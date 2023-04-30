Какие тайны хранит древний гигантский город, сокрытый в джунглях Камбоджи

Храм Ангкор-Вата.

Махендрапарвата, столица Кхмерской империи. /Фото:most-interestingthings.com

Махендрапарвата древнее, чем Ангкор-Вата. /Фото:mthai.com

Пример одного из недавно задокументированных храмовых объектов. /Фото:most-interestingthings.com

Фрагменты центра города, полученные с помощью лазерного сканирования. /Фото:most-interestingthings.com

Так выглядит сверху. /Фото:most-interestingthings.com

Джунгли Камбоджи скрывают много древних сюрпризов. /Фото:rtvi.com

Махендрапарвата. /Фото:dni24.com/

Всё, что осталось от древней цивилизации. /Фото: Диего Дельса

Всё, что осталось от древней цивилизации. /Фото: Диего Дельса