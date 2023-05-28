Турбо, Rama, Довгань: легендарные бренды из 90-ых, которых на полках магазинов больше не отыскать

Начало 90-х годов, бесспорно, стало особенным временем на отечественных просторах, ведь вместе с уходом в историю Советского Союза окончательно пал и его «железный занавес», равно как и командно-административная система. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на рынок, в том числе продовольственный, хлынуло огромное количество самой разной продукции. И хотя ее качество зачастую оставляло желать лучшего, сегодня, когда большинство из этих продуктов уже днем с огнем не сыщешь, мы вспоминаем о них с ностальгией, ведь они стали настоящими символами ушедшей эпохи.
1. Маргарины и спреды
Пожалуй, самое известное «масло» 90-х. /Фото: texterra.ru
Это в советское время было масло, которое мазали на хлеб, и маргарин, который использовали для выпечки. Но когда наступили девяностые, на магазинных полках появился занимательный продукт, который впору назвать гибридом. Ведь реклама утверждала, что он совмещал лучшее от обоих продуктов: и стоил дешево, и кушать его можно было, попросту намазав на бутерброд. И, пожалуй, нет более яркого примера растительного спреда, который приобрел просто огромную популярность у постсоветского потребителя, чем немецкий маргарин Рама (Rama).
Четверть века назад почти в каждой семье можно было найти такую упаковку с маргарином. /Фото: altapress.ru
История этого продукта на отечественных прилавках началась в 1996 году, и спрос на него оказался настолько высоким, что уже к 1998-му его производство наладили в самой России, на базе Московского маргаринового завода. Во многом огромной популярности Rama способствовала реклама по телевидению, в которую тогда все еще верили - а там уверяли, что этот не то спред, не то маргарин, на самом деле - полноценное сливочное масло экстра-качества, которое буквально просится, чтобы его намазывали на хлеб.
Сегодня этот спред - огромная редкость. /Фото: fb.ru
Однако, как и большинство брендов из девяностых, Rama исчезла с полок магазинов с началом нового столетия. А все потому, что потребители уже понимали, насколько в реальности качество данного продукта отличалось от заявленного маркетологами, как бы не пытались уверить с экранов телевизоров в обратном. Поэтому совершенно логично, что со временем народ стал отдавать предпочтение более натуральным аналогам. Компания пыталась совершить ребрендинг главного продукта, снизив жирность, а также сделать его состав не таким искусственным, как раньше, вот только из этой затеи так ничего и не вышло. И хотя Rama продолжает продаваться в десятках стран мира, у нас ее днем с огнем не сыщешь - да и спроса на этот продукт фактически уже нет.
2. Соусы
90-е - время повальной популярности соусов. /Фото: camcebekulinar.ru
После развала Советского Союза в страну повально начали импортировать разного рода соусы, и речь идет не только о кетчупах или каком-нибудь «Чили». По тем временам одним из самых разрекламированных брендов, занимающихся производством товаров такого типа, был американский Uncle Ben's (англ. «дядя Бен»). Причем под этим названием выпускалась целая линейка самых разных соусов - от классического кетчупа до кисло-сладкого и даже заморского и еще никому не известного «Терияки».
Про американского дядю Бена в 90-е знали все. /Фото: mktw.net
На рекламу бренд действительно денег не пожалел: с телевизионных экранов не сходили ролики про неизменно превосходное блюдо, которое получится у любой хозяйки, если она добавит соус от афроамериканского дядюшки Бена. К слову, продукт выпускается и сегодня, но он уже не тот, что раньше: изменили логотип, убрав улыбающегося мужчину и оставив лишь текст, да рецептура сменилась. К тому же, в отечественных магазинах его редко удастся отыскать. Но тем, кто ностальгирует по его вкусу, заполучить продукт все-таки получится, только не на полках супермаркетов, а в Интернете.
Соус найти у нас можно, но спроса на него куда меньше, чем раньше. /Фото: xochyest.ru
Интересный факт: а вот на своей Родине в Америке этот бренд, прежде всего, известен не благодаря соусам, некогда так популярным у нас, а как производитель длинно-зернистого пропаренного риса.
3. Сладости
Самые известные иностранные вафли конца прошлого века. /Фото: 24aul.ru
Отдельного внимания заслуживают сладости и кондитерские изделия, которые появились на наших прилавках в девяностые. Например, сегодня уже мало кто вспомнит, что из Греции на отечественные просторы везли не только шубы, но и сладости бренда Koukou Roukou. Продукт, который представлял собой снек из вафель, пропитанных какао-кремом, появился в уже далеком 1992 году.
Наклейки из вафлей, которые коллекционировали дети в 90-х. /Фото: blogspot.com
Отдельный виток популярности этой сладости связан с тем, что самые маленькие потребители стремились собрать полную коллекцию находившихся в упаковке больших наклеек с изображением зверюшек-мультперсонажей - на них можно было найти пса-фермера, ворону-саксофонистку, утенка с подзорной трубой и даже циркача-носорога. Все изменилось в 1998 году. когда грянул кризис, вафли Koukou Roukou исчезли из России из-за своей дороговизны в сравнении с другими аналогами. Но, как оказалось, не навсегда: по данным редакции Novate.ru, некоторое время назад греческий снек, который продолжали выпускать все это время, вернулись на полки наших магазинов, хотя и продаются не везде.
