Огурцы за 100 миллионов и другие диковинки: 7 странных вещей, которые продаются в интернете

Как известно, на каждый товар всегда находится свой покупатель, будь то действительно нужная вещь или же нечто, представляющее интерес только для коллекционеров. Подчас в интернете можно на самом деле найти очень интересные предметы, которые пользователи откапывают где-нибудь в дальних кладовках, на чердаках или в подвалах.
Таз для варенья из Зимнего дворца
Таз для варенья.
Продавец оценил кухонную утварь в 50 тысяч рублей. По его мнению, особую ценность этот предмет представляет по причине того, что его бабушка приобрела таз у повара, служившего в юности в Зимнем дворце и обслуживавшего царскую семью. В качестве доказательства первый владелец предоставил групповую фотографию команды поваров на фоне Зимнего дворца, где можно было без труда узнать его самого.
Корпус от фотоаппарата
Корпус от фотоаппарата.
Всего лишь в 23 000 рублей оценивает продавец корпус от фотоаппарата LEICA III (f) 1930-х годов. Объектив отсутствует, зато косметическое состояние можно назвать хорошим, правда, с небольшой натяжкой. В прилагаемом футляре тоже есть недостатки, самым крупным из которых можно назвать отсутствие «носа» непосредственно под объектив.
Часы
Часы.
Чем примечательны часы, за которые продавец из Оренбурга хочет получить ни много ни мало, а 5 миллионов рублей, неизвестно. Однако на фотографии видно, что находятся они далеко не в лучшем состоянии. Возможно, они представляют какую-то историческую ценность, вот только подробного описания своего лота нынешний владелец предоставить не потрудился.
Сосуд с душой
Сосуд с душой.
Всего за полмиллиона рублей готова «уступить» владелица некий сосуд с душой. При этом продавец уверяет, будто душа находится в отличном состоянии, а причиной продажи является тот факт, что она от неё просто устала. Наверняка, требуется замена на новую.
Набор медицинских инструментов
Набор медицинских инструментов.
Оригинальный сундучок с медицинскими инструментами Aesculap выставлен на аукцион с начальной ценой в 7 тысяч евро. Он выпущен в 1939 году, находится в идеальном состоянии вместе со всем содержимым, на инструментах даже сохранилась заводская смазка, а ещё к нему полагается пакет документов.
Визитка Романа Абрамовича
Роман Абрамович.
Пользователь, решивший выставить на продажу такой «раритет», как визитная карточка Романа Абрамовича, фотографии не представил. Однако сумму за свой лот запросил немалую: 25 тысяч рублей. При этом продавец уверяет: карточка досталась ему ещё в то далёкое время, когда бизнесмен занимал пост председателя Думы Чукотского автономного округа.
Банка с огурцами
Банка с огурцами.
Огурцы обыкновенные маринованные, выпущенные на заводе № 86 в Будапеште 35 с лишним лет назад, по мнению продавца, должны представлять интерес для какого-нибудь коллекционера. Поэтому и цена их далеко не демократична: 100 миллионов рублей. Правда, владелец отдельно отмечает свою готовность торговаться.
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