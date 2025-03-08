10 удивительных картинок, которые сбивают мозг с толку

Весь фокус в связи между органами зрения и мозгом, ведь глаза всего лишь получают информацию, обрабатывается она в голове.
VS-T.RU публикует подборку очень любопытных оптических иллюзий.
Иллюзия Геринга
Вам может показаться, что на рисунке выше две горизонтальные линии изогнуты, когда на самом деле они прямые и строго параллельны. Не верите? Попробуйте увеличить это изображение и проверить с помощью линейки.
А знаете, почему возникает такая иллюзия? Потому что наши глаза в какой-то степени видят будущее! Между моментом, когда свет попадает на сетчатку и моментом, когда мозг успевает воспринять и обработать информацию от глаз, есть небольшая задержка, измеряемая в миллисекундах. Но в процессе эволюции мозг научился компенсировать эту задержку. Обрабатывая сигналы от органов зрения, он пытается предсказать, как будет выглядеть видимая нами картинка в будущем, через те самые доли секунды. Благодаря этой способности мы можем избежать столкновения с другими людьми в толпе или ловить мяч на лету.
Параллельные линии кажутся изогнутыми, потому что мозг пытается «компенсировать» визуальные деформации, наблюдаемые нами при быстром движении.
Иллюзия Понцо
Две фигуры на изображении слева и две чёрные линии на правой картинке имеют одинаковые размеры. Иллюзия вызвана явлением линейной перспективы, существующей, потому что мы видим мир в трёх измерениях. Если две линии сходятся (например, как стены на изображениях выше), наш мозг считает, что они параллельные, но уходящие вдаль. По сути, это то же самое, что смотреть на рельсы, стоя между ними. Вам покажется, что где-то вдали они сходятся, хотя на самом деле они строго параллельны.
На представленных выше изображениях правые объекты интерпретируются нашим мозгом, как более отдалённые. Поэтому он делает вывод, что они имеют больший размер.
Вращающаяся танцовщица
Многие пользователи интернета смотрели видео или анимации с изображением вращающейся танцовщицы. Считается, что если вам кажется, будто она крутится по часовой стрелке, то вы творческая натура, а ведущее полушарие вашего мозга — правое. Если же вы видите вращение против часовой стрелки, то склонны к логическим рассуждениям, а левое полушарие мозга доминирует над правым. Это неправда. По тому, как вы воспринимаете танцовщицу, нельзя сделать подобных выводов.
Такая оптическая иллюзия называется обратимой или неоднозначной. Это изображение двумерное, тем не менее, наш мозг пытается интерпретировать его как трёхмерное, «добавляя» измерение глубины. Вы можете сами заставить себя увидеть вращение в любую сторону.
Ложная спираль
На этой картинке квадратики формируют спираль? Нет, это идеальные концентрические круги. Если не верите нам, можете провести пальцем по какой-либо окружности. Вы увидите, что она не пересекается с другими кругами.
Все квадраты расположены под разным наклоном, что заставляет нас думать, будто они формируют сходящуюся к центру спираль.
Послеобраз
Включите видео и неотрывно смотрите на чёрную точку в центре. Когда разноцветный фон превратится в чёрно-белый, вы несколько секунд будете продолжать видеть яркие цвета. Это явление называется остаточным изображением или послеобразом.
В сетчатке есть три типа цветовых рецепторов, чувствительных к красному, синему и зелёному цвету. Поэтому когда вы видите эти тона и их оттенки слишком долго, рецепторы устают и «отключаются». После того как цвета резко исчезают, вы некоторое время продолжаете видеть их послеобраз, пока рецепторы снова не «настроятся» на работу.
Эффект искажения мелькающих лиц
Если вы будете смотреть на сменяющиеся снимки и просто сосредоточитесь на лицах, то заметите, что это — всего лишь обычные фото знаменитостей. Но если смотреть на крестик в центре и наблюдать за ними лишь периферийным зрением, вы заметите, что фотографии выглядят гротескно: выпуклые лбы, непропорционально большие рты, жуткие глаза и огромные носы…
Можете в любой момент остановить видео и перевести взгляд на любую фотографию. Иллюзия, называемая эффектом искажения мелькающих лиц, исчезнет.
Иллюзия движения
На картинке выше ничего не движется. Это вовсе не анимация и не видео! Просто при взгляде на неё вам кажется, будто отдельные фрагменты картинки перемещаются. К сожалению, учёные до сих пор не знают, что заставляет нас испытывать эту иллюзию движения. Возможно, причина кроется в особенностях восприятия нашими глазами движения.
Исчезновение статичных изображений
Смотрите на крестик в центре экрана. Когда вам покажется, что по кругу начала перемещаться зелёная точка, вы заметите, что розовые круги плавно исчезают.
Визуальные нейроны, прежде всего, сосредотачиваются на движущихся предметах. Если рядом с ними находятся статичные объекты, как на этом видео, то они постепенно «растворяются». Но стоит немного отвести взгляд в сторону, как объекты изменят своё положение в пространстве относительно сетчатки. Благодаря этому вы снова их увидите.
Иллюзия Тэтчер
Вам может показаться, что две перевёрнутые фотографии одинаковые, а на них изображён один и тот же человек. Но если их развернуть в нормальное положение, вы заметите, что на одной из них глаза и рот парня перевёрнуты. Учёные называют такой эффект иллюзией Тэтчер, потому что он был впервые продемонстрирован на фотографии Маргарет Тэтчер в 1980 году.
Почему же нам кажется, что изображения одинаковые? Мы очень редко видим перевёрнутые лица (а также перевёрнутые губы и глаза), поэтому мозгу сложно определить искажения.
Цветовая иллюзия
Скажите, какие цвета имеют квадраты, А и Б? Серый и белый? А теперь закройте пальцем зону их соприкосновения. Вы увидите, что они оба имеют одинаковый цвет, серый.
Объект на картинке воспринимается нами как трёхмерный. Верхний квадрат кажется нам повёрнутым вверх и потому лучше освещённым, поэтому мы воспринимаем его цвет таким, каким он есть. В то же время нижний квадрат мы воспринимаем как находящийся в тени. Мозг пытается определить его настоящий цвет, самостоятельно «компенсируя» условия недостаточной освещённости.
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