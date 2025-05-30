20 причин сесть в самолете у окна

Всякое путешествие начинается с самолета — сесть у окошка, настроиться на скорый обед и ждать взлета, чтобы смотреть с высоты, как под тобою катаются крошечные машинки и шныряют малюсенькие человечки.



Мы собрали 20 кадров красоты, которую можно увидеть в иллюминатор самолета. Главное — не возле крыла.

Увидеть грозу со стороны.Узнать, как выглядит макушка горы Килиманджаро Так вот загадочно смотрится отражение Чикаго в озере Мичиган.Потрясающий вид! Водопад Кайетур , Гайана.Здесь оказываешься гораздо ближе к солнечному затмению.Как красиво смотрятся ветряки в горах Греции.Лесной пожар впечатляет.Вот почему Норвегию считают такой красивой.Величавые горные хребты как на ладони.Закат поражает новыми красками.Замерзшее озеро с высоты похоже на покрытую льдом лужу. Вся разница лишь в масштабах — заставляет задуматься.Ночной Санкт-Петербург. Город засыпает, а ты летишь.Можно оценить исторические места в новом ракурсе. Храм Прамбанан, Индонезия.Можно увидеть реку сквозь море облаков.Самая настоящая Фудзияма над облаками.Вулкан Рейнир.Между двух одеял из облаков.Поезд в казахских степях. Лаконично, живописно.Как кружево. Река в Амурской области.Впрочем, иногда сидеть у окна очень волнительно Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)