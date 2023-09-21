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Любопытные факты об усатых любимцах

Кошка наряду с собакой является неизменным «компаньоном» человека. История одомашнивания этого животного берет своё начало более 9 500 лет назад. Кошки выполняли роль охотников на грызунов, таким образом предотвращая порчу имущества (в первую очередь, урожая). На сегодняшний день кошки имеют небывалую популярность среди любителей животных. Для них создана целая индустрия, производящая специальные корма, игрушки, одежду и т.д.

Любопытные факты об усатых любимцах

Кошки являются самыми популярными домашними питомцами в США. Так, на 88 млн кошек приходится всего 74 млн собак. (JiKang Lee)

Любопытные факты об усатых любимцах

Коты способны распознавать голос хозяина, однако в большинстве случаев предпочитают его игнорировать. (Goneys)

Любопытные факты об усатых любимцах

Кот по кличке Стаббс с 1997 года исполняет роль мэра города Талкитна, штат Аляска. (Cody Wellons)

Любопытные факты об усатых любимцах

В Японии встреча с чёрной кошкой сулит удачу. (Tambako The Jaguar)

Любопытные факты об усатых любимцах

Коты находятся в состоянии сна 70% своей жизни. (stratman² (2 many pix!))

Любопытные факты об усатых любимцах

Максимальная зарегистрированная длина тела кошки составила 1,23 метра. Рекорд принадлежал коту по кличке Стьюи породы мейн-кун. (Matt Biddulph)

Любопытные факты об усатых любимцах

Взрослые коты мяукают только для привлечения внимания человека. (David J Laporte)

Любопытные факты об усатых любимцах

В 1960-х ЦРУ потратило $20 млн на обучение котов в целях шпионажа за русскими. Первый кот-шпион был сбит машиной. (RSPCA WOAW)

Любопытные факты об усатых любимцах

Кошка по кличке Дасти — рекордсмен по численности потомства. В период с 1935 по 1952 она родила 420 котят. (Goneys)

Любопытные факты об усатых любимцах

Поверхность кошачьего носа можно сравнить с отпечатками пальцев человека. Рисунок поверхности у каждого уникален. (Jonas Schmid)

Любопытные факты об усатых любимцах

Коты способны пережить падение с высоты благодаря своим рефлексам. (Akimasa Harada)

Любопытные факты об усатых любимцах

В Швейцарии нет закона, запрещающего употреблять мясо собак и котов. (Pranavian)

Любопытные факты об усатых любимцах

В Корее, Японии и ряде других стран имеются кошачьи кафе, где можно не только выпить чашку кофе, но и провести время в компании животных. (Takashi Hososhima)

Любопытные факты об усатых любимцах

Коты имеют 32 мышцы, контролирующих движение уха, в то время как человек — только 6. (Andreas Levers)

Любопытные факты об усатых любимцах

Кошки не могут чувствовать сладкий вкус. (Allegra)

Любопытные факты об усатых любимцах

Ежегодно китайцы съедают более 4 млн кошек. Яство считается деликатесом. (Jared Schmidt)

Любопытные факты об усатых любимцах

СС — кличка первой в мире клонированной кошки. Расшифровывается как Carbon copy («сделанная под копирку»). (Lab Science Career)

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