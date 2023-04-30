Какие тайны хранит древний гигантский город, сокрытый в джунглях Камбоджи

Город Махендрапарвата, одна из первых ангкорийских столиц древней Кхмерской империи, существовавшей когда-то на территории современной Камбоджи, оказался практически древним мегаполисом – с кварталами и разветвленной сетью дорог. Обнаружить это ученым удалось с помощью нового метода исследования – лидарного (лазерного) сканирования. Снимки дополнили данные пешей экспедиции.
Ранее археологические данные об этом затерянном городе, расположенном на северо-востоке от города Ангкор-Вата, ограничивались лишь несколькими относительно изолированными святынями. Однако воздушное лидарное сканирование с вертолета, на которое ушло семь дней, в сочетании с наземными методами съемки выявило «расширенную городскую сеть», датируемую IX веком н. э.. Именно её археологи считают городом Махендрапарвата.
Храм Ангкор-Вата.
Лидарные снимки позволили обнаружить на плато городскую территорию площадью около 40-50 квадратных километров. Как выяснилось, Махендрапарвата представляла собой первый крупномасштабный город, построенный Кхмерской империей на массиве Пном-Кулен.
Махендрапарвата, столица Кхмерской империи. /Фото:most-interestingthings.com
Более того, ученые установили, что древний мегаполис появился здесь задолго до того, как был построен знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват, которым правил король Джаяварман II. Обнаруженный город был основан в 802 году, что на 350 лет раньше.
Махендрапарвата древнее, чем Ангкор-Вата. /Фото:mthai.com
Не менее важна была «наземная» часть исследования, которая подтвердила снимки лидара наглядными фактами. Маршрут экспедиции был непростым –приходилось идти по козьим тропам, через болота и даже минные поля, оставшиеся со времен войны. Сначала археологи обнаружили пять новых храмов, в итоге же – используя данные лидара, – удалось отыскать в общей сложности три десятка ранее неизвестных храмов древнего города. Можно только догадываться, каким масштабным по площади был Махендрапарват!
Пример одного из недавно задокументированных храмовых объектов. /Фото:most-interestingthings.com
– Как оказалось, город имел сложную сеть крупных транспортных магистралей, разделявших центральную зону на «сеточную» систему, фактически поделенную на городские кварталы, – поясняют исследователи этой местности.
Фрагменты центра города, полученные с помощью лазерного сканирования. /Фото:most-interestingthings.com
Практически на всей территории древнего города сканеры зафиксировали ряд гражданских и культовых архитектурных сооружений – святилищ, курганов, прудов, большую водохозяйственную систему плотин и крупный недостроенный резервуар в предполагаемом административном центре города, а также королевский дворец и массивный храм-пирамиду.
Интересно, что, несмотря на расширенную городскую сеть, центральная часть города не была обозначена ни стеной, ни рвом, как это наблюдается в Ангкоре и всех других более поздних кхмерских городах. Этот факт исследователи считают абсолютно уникальным для кхмерского мира.
Так выглядит сверху. /Фото:most-interestingthings.com
Кстати, по словам доктора Эванса, работающего над проектом, упадок этой древней цивилизации мог произойти в результате вырубки лесов и проблемы обеспечения водой.
Джунгли Камбоджи скрывают много древних сюрпризов. /Фото:rtvi.com
Надо сказать, это уже не первый случай обнаружения на территории Камбоджи так называемых затерянных городов. Например, австралийский археолог, доктор Дамиан Эванс некоторое время назад сообщал, что, благодаря воздушному лазерному сканированю, в дебрях тропических лесов выявлено несколько городов в возрасте от 900 до 1400 лет, и некоторые из них по своим размерам могут соперничать со столицей Камбоджи Пномпенем. Однако, если еще несколько лет назад самым большим древним городом и храмовым комплексом, построенным в Ангкорский период, считался Преах-Хан (его площадь составляет 22 квадратных километра), то после обнаружения нового древнего мегаполиса» «лидеру» пришлось подвинуться, ведь Махендрапарвата – вдвое крупнее.
Махендрапарвата. /Фото:dni24.com/
Данные лидарного исследования позволили ученым завершить 150-летнюю археологическо-картографическую работу, проведенную в обширном регионе Ангкор.
Всё, что осталось от древней цивилизации. /Фото: Диего Дельса
Всё, что осталось от древней цивилизации. /Фото: Диего Дельса
– Теперь, используя более тонкие демографические модели, можно, наконец, более подробно изучить историю Ангкора: узнать, как он расширялся, разрушался и перестраивался на протяжении веков, став когда-то одной из крупнейших цивилизаций Древнего мира.
Текст: Анна Белова
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