Как родители Гитлера вырастили тирана и, Какую роль в его жизни сыграл отец

Брак между дядей и племянницей и отцовские комплексы

Клара стала третьей женой Алоиса.

Когда начались отношения между дядей и племянницей достоверно сказать нельзя.

Наказание как метод воспитания

Адольф был своенравным ребенком.

Отец Адольфа применял стандартные методы воспитания тех лет.

Кем бы вырос Адольф если бы его отец был чуть мягче?

Отношение с отцом как пример для подражания

Человек, создавший монумент из самого себя.

Женщинам Адольф нравился.

… и нежность матери

Клара считалась красавицей.

Родная сестра Адольфа Паула.