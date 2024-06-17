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Секрет здоровья и красоты орхидей

Если вы заметили, что орхидеи в вашем домашнем цветнике стали медленнее расти, листья потеряли свой насыщенный цвет и упругость, а количество цветов сократилось, это значит растениям требуется дополнительная помощь.
Но не спешите отправляться в магазин за специальным средством для орхидей, ведь дать прекрасному растению все необходимое можно с помощью головки чеснока и нескольких столовых ложек яблочного уксуса.





Питательное средство готовится очень просто: измельченную головку чеснока залейте небольшим количеством яблочного уксуса и оставьте в прохладном месте на 2 дня.



Одну чайную ложку уксуса, в котором настаивался чеснок залейте литром воды. Оставшееся средство уберите в холодильник, чтобы использовать позже.
Применяйте питательное средство для протирания листьев, опрыскивания и полива орхидеи под корень.



Использовать воду с уксусом, настоянном на чесноке, необходимо всего 1 раз в месяц. Такая обработка поможет орхидеям оставаться здоровыми, активно расти и обильно цвести.


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