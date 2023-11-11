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Что произойдёт, если проколоть банан иголкой: трюк, который захочется повторить каждому


Зачем колоть банан иголкой?

Зачем колоть банан иголкой?

 

Как напоминает один известный анекдот о старине Зигмунде Фрейде, иногда банан – это просто банан Но даже с простыми вещами люди умудряются делать весьма странные штуки. Например, тыкать в них иголками. Зачем прокалывать ни в чём не повинный банан? Узнав ответ, точно захочется побежать за иголкой.

Банан и иголка – странная пара.

Банан и иголка – странная пара.

 

Чего только не делали люди с бананами и их кожурой. Например, варили из них чай или даже чистили шкуркой грязную обувь. Сложно сказать, чем (хотя мы все догадываемся), но банан так и вдохновляет на эксперименты. Вот и один известный видеоблогер решил показать миру свой трюк с бананом. Для этого он вооружился иголкой. И получил весьма неожиданный результат.
Найти.

Найти.

 

Чтобы трюк сработал, нужно найти на банановой кожуре «шов». Именно тот, который «трещит», когда вы снимаете шкурку. Обнаружив заветную линию, аккуратно вонзите в неё иголку.

 


Проткнуть.

Проткнуть.

 

Постарайтесь проткнуть мякоть как можно глубже, почти насквозь, но не нарушить при этом кожуру на обратной стороне.
Подвигать.

Подвигать.

 

Немного подвигайте иглу вверх-вниз (не вынимая), чтобы сделать отверстие чуть больше.
Найти новую точку.

Найти новую точку.

 

Вынимайте иголку и перемещайте её по шву чуть ниже, отступив примерно сантиметр-полтора от первого прокола. Повторяйте процедуру в точности снова и снова, когда не «протыкаете» всю линию.

А теперь настал момент истины. Попробуйте почистить банан, как обычно…
Сюрприз!

Сюрприз!

 

… и обнаружите, что он уже заботливо порезан на кусочки. Можно поделиться с другом или съесть его в гордом одиночестве, но как аристократ.

 

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