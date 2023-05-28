Турбо, Rama, Довгань: легендарные бренды из 90-ых, которых на полках магазинов больше не отыскать

1. Маргарины и спреды

Пожалуй, самое известное «масло» 90-х. /Фото: texterra.ru

Четверть века назад почти в каждой семье можно было найти такую упаковку с маргарином. /Фото: altapress.ru

Сегодня этот спред - огромная редкость. /Фото: fb.ru

2. Соусы

90-е - время повальной популярности соусов. /Фото: camcebekulinar.ru

Про американского дядю Бена в 90-е знали все. /Фото: mktw.net

Соус найти у нас можно, но спроса на него куда меньше, чем раньше. /Фото: xochyest.ru

3. Сладости

Самые известные иностранные вафли конца прошлого века. /Фото: 24aul.ru

Наклейки из вафлей, которые коллекционировали дети в 90-х. /Фото: blogspot.com

Еще одна сладость, которая четверть века назад была очень популярна. /Фото: apikabu.ru

Не остались дети 90-х и без шоколадных батончиков. /Фото: candy-trip.ru

4. Напитки

Газировку в 90-х очень любили. /Фото: love80s.ru

У нас продавалось не меньше трех видов Херши. /Фото: coalpail.com

Еще одна некогда знаменитая газировка. /Фото: 90is.ru

Якобы порошковый сок из пакетиков - это настоящий тренд 90-х. /Фото: lazy-monkey.ru

А вот этот порошковый сок в 90-е знал, пожалуй, всякий. /Фото: rmx.ru

5. «Довгань»

Десятки продуктов под одним бредом. /Фото: yaplakal.com

Многие наши родители и бабушки бережно коллекционировали паспорта. /Фото: texterra.ru

6. Жвачки

Настоящий бум среди детей - это жвачки. /Фото: pikabu.ru

Пожалуй, самая известная жвачка девяностых. /Фото: ruposters.ru

7. Алкоголь

Чего-чего, а горячительных напитков в 90е было много, но многие же там и остались. /Фото: coins.lave.ru

Спирт из 90х, который был настолько же опасный, насколько и знаменитый. /Фото: medialeaks.ru

Ликер Амаретто - еще один алкогольный тренд 90-х. /Фото: livejournal.com

Один из самых известных брендов водки из 90-х. /Фото: bigpicture.ru