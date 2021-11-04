Простой трюк с полотенцем, или Как приготовить рис не хуже, чем в ресторане

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Как приготовить идеальный рис.

Рис – это не только каша. Ризотто, плов, суши, салаты – разнообразие блюд, которые можно приготовить с этим ингредиентом



– это не только каша. Ризотто, плов, суши, салаты – разнообразие блюд, которые можно приготовить с этим ингредиентом , велико. Главное, знать, как выбрать рис, который идеально подойдет для каждого конкретного случая. Так, чтобы плов был рассыпчатым, а суши отлично держали форму.

10 хитростей помогут приготовить идеальный рис.

1. Какой рис выбрать?

Для каждого сорта риса - свой способ приготовления.

2. Сколько воды наливать?

Количество воды зависит от сорта риса.

Коричневый рис можно варить в большом количестве воды, как макароны.

3. Нужно ли промывать рис перед приготовлением?

Промывать рис удобно в дуршлаге под струей воды.

4. Мешать или нет - вот в чем вопрос

Рис нельзя мешать во время приготовления.

5. Какую кастрюлю выбрать?

Лучше всего готовить рис в кастрюле с толстым дном.

6. Как приготовить рассыпчатый рис для салата?

Благодаря ложке масла, добавленного в воду при варке, рис получится более рассыпчатым.

7. Как сделать вкус готового блюда более ярким?

Перед варкой рис можно обжарить в кастрюле или на сковороде.

8. Нужно ли солить рис и в какой момент?

Если вы не придерживаетесь диеты, то рис нужно солить.

9. Хитрость с полотенцем

Трюк с полотенцем для приготовления риса.

10. Как приготовить рис в микроволновке?

Рис в микроволновке готовится за 9 минут.