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«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

На сегодняшний день существует очень много людей, которые просто жаждут высказаться на тему гомосексуализма в негативном ключе. Почему так происходит? Да потому, что у них на это есть законное право, ровным счетом, как и у тех, кто является представителем сексуальных меньшинств. «Пожары на заднем дворике» случаются, как и у «правильных», так и у «неправильных», и, как говорит Малышева, «Это норма!».

«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

Но что же движет теми, кто целенаправленно агитирует за гомофобию и поливает грязью людей с нетрадиционной ориентацией? Ответить однозначно нельзя, ведь залезть в голову некоторых «умников» нереально. Именно поэтому мы сегодня будем лишь предполагать, от чего же седалище некоторых людей просто возгорается от негодования в сторону носителей седалища, пылающего уже по другому поводу?

«Моя родина СССР»


«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

Человек, который родился во времена СССР, значительно отличается от человека, который родился после развала Союза. Мышление, поведение, принципы – все это совершенно разное. Поэтому то, что строилось в Советском Союзе, а это тотальный коллективизм, который был направлен на общество, а не на человека, в двадцать первом веке не совсем имеет место быть. При Советском Союзе не было такого понятия, как «себе», было понятие «всем».
Все делалось на благо общества, а о человеке как о личности попросту забывали. Именно с того времени у тех, кто родился в СССР, есть четко устоявшееся мнение, что гомосексуализм – это плохо. Ведь что, по сути, представлял собой человек на то время?

«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

Работа, жена/муж, дети и так по кругу каждый день, а тут вылезла «неведома зверушка», которая не рожает детей и любит человека, невзирая на его пол. Неправильно это, ой как неправильно. А что же теперь делать? Конечно же, нужно как можно более рьяно показывать свое недовольство, выражая это в тех же самых оскорблениях, протестах и так далее. То, что не вписывается в рамки понимания советского человека, попросту не может быть понято. Очень печально то, что многие забывают, что даже в Советском Союзе были гомосексуалисты, и знаменитая фраза «В СССР секса не было» весьма преувеличена. Человек того времени мыслит стереотипами, и это, к сожалению, весьма прискорбно.

«Я боюсь за своего ребенка!»


«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

Да, за своих детей бояться нужно, но все должно быть в пределах разумного. Никто и никогда не навяжет свою точку зрения ребенку, если у него адекватный родитель. Именно родители обязаны рассказывать своим детям, что и как происходит в этом мире, и про гомосексуализм в том числе. Весьма странно наблюдать за тем, как детей науськивают против кого-то. В чем тут смысл? Если ребенок сам понимает, что ему нравится, а что нет, то угрозами тут ничего не добьешься. Этот же ребенок вырастет и будет попрекать родителя за то, что он творил в детстве. И запомните, это НЕ во благо.

«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

Родители очень сильно боятся, что, если их ребенок насмотрится на геев или же лесбиянок, то сразу же станет таким. Ну вот вы сейчас серьезно? Как можно взять и стать таким? Науськивая и накручивая своего ребенка против кого-то, вы, в конечном итоге, добьетесь совершенно противоположного эффекта. Неужели вы никогда не слушали про подростковый бунт, когда ребенок умышленно стремиться нарушить все мыслимые и не мыслимые запреты, а особенно те, о которых ему без умолку с детства рассказывают родители. Оно вам нужно? Неужели нельзя просто говорить со своими чадами? Поверьте, дай Бог, чтобы у ребенка все же было свое мнение, а иначе… очень жаль таких детей, увы, а вот родителей… сами виноваты. Никогда не стоит забывать об элементарном такте по отношению к другим. Если вы не считаете кого-то человеком, то обязательно найдется кто-то, кто и для вас «присмотрит теплое местечко в биореакторе».

«Пропаганда, пропаганда и еще раз пропаганда!»


«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

Что может быть «слаще» слова «пропаганда» для некоторых личностей? На сегодняшний день все поголовно кричат о пропаганде гомосексуализма, курения, секса без презерватива и так далее. Но что вы подразумеваете под словом «пропаганда»? Людей, которые борются за свои права, ведь так? Подождите, так что же в этом плохого? Каждый человек имеет на это свое законное право. Нет «правильных» или «неправильных», есть те, кто считает себя выше всех, вот и все. Хотя по факту, даже эти люди не представляют, как они ошибаются. Помните, те помои, которые вы льете на кого-то, вам все равно вернутся. Поэтому будьте бдительны в своих высказываниях, ведь у нас далеко не свободная страна.

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