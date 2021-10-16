Как сделать труборез своими руками

В сегодняшней статье рассмотрим процесс изготовления самодельного ручного трубореза для резки круглых труб из алюминия или меди.

Идею самоделки мы подсмотрели на YouTube канале ideas corner.

Основные преимущества трубореза перед болгаркой или ножовкой по металлу:

рез получается ровным и аккуратным;

не остается заусенцев;

в месте реза получается готовая фаска;

окалина и металлические опилки не попадают внутрь трубы.

Недостатком ручного трубореза можно считать ограниченный диапазон диаметров труб, с которыми может работать данное устройство, а также отсутствие упора, который облегчает резку под углом 90 градусов.

Обратите внимание: самодельный ручной труборез можно также использовать для резки стальных труб малого диаметра.

Процесс изготовления трубореза

Чтобы сделать данное приспособление, нам потребуются следующие материалы:

профильная труба; внутреннее кольцо подшипника; листовой металл; подшипники; различные метизы.

Первым делом вырезаем из листового металла две одинаковых детали, и высверливаем в них по два отверстия для крепления подшипников.

Далее отрезаем кусок профильной трубы. На конце заготовки вырезаем две параллельные стенки, а оставшиеся две — отгибаем в стороны.

Устанавливаем между ними ранее изготовленные детали из листового металла, и обвариваем.

На следующем этапе приступаем к изготовлению второй части приспособления. Отрезаем заготовку из квадратной профтрубы.

К одному торцу привариваем внутреннее кольцо подшипника (с канавкой), а к другому — гайку с прессшайбой.

В кольце прорезаем болгаркой паз. После этого привариваем крепления с режущим роликом. Зачищаем сварные швы. Дополнительно изготавливаем поджимной винт с воротком.

Красим все детали, после чего подготавливаем подшипники с метизами, и приступаем к сборке трубореза.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить ручной труборез для резки круглых труб, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.