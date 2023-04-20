Когда-то не было интернета, а телевизор показывал три канала. Чем же занимались в те времена дети?
Вязали крючком.
Ходили в кружки моделирования.
Делали картинки из соломки.
Делали скворечники из пакетов молока.
Ходили в детскую библиотеку.
Ходили в кафе-мороженицу (2 шарика – 100 грамм).
Ходили в походы.
Занимались в музыкальной школе.
Играли в куклы по имени Зина, Оля…
В теплое время года не слезали с велосипедов (вместо наколенников использовался подорожник).
Не вылезали со двора.
Резиночка… (классики).
Занимались фигурным катанием.
Осуществляли шефство над стариками.
Смотрели «Кортик», «Бронзовая птица» и «Последнее лето детства».
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Чем занимались советские дети в свободное время
Когда-то не было интернета, а телевизор показывал три канала. Чем же занимались в те времена дети?
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