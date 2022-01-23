Одесские бабушки голливудских звезд: 5 мировых знаменитостей с предками из Одессы

Леонардо ди Каприо со своей одесской бабушкой | Фото: videoboom.cc
Сегодня все они – известные на весь мир актеры, режиссеры и продюсеры, но эти звезды никогда бы не зажглись, если бы не их предки – выходцы из Одессы. Большинство голливудских актеров гордятся своими корнями, но некоторые предпочитают не упоминать о своих родственниках…
Леонардо ди Каприо
Леонардо ди Каприо с дедушкой и бабушкой | Фото: vesti-ukr.com
Леонардо ди Каприо с дедушкой и бабушкой | Фото: videoboom.cc
Леонардо ди Каприо с мамой и бабушкой | Фото: videoboom.cc
Леонардо ди Каприо никогда не скрывал того факта, что его бабушка, Хелен Инденбиркен, в девичестве была известна как Елена Степановна Смирнова. Большинство источников называют ее родиной Одессу, но в некоторых указывается Херсонская область Украины. После революции его бабушка с семьей эмигрировала в Германию, где оставалась во время Второй мировой войны. Мать будущей звезды Голливуда родилась в бомбоубежище во время авианалета. Свою фамилию Лео унаследовал от отца с итало-немецкими корнями.
Актер со своей одесской бабушкой | Фото: videoboom.cc
Звезда Голливуда с бабушкой | Фото: videoboom.cc
Актер со своей одесской бабушкой | Фото: videoboom.cc
После окончания войны Елена Степановна с мужем переехали в США. Когда в 1974 г. у нее появился внук, она стала для него самым близким человеком и постоянно находилась рядом с ним. Леонардо ди Каприо всегда говорил о бабушке с большой любовью и уважением и часто появлялся перед камерами вместе с ней. Актер восхищался ее силой воли и был уверен в том, что ее характер закалили испытания, пережитые в молодости: «Для меня бабушка – воплощение внутренней силы и цельности. Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны – люди с трудной судьбой, которая их не сломала». В интервью ди Каприо неоднократно заявлял о том, что именно ее воспитание во многом сформировало его как личность. Он сильно горевал, когда в 2008 г. любимая бабушка ушла из жизни в возрасте 93 лет.
Сидни Поллак
Актер, режиссер, продюсер Сидни Поллак | Фото: good-cinema.ru и tele.ru
Актер, режиссер и продюсер Сидни Поллак, получивший премию «Оскар» за фильм «Из Африки» и номинацию за комедию «Тутси», тоже родился в эмигрантской семье – и его дедушка с бабушкой, и родители были одесскими евреями. Но сам Сидни Поллак родился в штате Индиана и считал себя стопроцентным американцем. «Для меня давняя эмиграция родителей из Одессы – исключительно из области семейных преданий», – говорил он.
Вупи Голдберг
Актер, режиссер, продюсер Сидни Поллак | Фото: jetsetter.ua
Звезда Голливуда Вупи Голдберг | Фото: lady.tochka.net и jetsetter.ua
Вот у кого сложно заподозрить одесские корни, так это у Вупи Голдберг, но это действительно так. Ее прабабушка по материнской линии тоже была родом из Одессы, где она прожила половину своей жизни. Эмигрировав в США, она поселилась в Нью-Йорке. Актриса всегда подчеркивала, что своим характером обязана предкам: «Все женщины в моем роду были сильными личностями. Они никогда не называли себя феминистками, не произносили громких слов, но все, что происходило внутри семьи – случалось по их инициативе. От них я унаследовала привычку ко всем неприятностям относиться с юмором».
Стивен Спилберг
Легендарный режиссер Стивен Спилберг | Фото: jetsetter.ua
Звезда Голливуда Стивен Спилберг, режиссер фильмов «Список Шиндлера», «Индиана Джонс», «Назад в будущее», не любит говорить о своих предках и их родине – из-за драматических обстоятельств, заставивших их эмигрировать. Бабушка режиссера по материнской линии – одесситка. Вместе с семьей она выехала из страны во время холокоста. Хотя Спилберг не любит вспоминать об этих трагических событиях, но своих корней не отрицает и признается, что любимым блюдом в их семье долгие годы был борщ.
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне | Фото: paparazzi.ru и tele.ru
По отцу актер Сильвестр Сталлоне – сицилиец, а вот его мать была франко-еврейского происхождения с одесскими корнями. Семья его бабушки Розы владела ювелирным магазином в Одессе. После революции они эмигрировали сначала во Францию, а потом в США. В середине 1980-х гг. мать Сталлоне с помощью Михаила Горбачева разыскала своих одесских родственников и побывала на родине. Актер признавался: «Я вдруг почувствовал, что во мне намного больше материнских, чем итальянских отцовских генов».
Сильвестр Сталлоне с матерью | Фото: kinoafisha.ua
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