Еще одна сладость, которая четверть века назад была очень популярна. /Фото: apikabu.ru
Другой довольно известный бренд, который делал жизнь людей в девяностых в буквальном смысле более сладким, это печенье Wagon Wheels. Было несколько видов данного продукта, однако самым вкусным и оригинальным многие считали тот, который был с джемом нетривиального синего оттенка. Несколько лет назад после долгого перерыва иностранные печеньки снова появились в продаже на полках отечественных магазинов. Вот только те, кто пробовал сладость четверть столетия назад, утверждают, что их вкус заметно изменился и явно не в лучшую сторону.
Не остались дети 90-х и без шоколадных батончиков. /Фото: candy-trip.ru
В первые постсоветские годы количество разновидностей кондитерских изделий, как и других продуктов, возросло в разы. Соответственно, и без шоколадных батончиков детвора девяностых годов тоже не осталась. Очень известным был продукт, который выпускали под брендом Wispa – более популярных и доступных по стоимости сладких снеков этого типа было не найти. Он пользовался огромным спросом еще и потому, что внутри продукта были нежные воздушные пузырьки. К слову, трудные девяностые батончик пережил, но сегодня его уже не выпускают - продукт был снят с производства в 2003 году.
4. Напитки
Газировку в 90-х очень любили. /Фото: love80s.ru
С первых лет после развала Советского Союза на рынке оказались десятки самых разных напитков, однако наибольшей популярностью пользовалась газировка. Ведь, по сравнению с аналогами, которые предлагались отечественному потребителю ранее, новые продукты были более яркими и по цвету, и на вкус. Ярким примером газировки, приобретшей неслыханную популярность именно в девяностые, была Херши Кола (Hershi Cola).
У нас продавалось не меньше трех видов Херши. /Фото: coalpail.com
Производителями данного напитка были голландцы, которым посчастливилось раньше других западных компаний освоить рынок постсоветского пространства. Кроме того, в пользу этой газировки играл еще и тот факт, что она позиционировалась как дешевый аналог знаменитых, но более дорогих Пепси и Кока-колы. Поэтому нет ничего удивительно в том, что бренд предлагал еще Херши Оранж и Херши Цитрон, копировавшие, соответственно, Фанту и Спрайт. А вот когда знаменитые оригинальные напитки стали изготовляться в России и, соответственно, стоили уже не так дорого, то Херши постепенно была ими вытиснена как из предпочтений потребителя, так и с магазинных полок.
Еще одна некогда знаменитая газировка. /Фото: 90is.ru
Еще одна знаменитая четверть века назад газировка, на этот раз с виноградным вкусом, пришла к нам из Великобритании и называлась Vimto. Незабываемый вкус - совсем как гарантировала реклама этого продукта - напиток имел благодаря наличию в своем составе сока малины, черной смородины и травяных вытяжек. Однако сегодня английскую газировку намного проще заказать в Интернете, чем найти на полках отечественных супермаркетов.
Якобы порошковый сок из пакетиков - это настоящий тренд 90-х. /Фото: lazy-monkey.ru
Другим продуктом, приобретшим огромную популярность в сложные постсоветские годы, оказались соки в порошках, которые предварительно нужно развести водой. Из их широкого ассортимента немалым спросом у российских граждан девяностых пользовался напиток под названием Invite, который ассоциируется, прежде всего, со ставшей легендарной фразой из рекламы - «Просто добавь воды». Одного пакетика хватало для приготовления полутора литров напитка, и откровенно химозный состав этого порошка никого тогда не останавливал. А вот чего бренд не сумел выдержать, так это конкуренции с появляющимися еще со второй половины девяностых соками в пакетах и бутылках, а позднее - столкновения с кризисом 1998 года.
А вот этот порошковый сок в 90-е знал, пожалуй, всякий. /Фото: rmx.ru
Однако, пожалуй, наибольшей популярностью среди порошковых растворимых напитков пользовался Yupi. Он заметно выделялся среди аналогов широким ассортиментом вкусов и дешевизной. Напиток обожали и взрослые, и дети. Причем, если последние отдавали предпочтение Yupi по понятным причинам - кому из малышей не нравится яркая водичка с сильно выраженным вкусом, то взрослые не брезговали запивать им алкогольные напитки во время празднеств, а порой и смешивая его, к примеру, с водкой. Однако с годами люди стали лучше жить и начали отказываться от столь вредного порошка. И хотя напиток выпускается до сих пор, популярность он имеет разве что среди граждан, ностальгирующих по девяностым.
