ж.Л. Феррис. «Черная борода борется с лейтенантом Мэйнардом». Источник: commons.wikimedia.org





Практический смысл золотых серег – пиратских и не только





Что общего, казалось бы, может быть у восточной красавицы и пирата? Источник: pinterest.com