Как немецкие студенты восстали против Гитлера и чем это закончилось: «Белая роза» единомышленников

Как только стало известно об ужасающих преступлениях, совершённых Гитлером и нацистскими чиновниками, группы сопротивления начали формироваться в нескольких странах, бросая вызов тираническому нацистскому правительству. «Белая роза», используя пассивное сопротивление, поставила перед собой задачу осудить Гитлера за его злодеяния.
Начало
Слева направо: Памятник Белой розе перед Мюнхенским университетом Людвига Максимилиана. \ Документ с именами участников «Белой розы».
«Белая роза» изначально была создана как группа студентов-единомышленников в вопросах культуры. Как только членам группы стало известно о зверствах, совершённых против евреев при нацистском режиме, «The White Rose» призвала немцев пассивно сопротивляться Гитлеру. Группа стала печатать листовки и использовать мимеограф для изготовления дубликатов и распространения их по почте по всему Мюнхену.
Ганс Фриц Шолль — активист Сопротивления нацистскому режиму в Германии.
Целью брошюр было проинформировать немецкую общественность и студентов университета о преступлениях, совершённых нацистской партией, и призвать к сопротивлению. Летом 1942 года Ганс Шолль, основатель «Белой розы» и его одногруппник Александр Шморель, использовали пишущую машинку для создания первых четырёх брошюр.
Слева направо: Александр Шморель — один из двух основателей немецкой студенческой группы Сопротивления «Белая роза», действовавшей в Третьем рейхе. \ Конверт почты России с портретом Александра Шмореля.
К осени сорок второго года были распространены тысячи листовок, дошедших до домохозяйств по всей Германии. Последние листовки, созданные «Белой розой», были распространены в январе и феврале сорок третьего года. К этому времени нацистские чиновники были осведомлены о группе анонимного сопротивления и их листовках. Гансу и другим членам «Белой розы» удавалось оставаться незамеченными в течение довольно долгого времени, несмотря на большое количество бумаги и марок, которые они использовали во времена строгого нормирования.
Участники Белой розы
Слева направо: Ганс Шолль, Софи Шолль, Кристоф Пробст. \ Фото: thetimes.co.uk.
«The White Rose» была основана Гансом, студентом-медиком университета. Первоначально его вовлекли в нацистское молодёжное движение, но со со временем он начал критиковать нацистский режим, когда ему пришлось предстать перед судом за нетрадиционную ориентацию и членство в запрещённой молодежной группе.
Кристоф Пробст. \ Фото: cache.pressmailing.net.
Одногруппники Александр Шморелль, Кристоф Пробст и Вилли Граф также были видными членами подпольной группы сопротивления. Учёба Ганса и его одногруппников была прервана в сорок втором году из-за того, что их отправили воевать на Восточный фронт. Став свидетелями террора, которому подвергали евреев нацистские чиновники, группа решила продолжить свою анонимную кампанию против Адольфа и его тиранической формы правления, создав ещё больше брошюр по возвращении в университет.
Вилли Граф — участник студенческой антифашистской организации «Белая роза» в Германии во время Второй мировой войны. \ Фото: i.redd.it.
Софи, младшая сестра Ганса, начала изучать философию и биологию в мае сорок втором года в университете Мюнхена. Она увидела листовки, распространяемые «Белой розой» по всему университету, и похвалила их за правду о Гитлере. Вскоре девушка узнала, что Ганс отвечал за изготовление листовок, и начала помогать с распространением.
Курт Хубер — немецкий музыковед, доктор философии, участник группы антинацистского Сопротивления Белая роза. \ Фото: beruhmte-zitate.de.
Курт Хубер был популярным профессором философии и музыковедения в университете Мюнхена. Он вступил в контакт с группой пассивного сопротивления, в тот самый момент, когда Александр и Ганс были его студентами. Курт очень критически относился к нацистской партии и помог написать шестую и последнюю брошюру, которую должна была распространить «The White Rose».
Брошюры
Мимеограф, используемый для создания листовок. \ Фото: bing.com.
Всего было выпущено шесть брошюр, которые «The White Rose» удалось распространить по городам Германии, в том числе и Мюнхену. Каждая брошюра была создана с использованием пишущей машинки Remington, которую Александр одолжил у друга. Для тиражирования первых четырёх листовок использовался мимеограф, а для тиражирования пятой и шестой брошюр в больших количествах использовалась другая машина. Для создания первых четырёх листовок Гансу и Александру потребовалось довольно много времени, чтобы скопировать их вручную, а стоимость материалов, необходимых для их изготовления, была слишком затратной и дорогой.
Первая брошюра
В листовке основное внимание уделялось освещению систематических злоупотреблений нацистского правительства и намекалось, что скоро появятся новые листовки. Ганс и Александр хотели, чтобы граждане Германии поняли, какое разрушение Адольф навлёк на их страну, и что если не будут предприняты действия пассивного сопротивления, условия ухудшатся.
Вторая брошюра
Вторая созданная листовка касалась темы обращения с евреями. «Белая роза» объяснила, что они не хотели сочинять извинения, а вместо этого хотели открыть глаза гражданам Германии на бесчеловечные преступления, с которыми сталкиваются евреи. В листовке «Белая роза» критиковала великого за его ужасный немецкий язык в «Майн Кампф» и за то, что он намеревался предать народ Германии, чтобы править страной.
