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20 причин сесть в самолете у окна

Всякое путешествие начинается с самолета — сесть у окошка, настроиться на скорый обед и ждать взлета, чтобы смотреть с высоты, как под тобою катаются крошечные машинки и шныряют малюсенькие человечки.

Мы собрали 20 кадров красоты, которую можно увидеть в иллюминатор самолета. Главное — не возле крыла.





Увидеть грозу со стороны.



Узнать, как выглядит макушка горы Килиманджаро.



Так вот загадочно смотрится отражение Чикаго в озере Мичиган.



Потрясающий вид! Водопад Кайетур, Гайана.



Здесь оказываешься гораздо ближе к солнечному затмению.



Как красиво смотрятся ветряки в горах Греции.



Лесной пожар впечатляет.



Вот почему Норвегию считают такой красивой.



Величавые горные хребты как на ладони.



Закат поражает новыми красками.



Замерзшее озеро с высоты похоже на покрытую льдом лужу. Вся разница лишь в масштабах — заставляет задуматься.



Ночной Санкт-Петербург. Город засыпает, а ты летишь.



Можно оценить исторические места в новом ракурсе. Храм Прамбанан, Индонезия.



Можно увидеть реку сквозь море облаков.



Самая настоящая Фудзияма над облаками.



Вулкан Рейнир.



Между двух одеял из облаков.



Поезд в казахских степях. Лаконично, живописно.



Как кружево. Река в Амурской области.



Впрочем, иногда сидеть у окна очень волнительно.

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г. Санкт-Петербург
Амурская обл.
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