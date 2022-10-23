«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

На сегодняшний день существует очень много людей, которые просто жаждут высказаться на тему гомосексуализма в негативном ключе. Почему так происходит? Да потому, что у них на это есть законное право, ровным счетом, как и у тех, кто является представителем сексуальных меньшинств. «Пожары на заднем дворике» случаются, как и у «правильных», так и у «неправильных», и, как говорит Малышева, «Это норма!».
Но что же движет теми, кто целенаправленно агитирует за гомофобию и поливает грязью людей с нетрадиционной ориентацией? Ответить однозначно нельзя, ведь залезть в голову некоторых «умников» нереально. Именно поэтому мы сегодня будем лишь предполагать, от чего же седалище некоторых людей просто возгорается от негодования в сторону носителей седалища, пылающего уже по другому поводу?
«Моя родина СССР»
Человек, который родился во времена СССР, значительно отличается от человека, который родился после развала Союза. Мышление, поведение, принципы – все это совершенно разное. Поэтому то, что строилось в Советском Союзе, а это тотальный коллективизм, который был направлен на общество, а не на человека, в двадцать первом веке не совсем имеет место быть. При Советском Союзе не было такого понятия, как «себе», было понятие «всем». Все делалось на благо общества, а о человеке как о личности попросту забывали. Именно с того времени у тех, кто родился в СССР, есть четко устоявшееся мнение, что гомосексуализм – это плохо. Ведь что, по сути, представлял собой человек на то время?
Работа, жена/муж, дети и так по кругу каждый день, а тут вылезла «неведома зверушка», которая не рожает детей и любит человека, невзирая на его пол. Неправильно это, ой как неправильно. А что же теперь делать? Конечно же, нужно как можно более рьяно показывать свое недовольство, выражая это в тех же самых оскорблениях, протестах и так далее. То, что не вписывается в рамки понимания советского человека, попросту не может быть понято. Очень печально то, что многие забывают, что даже в Советском Союзе были гомосексуалисты, и знаменитая фраза «В СССР секса не было» весьма преувеличена. Человек того времени мыслит стереотипами, и это, к сожалению, весьма прискорбно.
«Я боюсь за своего ребенка!»
Да, за своих детей бояться нужно, но все должно быть в пределах разумного. Никто и никогда не навяжет свою точку зрения ребенку, если у него адекватный родитель. Именно родители обязаны рассказывать своим детям, что и как происходит в этом мире, и про гомосексуализм в том числе. Весьма странно наблюдать за тем, как детей науськивают против кого-то. В чем тут смысл? Если ребенок сам понимает, что ему нравится, а что нет, то угрозами тут ничего не добьешься. Этот же ребенок вырастет и будет попрекать родителя за то, что он творил в детстве. И запомните, это НЕ во благо.
Родители очень сильно боятся, что, если их ребенок насмотрится на геев или же лесбиянок, то сразу же станет таким. Ну вот вы сейчас серьезно? Как можно взять и стать таким? Науськивая и накручивая своего ребенка против кого-то, вы, в конечном итоге, добьетесь совершенно противоположного эффекта. Неужели вы никогда не слушали про подростковый бунт, когда ребенок умышленно стремиться нарушить все мыслимые и не мыслимые запреты, а особенно те, о которых ему без умолку с детства рассказывают родители. Оно вам нужно? Неужели нельзя просто говорить со своими чадами? Поверьте, дай Бог, чтобы у ребенка все же было свое мнение, а иначе… очень жаль таких детей, увы, а вот родителей… сами виноваты. Никогда не стоит забывать об элементарном такте по отношению к другим. Если вы не считаете кого-то человеком, то обязательно найдется кто-то, кто и для вас «присмотрит теплое местечко в биореакторе».
«Пропаганда, пропаганда и еще раз пропаганда!»
Что может быть «слаще» слова «пропаганда» для некоторых личностей? На сегодняшний день все поголовно кричат о пропаганде гомосексуализма, курения, секса без презерватива и так далее. Но что вы подразумеваете под словом «пропаганда»? Людей, которые борются за свои права, ведь так? Подождите, так что же в этом плохого? Каждый человек имеет на это свое законное право. Нет «правильных» или «неправильных», есть те, кто считает себя выше всех, вот и все. Хотя по факту, даже эти люди не представляют, как они ошибаются. Помните, те помои, которые вы льете на кого-то, вам все равно вернутся. Поэтому будьте бдительны в своих высказываниях, ведь у нас далеко не свободная страна.
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