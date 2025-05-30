20 причин сесть в самолете у окна

Всякое путешествие начинается с самолета — сесть у окошка, настроиться на скорый обед и ждать взлета, чтобы смотреть с высоты, как под тобою катаются крошечные машинки и шныряют малюсенькие человечки.
Мы собрали 20 кадров красоты, которую можно увидеть в иллюминатор самолета. Главное — не возле крыла.
Увидеть грозу со стороны.
Узнать, как выглядит макушка горы Килиманджаро.
Так вот загадочно смотрится отражение Чикаго в озере Мичиган.
Потрясающий вид! Водопад Кайетур, Гайана.
Здесь оказываешься гораздо ближе к солнечному затмению.
Как красиво смотрятся ветряки в горах Греции.
Лесной пожар впечатляет.
Вот почему Норвегию считают такой красивой.
Величавые горные хребты как на ладони.
Закат поражает новыми красками.
Замерзшее озеро с высоты похоже на покрытую льдом лужу. Вся разница лишь в масштабах — заставляет задуматься.
Ночной Санкт-Петербург. Город засыпает, а ты летишь.
Можно оценить исторические места в новом ракурсе. Храм Прамбанан, Индонезия.
Можно увидеть реку сквозь море облаков.
Самая настоящая Фудзияма над облаками.
Вулкан Рейнир.
Между двух одеял из облаков.
Поезд в казахских степях. Лаконично, живописно.
Как кружево. Река в Амурской области.
Впрочем, иногда сидеть у окна очень волнительно.
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