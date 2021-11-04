Простой трюк с полотенцем, или Как приготовить рис не хуже, чем в ресторане

Как приготовить идеальный рис.
Рис – это не только каша. Ризотто, плов, суши, салаты – разнообразие блюд, которые можно приготовить с этим ингредиентом, велико. Главное, знать, как выбрать рис, который идеально подойдет для каждого конкретного случая. Так, чтобы плов был рассыпчатым, а суши отлично держали форму.
Научиться выбирать рис не так сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно ознакомиться с нашими полезными советами и следовать им, и тогда любой ваш кулинарный эксперимент с рисом завершится успешно.
10 хитростей помогут приготовить идеальный рис.
1. Какой рис выбрать?
Для каждого сорта риса - свой способ приготовления.
Сортов риса – огромное множество, но главный отличительный признак всего один. Есть рис короткий, а есть – длинный. В первом случае, такая крупа - главный претендент на суши и молочные каши, поскольку короткий рис хорошо разваривается, обладает клейкой структурой и не распадается. Если задача приготовить рассыпчатый плов, то выбирайте длинный рис.
2. Сколько воды наливать?
Количество воды зависит от сорта риса.
Еще мамы учили нас, что рис нужно варить в соотношении 2:1, то есть на стакан крупы налить в кастрюлю 2 стакана воды. Это правило на самом деле не является универсальным.
Для того, чтобы правильно рассчитать количество жидкости, воспользуйтесь этой подсказкой.
1 ст. риса басмати – 1, 75 ст. воды – приготовление: 15 мин.
1 ст. коричневого риса – 2-2,5 ст. воды – приготовление: 45 мин.
1 ст. пропаренного риса – 2-2,5 ст. воды – приготовление: 20 мин.
1 ст. жасминового риса – 2 ст. воды – приготовление: 15 мин.
1 ст. белого крупнозернистого риса – 1,25 ст. воды – приготовление: 15 мин.
Коричневый рис можно варить в большом количестве воды, как макароны.
Нужно запомнить, что коричневый рис требует наибольшее количество воды. Если уловить правильные пропорции не получается, попробуйте сварить его, как макароны, в кастрюле с водой, а после - просто процедите и оставьте еще на 10-15 минут под крышкой в кастрюле.
3. Нужно ли промывать рис перед приготовлением?
Промывать рис удобно в дуршлаге под струей воды.
Рис обязательно нужно тщательно промывать, чтобы убрать лишнюю клейкость. Известные кулинары даже рекомендуют сливать воду порядка 30 раз для безупречного вкуса. Если времени и желания возиться долго с рисом нет, попробуйте промыть крупу, используя дуршлаг, так сделать это проще и быстрее.
4. Мешать или нет - вот в чем вопрос
Рис нельзя мешать во время приготовления.
Даже если вы переживаете, что рис пригорит, ни в коем случае не мешайте его во время приготовления. Перемешивание приводит к тому, что готовое блюдо становится клейким и плотным, в случае с пловом или ризотто это ни к чему.
5. Какую кастрюлю выбрать?
Лучше всего готовить рис в кастрюле с толстым дном.
Чем толще дно у кастрюли, тем лучше, поскольку рис в этом случае не пригорит и хорошо проварится. В тонких алюминиевых кастрюлях варить рис гораздо сложнее, нужно использовать минимальную мощность огня, а еще лучше - рассекатель.
6. Как приготовить рассыпчатый рис для салата?
Благодаря ложке масла, добавленного в воду при варке, рис получится более рассыпчатым.
Чтобы зернышки распадались и не прилипали друг к другу, воспользуйтесь простым трюком. Добавьте ложку растительного масла в воду, и крупа не будет слипаться. Кстати, этот же принцип отлично действует и с макаронами.
7. Как сделать вкус готового блюда более ярким?
Перед варкой рис можно обжарить в кастрюле или на сковороде.
Для того, чтобы приготовленный рис имел более насыщенный вкус, попробуйте обжарить крупу перед приготовлением. Сделать это можно прямо в кастрюле, налив на дно немного масла, затем останется только залить обжаренный рис нужным количеством воды.
8. Нужно ли солить рис и в какой момент?
Если вы не придерживаетесь диеты, то рис нужно солить.
Рис солью не испортишь. Конечно же, приправлять нужно по вкусу, но пресный рис - это совсем не вкусно. А вот в какой момент добавить соль - не принципиально, можно, когда вода закипит, а можно и когда блюдо уже почти готово.
9. Хитрость с полотенцем
Трюк с полотенцем для приготовления риса.
Этот трюк знают опытные хозяйки, благодаря ему приготовленный рис плотный и не теряет формы. За несколько минут до полной готовности нужно под крышку поместить кухонное полотенце, оно впитает лишнюю влагу. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы полотенце не загорелось от огня. Когда рис будет готов, оставьте его под полотенцем еще на 10-15 минут, а только после этого можете пробовать.
10. Как приготовить рис в микроволновке?
Рис в микроволновке готовится за 9 минут.
Рис, как и любую другую кашу, можно приготовить в микроволновой печи. Для этого нужно тщательно промытый рис залить водой, варить 9 минут, затем оставить еще на 3-5 минут уже в выключенной печи.
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