Третья брошюра
«Белая роза» сочинила третью листовку, чтобы напрямую обратиться к «злу диктатуры», которым было их правительство. Группа обратилась к немецким народам с вопросом, как они могли позволить национал-социалистам лишить их свобод. Эта листовка также включала заявление о том, как немцы могут противостоять нацистской партии путём пассивного сопротивления. Однако они не наметили точных шагов, которые могли бы предпринять немцы, поскольку они могли только высказать общие предложения.
Слева направо: Первая страница третьей брошюры Белая роза. \ Последние строки четвертой брошюры Белая роза.
Четвёртая брошюра
Четвертая листовка содержала мощное послание немецкому народу и утверждала, что каждое слово диктатора было ложью. Обещание мира Адольфом означало войну, и «Белая Роза» считала его сатаной. Каждая брошюра содержала короткое сообщение, напечатанное внизу каждого письма. Предыдущие листовки призывали немцев сделать копии листовки и распространить их, но четвёртая листовка была немного другой. Предпоследняя строка гласила: «Мы не молчим, мы - ваша злая совесть, «Белая роза» не даст вам покоя!».
Это послание должно было показать немецкому народу, что группа сопротивления «The White Rose» серьёзно настроена на действия против диктаторского режима, и их группа была полна решимости стать главным и постоянным напоминанием о его чудовищных деяниях.
Пятая брошюра
Предпоследняя брошюра, разосланная «Белой розой», была составлена Гансом и написана профессором Куртом. В ней говорилось о приближающемся окончании войны и говорилось, что вот-вот начнётся «новая освободительная война». Ганс и Курт были правы, заявив, что война близится к концу, поскольку пятая брошюра была опубликована в январе сорок третьего года. Нацистские войска потерпели поражение в Сталинградской битве всего через месяц после выхода листовки.
Атриум главного здания Мюнхенского университета, где Ганс и Софи Шолль были арестованы 18 февраля 1943 года. \ Фото: il-galileo.eu.
Шестая брошюра
Профессор Хубер собственноручно напечатал последнюю брошюру, а Софи и Ганс поспешно разбросали копии по университетским залам перед началом занятий. Экземпляров осталось в изобилии, и Софи решила подняться на верхнюю ступеньку центрального зала и подбросить листовки в воздух.
Слева направо: Блаженный граф Клеменс Август фон Гален — немецкий аристократ и кардинал, блаженный Римско-католической церкви. \ Уборщик Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана - Якоб Шмид.
Уборщик Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана - Якоб Шмид стал свидетелем того, как Софи разбрасывала листовки, и немедленно вызвал гестапо. Двери в здание были заперты, что помешало брату и сестре сбежать. Гестаповцы задержали Софи и Ганса и при обыске, в его сумке был найден черновик седьмой листовки. В этот же день гестаповцам удалось отыскать и взять под арест Кристофа Пробста.
Суд
Сверху вниз: Софи Шолль и Ханс Шолль после их ареста. \ Фото: mplus.com.tw.
Софи, Ганс и Кристоф предстали перед «Народным судом» (Volksgerichtshof). Народный суд не следовал тем же правилам, что и справедливая судебная система. Людей, которые предстали перед судом, часто высмеивали и приговаривали к смертной казни, имея против них мало улик. Судебный процесс вёл председатель суда Роланд Фрейслер, и он не продлился и целого дня.
Двадцать второго февраля сорок третьего года Роланд приговорил Ганса, Софи и Кристофа к смертной казни. Они были казнены на гильотине всего через несколько часов после окончания судебного процесса. Александр, Курт и Вилли были арестованы в апреле сорок третьего года и приговорены к смертной казни. Александр и Курт были казнены в июле, а Вилли был казнён позже в том же году в октябре.
Наследие
Мемориал Белой розы в зале 253 Мюнхенского суда, где проходил первый судебный процесс. \ Фото: bing.com.
Группа сопротивления «Белая роза» не сразу получила высокую оценку со стороны сокурсников по университету или граждан Германии после их казни. На самом деле немецкая пресса ещё до окончания войны назвала группу сопротивления предателями. Тем не менее, иностранная и немецкая эмигрантская пресса попыталась привлечь внимание к группе сопротивления в надежде продолжить наследие «Белой Розы» в течение оставшейся части войны.
Мемориал из черного гранита движению Белая роза в Хофгартене в Мюнхене. \ Фото: i.pinimg.com.
Деятельность «Белой розы» начала привлекать внимание всей страны после того, как их листовки достигли других стран, таких как Норвегия, Швеция, Скандинавия и Великобритания. Через два месяца после окончания войны в Мюнхене состоялось чествование группы пассивного сопротивления. Многочисленные школы и улицы в Германии были названы в честь членов группы. Мемориал был установлен у здания Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, и ежегодно в университете проводится мемориальная лекция.
В окрестностях Мюнхена есть несколько памятных мест, посвящённых «Белой Розе». Мемориальные доски Гансу, Софи и Вилли были установлены там, где они жили до ареста. У Софи, Ганса, Кристофа и Александра есть мемориальные могилы на кладбище Перлахер Форст. Мемориальная могила Курта Хубера находится на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.
Площадь имени антифашистов Ганса и Софи Шолль, перед главным зданием университета, Мюнхен, Германия. \ Фото: baptistnews.com.
Члены группы пассивного сопротивления были очень решительными и умными личностями. Они стремились помочь своим сокурсникам и немецким соседям увидеть зло и коррупцию, которые национал-социалистическая партия навлекла на Германию и другие европейские страны. В то время как многие немцы прятались в тени и отворачивались от бесчисленных смертей евреев, «Белая роза» бесстрашно бросала вызов диктатору и его злобному правительству, предпринимая действия и информируя общественность своими листовками.
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