Секрет здоровья и красоты орхидей

Если вы заметили, что орхидеи в вашем домашнем цветнике стали медленнее расти, листья потеряли свой насыщенный цвет и упругость, а количество цветов сократилось, это значит растениям требуется дополнительная помощь.

Но не спешите отправляться в магазин за специальным средством для орхидей, ведь дать прекрасному растению все необходимое можно с помощью головки чеснока и нескольких столовых ложек яблочного уксуса.

Питательное средство готовится очень просто: измельченную головку чеснока залейте небольшим количеством яблочного уксуса и оставьте в прохладном месте на 2 дня.Одну чайную ложку уксуса, в котором настаивался чеснок залейте литром воды. Оставшееся средство уберите в холодильник, чтобы использовать позже.Применяйте питательное средство для протирания листьев, опрыскивания и полива орхидеи под корень.Использовать воду с уксусом, настоянном на чесноке, необходимо всего 1 раз в месяц. Такая обработка поможет орхидеям оставаться здоровыми, активно расти и обильно цвести.