5. «Довгань»
Десятки продуктов под одним бредом. /Фото: yaplakal.com
Под этой торговой маркой, которая является созвучной фамилии предпринимателя-основателя компании, производилось просто огромное количество продуктов: по данным редакции Novate.ru, всего насчитывалось почти две сотни позиций. Среди наименований можно было найти чипсы, спиртное, сигареты, зубную пасту, крупы, кондитерские изделия, пельмени, напитки, консервы и многое другое. Еще одной отличительной чертой бренда были присутствующие на всей продукции марки «Довгань» так называемые «паспорта качества» с несколькими степенями защиты, по номерам которых потом производились розыгрыши с призами.
Многие наши родители и бабушки бережно коллекционировали паспорта. /Фото: texterra.ru
Правда, история этой торговой империи была яркой, но недолгой. Появившись в середине девяностых годов, производство товаров под брендом «Довгань» было остановлено разрушительными для бизнеса событиями августа 1998-го года. К тому же, меньшую публичность стал проявлять и сам владелец Владимир Довгань, который ассоциировался с продуктами и красовался на всех паспортах качества. Вначале уже бывший бизнесмен ушел в политику, максимально абстрагировавшись от предпринимательства, а потом и вовсе стал заниматься тренингами личностного роста.
6. Жвачки
Настоящий бум среди детей - это жвачки. /Фото: pikabu.ru
Еще одним настоящим трендом девяностых были жевательные резинки. После двух-трех видов советских жвачек появление на полках магазинов десятков брендов с огромным ассортиментом вкусов было настоящей «вкусовой революцией». Каждый человек довольно быстро узнал, что такое «Дирол», «Стиморол», «Орбит» и многие другие. Очень популярными именно в тот период были «Love is...» - знаменитые жвачки с милыми вкладышами, на которых изображены влюбленная парочка. а выше написано жизненная фраза о самом прекрасном чувстве. В отличие от ряда брендов, которые не сумели войти в новое тысячелетие, «Love is...» можно найти на полках магазинов и сегодня.
Пожалуй, самая известная жвачка девяностых. /Фото: ruposters.ru
Однако более популярной жевательной резинки, чем «Турбо», в девяностые найти не удалось бы. Турецкий продукт, который не так-то просто разжевывались, были не самого высокого качества, но это толком никого не волновало. А все потому, что главным сокровищем в упаковке «Турбо» были вкладыши с изображением гоночных болидов, суперкаров или мотоциклов. А среди миллионов детишек девяностых они были даже своеобразной валютой - их выменивали, на них играли, их коллекционировали. И, несмотря на то, что «Турбо» давно не выпускается, они были и остаются настоящими символами мятежного постсоветского десятилетия.
7. Алкоголь
Чего-чего, а горячительных напитков в 90е было много, но многие же там и остались. /Фото: coins.lave.ru
Даже в столь трудные времена, какими для многих на постсоветском пространстве были девяностые годы, люди всегда находили возможность хотя бы ненадолго забыть о проблемах и напастях. Чаще всего, такими событиями были праздники. Ну а какое же празднество обходится без горячительных напитков? И потенциально низкое качество уж слишком дешевого алкоголя тогда мало кого настораживало или пугало, ведь на более дорогостоящие аналоги деньги находились не всегда и не у всех.
Спирт из 90х, который был настолько же опасный, насколько и знаменитый. /Фото: medialeaks.ru
Пожалуй, именно эта непростая финансовая ситуация во многом и стала причиной того, что многие люди не брезговали откровенной палью, тем более, если она продается под красивой этикеткой с иностранным названием. Ярчайшим примером мегапопулярного в те времена алкогольного напитка был спирт «Рояль». Справедливости ради, необходимо уточнить, этот продукт вообще нельзя было поставлять в реализацию, потому что фактически он представлял собой технический спирт, который производили не то в Голландии, не то в Польше. Именно этот напиток разбавляли вышеупомянутыми порошковыми соками - просто потому, что иначе пить его было просто невозможно.
Ликер Амаретто - еще один алкогольный тренд 90-х. /Фото: livejournal.com
Другим очень известным по тем временам напитком, к тому же с привлекающим внимание заграничным названием, был ликер «Амаретто». Его нетривиальное наименование и не менее оригинальный вкус с яркой миндальной ноткой повышали спрос на продукт среди потребителей. Пик его популярности пришелся на 1993-1994 годы, а производителями зачастую были итальянцы или поляки. Еще одной отличительной чертой Амаретто была бутылка - ее всегда делали квадратной формы. Употреблять напиток любили, заедая его шоколадными батончиками или другими сладостями.
Один из самых известных брендов водки из 90-х. /Фото: bigpicture.ru
Естественно, что стабильной популярностью пользовалась «сорокоградусная». Вот ее производили в не только иностранные, но и десятки отечественных брендов. Однако многим особенно запомнилась немецкая водка Rasputin. Она была просто невероятно популярной, чему способствовали и запоминающаяся реклама, и не менее впечатляющая этикетка с голографическим изображением подмигивающего потребителю Распутина, и неплохое качество напитка. Вот только никакие системы защиты не сумели уберечь бренд от подделок, что со временем привело к падению популярности этого бренда, поэтому постепенно водка Rasputin исчезла с полок магазинов, оставшись при этом в народной памяти как один из символов девяностых.
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